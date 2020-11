Jari Sarasvuo kimpaantui kevään verokeskustelusta ja osti kostoksi Teslan: ”25 tonnia vähemmän veroja vuodessa”

Jari Sarasvuon mukaan Suomessa vallitsee kateusmieliala, joka on haitaksi investoinneille. Viime kevään somekeskustelu verovälttelystä ärsytti yrittäjää niin, että hän päätyi ”protestiin”.

Toissa vuonna 2018 Jari Sarasvuon ansio- ja pääomatulot olivat yhteensä 310 739 euroa, ja hän maksoi veroja 92 469 euroa.

Kun Ilta-Sanomat tavoitti yrittäjä Jari Sarasvuon kysyäkseen tämän vuoden 2019 verotustietoja ennakkoon, Sarasvuo ei tiennyt, kuinka paljon hänellä on ollut ansio- ja pääomatuloja viime vuonna. Se ei myöskään kiinnostanut häntä niin paljoa, että hän olisi jaksanut ottaa asiasta selvää kirjanpitäjältään.

Verotietojen tultua julki 3. marraskuuta oli helppo tarkistaa, että Sarasvuon yhteenlasketut tulot olivat 819 680 euroa, joista ansiotuloja oli 47 894 ja pääomatuloja 771 786 euroa. Veroja hän maksoi 263 591 euroa, ja jäännösveroa eli niin sanottuja mätkyjä kertyi 166 199 euroa.

Vaikka omista tuloistaan Sarasvuo ei ole kiinnostunut kertomaan, niin verotuksesta ja verotietojen julkisuudesta Sarasvuolla on paljon painavaa sanottavaa.

Kaikkien suomalaisten tuloverotusta koskevat tiedot ovat julkisia. Verohallinto julkaisi tiistaina 3. marraskuuta suomalaisten tuloverotusta koskevat tiedot verovuodelta 2019.

Nykyään verohallinnan asiakas voi vastustaa tietojen luovuttamista journalistiseen käyttöön yleisen tietosuojalain perusteella. Tänä vuonna noin 4 600 suomalaista on pyytänyt verottajalta, että heidän tietojaan ei jaeta medialle lähetettävässä listassa.

– Tämä on todella oikein ja viisaasta, että verotietoja voi salata, mutta mä en ole itse päätynyt tähän. Verotietojen julkistamisella ei ole yhteiskunnallista merkitystä, sillä on kiusaamistarkoitus, että ilkutaan muiden epäonnistumisella, Sarasvuo sanoo.

– Kun katsoo kaikkea sitä, mitä yhteiskunnassa on yksityisyyden suojan alla, niin miksi niin tärkeä asia kuin tulot eivät olisi siellä?

Onko mielestäsi olemassa mitään tahoja, joiden verotietojen julkisuudella on yhteiskunnallista merkitystä?

– Kyllä on. Ei se ole väärin, että suurta yhteiskunnallista valtaa käyttävien ihmisten tulot ovat läpinäkyviä, Sarasvuo sanoo.

Sarasvuo ei itse ole pyytänyt verotietojensa salaamista.

– Kun minä käyn varsin suuriäänistä yhteiskunnallista keskustelua, ei minulla ole perusteita kätkeä tulojani.

Sarasvuo palaa sosiaalisessa mediassa toukokuussa velloneeseen keskusteluun verovälttelystä, joka sai alkunsa useiden kansalaisjärjestöjen käynnistämästä ja Finnwatchin koordinoimasta 430 miljoonaa -kampanjasta, jonka tarkoitus oli tukkia lainsäädännön aukot, joiden takia yhteiskunnalta jää saamatta 430 miljoonaa euroa verotuloja vuodessa erilaisten verojärjestelyjen vuoksi.

Sarasvuo haluaa huomauttaa, että laki sallii verosuunnittelussa erilaiset vähennykset.

– En ole itse koskaan mitenkään minimoinut verojani. Olen aina maksanut mielelläni sen, mitä on kuulunut maksaa, Sarasvuo sanoo.

– Yhteiskunta on saanut yli 150 miljoonaa euroa verotuloja, joita se ei olisi saanut, jos mä en olisi raatanut palkatta vuosia ja ottanut henkilökohtaista riskejä.

