Tulolistan kärjessä pelimaailmasta tuttu konkari – maksoi veroja yli 10 miljoonaa euroa

Ötökkäpeli Best Fiendsin luoja tienasi viime vuonna yli 30 miljoonaa euroa.

Verottajan medialle antamien tietojen mukaan suurituloisimpien listan kärjessä on Petri Aleksi Järvilehto, jonka tulot vuonna 2019 olivat yhteensä 30 548 917 euroa.

Tästä pääomatuloja oli 30 369 488 euroa ja ansiotuloja 179 429 euroa.

Veroja Järvilehto maksoi kaikkiaan peräti 10 398 096 euroa.

Järvilehto on peliyhtiö Seriously Digital Entertainmentin perustaja ja luova johtaja. Seriously on tunnettu ötökkäpeli Best Fiendsista. Syksyllä 2014 julkaistua peliä on ladattu yli 100 miljoonaa kertaa.

Järvilehto myi vuonna 2019 peliyhtiönsä israelilaiselle pelialan jättiläiselle, Playtikalle. Yhtiöt eivät kertoneet kauppasummaa tai muita kaupan ehtoja, mutta arviolta Seriouslystä maksettiin kauppasummana noin 250–350 euroa.

Venture Beatin mukaan kauppahinta olisi ollut 275 miljoonaa dollaria eli noin 247 miljoonaa euroa.

Seriously perustettiin vuonna 2013. Peliyhtiö on kasvanut hurjaa vauhtia.

Seriouslyn liikevaihto oli 59 miljoonaa euroa vuonna 2018. Viime vuonna koko yrityksen liikevaihto oli Suomessa jo 109,5 miljoonaa euroa ja koko konsernilla 111 miljoonaa euroa.

Järvilehto on pelialan konkari, sillä aiemmin hän on työskennellyt suurissa suomalaisissa peliyhtiöissä, kuten Roviolla ja Remedyllä.