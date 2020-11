Vuonna 1990 syntynyt mies kiistää syyllistyneensä rikokseen.

Sisäministeri Maria Ohisaloa (vihr) uhattiin sosiaaliseen mediaan kirjoitetussa viestissä. Asiasta on nyt nostettu syyte.­

Syyttäjä on nostanut syytteen laittomasta uhkauksesta, joka oli kohdistettu sisäministeri Maria Ohisaloon (vihr), tiedottaa syyttäjälaitos.

Asiassa on kyse sosiaalisessa mediassa julkaistuista viesteistä.

Syyte on nostettu vuonna 1990 syntynyttä miestä vastaan. Epäilty on vangittuna. Hän on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Asian pääkäsittely pidetään Helsingin käräjäoikeudessa 17. marraskuuta.