Hän kertoo, että verovälttelykeskustelusta kimpaantuneena hän osti vanhan Teslan eli sähköauton itselleen pois rahoitusyhtiöltä.

– Arvaa miksi? 25 tonnia vähemmän veroja vuodessa, Sarasvuo sanoo.

Verojärjestely perustuu siihen, että kun Tesla ei ollut enää työsuhdeauto, niin siitä ei makseta työsuhde-etuna veroa.

– Nyt kun auto on mun taseessa, niin en joudu maksamaan siitä käyttöveroa, joka on ollut tämän auton hinnalla noin 25 000 euroa. Sen verran verottaja on saanut vuodessa. Tämä perustuu siihen, että joudun nostamaan aika paljon palkkaa, jotta pystyn maksamaan sen työsuhde-edun, niin kauan kun auto on rahoitusyhtiön taseessa.

Sarasvuo kertoo, että hän päätyi tähän järjestelyyn, koska keskustelu yrittäjien verovälttelystä korpesi häntä. Kyseessä oli pienimuotoinen protesti.

Myönnän pienuuteni tässä asiassa. Ajattelin, että tämän verran voin sakottaa tätä keskustelua. Se oli sellainen privaatti uhkasakko, että jatka tuota suunsoittoa, niin voin edelleen vääntää hanaa pienemmälle.

Sarasvuo sanoo, ettei hän ole ainoa yrittäjä, jota ottaa pannuun.

– Me olemme herkkiä ihmisiä ja pikkumaisia. Ja sitten kun tulee tällaista verovälttely-horinaa, niin haluan sanoa vain, että katsotaanpa euroja!

Sarasvuo harmittelee sitä, että paljon veroeuroja virtaa ulkomaille hänen mukaansa juuri siitä syystä, että yhteiskunnallinen ilmapiiri ei arvosta yrittäjyyttä.

– Mehän maksaisimme mielellämme enemmän veroja, jos tyyli olisi vähän erilainen. Jos tulee olo, että ne sadattuhannet eurot mitä maksamme vuodessa eivät ole mitään ja syytetään verovälttelystä ja huonosta moraalista, niin kyllä se herättää sellaisen vastareaktion, että kokeillaanpa miltä se nolla euroa maistuu, Sarasvuo sanoo.

– Kannustaisin vähän kiitollisempaan ilmapiiriin, silloin irtoaisi enemmän veroeuroja.

Veroeurot ovat yhteiskunnalle tärkeämpi asia kuin veroprosentti, Sarasvuo sanoo useaan otteeseen.

– Ei ne katuvalot pala prosenteilla, eikä sen varhaiskasvattajan palkkaa makseta prosenteilla. Tämä on tietylle jengille tavattoman vaikeaa ymmärtää. Suomessa pitäisi turvata julkiset palvelut, eikä niitä turvata ilman veroeuroja, Sarasvuo sanoo.

Eli mielestäsi Suomessa pitäisi vahvistaa julkista sektoria?

– Totta v****ssa pitäisi!

Seuraa liuta lisää kirosanoja, kun Sarasvuo puhuu siitä, kuinka Suomessa lomautetaan opettajia.

– Ei ole mitään tasa-arvoistavampaa kuin se, että lapset erilaisista perheistä ja taustoista pääsevät käymään samoja kouluja.

Sarasvuo kertoo oman reseptinsä julkisen sektorin vahvistamiseen.

– Tarvitaan lisää veroeuroja, ja ne tulevat taloudellisesta toimeliaisuudesta, työllisyydestä ja riskinotosta eli investoinneista. Jos joku tässä sivutuotteena onnistuu, niin eikö meidän kaikkien pitäisi iloita siitä? Sarasvuo sanoo.

– Nyt seuraa se ikävä tosiasia: tämä tarkoittaa aina alkuun tuloerojen kasvua.

Sarasvuon mukaan investointeja Suomessa estää kansallinen kateusmieliala.

– Meillä on myrkyllinen ilmanala. Emme me ole investointiympäristönä huonompia kuin moni muu maa, mutta tänne ei tule investointeja, koska täällä on niin kaamea tunnelma. Suomessa on murheellisen vähän riskinottoa. Meiltä puuttuu kolme asiaa: henki, hiki ja riski.