Ulkopoliittisen instituutin tutkija: Vaalitulos voi olla epäselvä joulukuuhun asti

Ville Sinkkosen mukaan näyttää siltä, että Trump sai äänestäjänsä liikkeelle vaalipäivänä. On silti mahdollista, että Biden voittaisi vielä selvästi. Varmaa on vain epävarmuus.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Ville Sinkkonen vieraili ISTV:n vaalistudiossa videoyhteyden välityksellä ja analysoi vaalitilannetta.

Sinkkosen mukaan Donald Trump aloitti odotettua vahvemmin ja vaalien jälkeen tullaan keskustelemaan siitä, miksi vaaliennusteet heittivät odotettua enemmän.

– Trump on saanut äänestäjänsä liikkeelle vaalipäivänä.

– Trump osaa kampanjoinnin, Sinkkonen totesi.

Trumpin kampanja on onnistunut Sinkkosen mukaan puhuttelemaan ainakin osaa äänestäjistä.

Talous näyttäisi olleen monelle äänestäjälle tärkeämpi äänestyspäätöstä määrittävä tekijä kuin pandemia, Sinkkonen sanoo.

Demokraattien Joe Bidenin keskiviikkoaamuna Suomen aikaa pitämä puhe oli Sinkkosen mukaan juuri sellainen, kuten häneltä odottaa saattoikin. Hänen mukaan Biden pysyi positiivisena, kuten hänen pitikin.

Sinkkonen muistutti myös, että niin sanotulla ruostevyöhykkeellä tilanne on vielä täysin auki, sillä postiääniä saatetaan laskea vielä useamman päivän ajan.

– Voi olla, että kun äänet on laskettu, meillä on selkeä vaalivoitto Joe Bidenille.

Sinkkonen ei osannut kuitenkaan arvioida, kuinka pitkään postiääniä tullaan selvittämään. Vaalien tulos voi olla avoin ainakin joulukuulle asti pahimmassa mahdollisessa skenaariossa.

Tilanne ei olisi täysin uusi, sillä vuoden 2000 presidentinvaaleissa jouduttiin niin ikään odottamaan pitkään tuloksen varmistumista.

Sinkkosen mukaan yhteiskunnallinen tilanne oli silloin kuitenkin toinen.

– Järjestelmä ei ollut siinä vaiheessa niin polarisoitunut. Yhteiskunnassa oli huomattavasti rauhallisempaa silloin vuonna 2000.

Nyt Yhdysvallat on Sinkkosen mukaan paljon jakautuneempi maa. Sinkkonen sanoo toivovansa, että ”pelottavilta skenaarioilta” vältyttäisiin, vaikka vaalitulos olisikin pitkän aikaa epäselvä.

Hän kuvaa odotusta pelonsekaiseksi.

– Nythän tilanne on se, että Yhdysvallat on, kuten vaalitulos osoittaa, erittäin jakautunut maa. Sitä taustaa vasten tietysti pelottavia skenaarioita on pyöritelty ennen vaali-iltaa ja tietysti toivomme, että ne eivät toteudu. Mutta varmasti jäämme seuraamaan vähän pelonsekaisin tuntein, että miten tämä tilanne tästä etenee.

Sinkkonen ei kuitenkaan halua tuomita vielä postiäänestämisen ongelmia ja onnistumista. Tilanteeseen ei pystytty varautumaan ja siinä mielessä täytyy odottaa vaalien jälkeisiä analyysejä siitä, kuinka järjestelmä kesti voimakkaan äänestystavan muutoksen.

– Identiteettipoliittinen polarisaatio on niin sanotusti mennyt pandemian edelle äänestyspäätöstä määrittävänä tekijänä.

Sinkkonen ei vastannut suoraan, onko hän pettynyt kyselytutkimuksiin. Varsinkin sosiaalisessa mediassa ja mediassa kyselytutkimuksien onnistuminen on kyseenalaistettu.