”Elämäntapa-autokauppias” teki huipputilin – matka Romanian köyhyyteen avasi silmät

Autokauppias Joni Nelimarkka kuvailee työtään elintavaksi. Viime vuonna hän tienasi lähes 900 000 euroa.

Autokauppias Joni Nelimarkka on pyörittänyt omaa yritystä jo 20 vuotta, parikymppisestä asti.­

Kun seinäjokinen autokauppias Joni Nelimarkka, 41, perusti yrityksensä Bayerncar Oy:n, myytävänä oli kaksi käytettyä autoa. Nyt parikymmentä vuotta myöhemmin yrityksen tiloista luovutetaan lähiaikoina 10 000. myyty auto.

Nelimarkka sijoittui tiistaina julkisiksi tulleissa verotiedoissa Etelä-Pohjanmaan eniten tienanneiden listalla sijalle 11. Autokauppias tienasi 898 239 euroa, joista valtaosa oli pääomatuloa.

Viime vuosi oli yrittäjälle oli menestyksekäs mutta myös muutoksentäyteinen. Bayerncar Oy siirsi koko toimintansa Seinäjoen Ideaparkkiin, joka avautui yleisölle marraskuun alussa. Nykyiset tilat käsittävät yhteensä 2 500 neliötä.

– On ollut iloista huomata, että olemme saaneet laajennettua asiakaskuntaa. Myös naiset ovat löytäneet autokaupan. Ehkä kauppakeskuksessa on helpompaa asioida, kun ollaan autokaupan äärellä eikä tarvitse erikseen lähteä sinne. Olemme kokeneet muutoksen hyvin positiivisena, Nelimarkka kertoo Ilta-Sanomille.

– Tietysti päivät ovat nyt vähän pidempiä ja päivittäin käyvä väkimäärä on aikamoinen. Illasta meinaa välillä vähän väsyttää. Mutta sehän on vain positiivista.

Ei somestrategiaa

Yritys on saanut kehuja aktiivisesta sosiaalisen median hyödyntämisestä. Julkaisuista välittyy hyväntuulisuus ja rentous.

– Sosiaalisen median käyttö alkoi meillä joskus 2007–08, kun Facebookit ja muut olivat avautuneet. Meillä ei silti ole minkään valtakunnan strategiaa. Teemme somea päiväkirjameiningillä: välillä kerrotaan, että on myyty 10 autoa ja välillä, ettei olla myyty mitään. Kerrotaan rehdisti meidän tarinaa ja kuulumisia, Nelimarkka kertoo.

– Olemme mukana sponsoroimassa urheiluseuroja ja mukana erilaisissa hyväntekeväisyysprojekteissa. Eli tämä ei ole vain autokauppa, vaan ympärille on kasvanut tietynlainen yhteisö, jonka kanssa keskustellaan somessa muistakin asioista kuin autoista. Näkisin, että aitous on se juttu – puutteineen ja kirjoitusvirheineen.

Matka Romaniaan oli Nelimarkalle vaikuttava kokemus.­

Yrittäjä halusi antaa menestyksekkään viime vuoden päätteeksi myös jotain takaisin. Nelimarkka oli vuosi sitten joulun alla Romaniassa jakamassa joululahjoja köyhille perheille.

– Minua pyydettiin Joulun lapsi -keräyksen merkeissä mukaan avustusmatkalle jakamaan kenkälaatikkolahjoja. Se kyllä pysäytti kauppamiehen totaalisesti ja oli silmiä avaava kokemus.

Nelimarkka muistelee, että viikon aikana he jakoivat noin 2 000 lahjaa.

– Se avasi ehkä omaa näkökulmaa siihen, miten hyvin meillä asiat ovat Suomessa. Vaikka on täälläkin toki tuloeroja ja haastavia tilanteita. Tärkein juttu on, että annamme omastamme, kun on yltäkylläisyyttä emmekä panttaa sitä itsellämme. Jaetaan hyvää eteenpäin.

Jaetaan iloja ja suruja

Nelimarkka uskoo, että yksi tärkeä tekijä yrityksen menestyksen takana on se, että hän ei ole kokenut autokauppaa pelkästään työnä.

– Tämä on elintapa. Muuten tätä ei ehkä olisi jaksanut niin kauan. Kun on perheen sovittaminen tähän ja kaikki muu, niin se ei ole aina helppoa. Ei tähän kyllästy, ja jokainen päivä on kuitenkin erilainen. Kohtaamisissa ei ole kyse vain autokaupasta, vaan niissä jaetaan iloja ja suruja pintaa syvemmältä.

Bayerncarissa on tällä hetkellä huolto mukaan laskettuna 15 työntekijää. Yritys on kasvanut voimakkaasti parin viime vuoden aikana.

– Olemme tuplanneet liikevaihdon, ja on ollut todella suotuisia aikoja, Nelimarkka sanoo.

Vaikka koronatilanne on jonkin verran loiventanut kasvukäyrää edelliseen vuoteen verrattuna, Nelimarkka on erittäin tyytyväinen tämän vuoden toimintaan.

– Ehkä tilanne on sillä lailla satanut meidän laariin, koska meillä on käytettyjä vaihtoehtoja uusille autoille, ja asiakas säästää siinä selvää rahaa. Olen kiitollisella mielellä. Kaiken luoja on antanut viisautta liiketoimintaan, unohtamatta myöskään timanttista henkilökuntaa. Tämä ei ole yhden miehen show.