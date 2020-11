Rikosoikeuden professori puolustaa Vallilan puukotuksesta epäillyn vapauttamista: ”Tuomioistuin ei ole selvännäkijä”

Rikosoikeuden professori Matti Tolvasen mukaan käräjäoikeus toimi oikein päästäessään 16-vuotiaan puukottajan vapaaksi kuukausi sitten.

Helsigin Vallilan taposta epäiltyä 16-vuotiasta nuorta epäiltiin puukolla tehdystä tapon yrityksestä Tampereella jo kuukausi sitten.

Poliisi esitti nuoren vangitsemista jo ensimmäisen Tampereen Kaukajärvellä tapahtuneen väkivallanteon jälkeen. Tampereen käräjäoikeus päästi nuoren kuitenkin vapaalle. Kuukausi myöhemmin rikos uusiutui ja vakavammin seurauksin.

Käräjäoikeuden päätös on herättänyt ihmetystä ja kyselyitä olisiko toisin toimimalla voitu estää kuolemaan johtanut puukotus ja nuoren rikoskierteen jyrkkeneminen.

Oikeusoppineen mukaan tilanne oli vaikea, koska kyseessä oli nuori rikoksentekijä.

– Laki lähtee siitä, että nuoren henkilön kohdalla vangitsemisen kohtuullisuutta pitää erityisen tarkasti harkita. Päätös on vaikea, koska kyseessä on vain 16-vuotias epäilty. Käräjäoikeus on joutunut huolella punnitsemaan onko vangitsemiselle perusteita, rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta sanoo.

Tolvanen ymmärtää käräjäoikeuden päätöstä ja pitää sitä oikeana. Lain mukaan nuoren tekijän kohdalla on otettava huomioon niin sanottu kohtuullisuusarvio. Se tarkoittaa, että tekijää ei saa vangita, jos se on ikä ja teon laatu huomioiden kohtuutonta.

– Jälkikäteen on helppo sanoa, että olisi pitänyt toimia toisin. On vaikeaa ennustaa tekijän jatkamisvaaraa, sillä tuomioistuin ei ole selvännäkijä. Päätökset on tehtävä käytettävissä olevan aineiston perusteella ja lain mukaisesti, Tolvanen sanoo.

Tuomioistuimen tilanne vangitsemisen suhteen olisi ollut merkittävästi helpompi, jos nuori olisi tuomittu Tampereella tapon yrityksestä tai jos hän olisi ollut 18-vuotias. Asian oikeuskäsittely oli myös kesken.

– On epäselvää, tulisiko nuori lopulta tuomituksi tapon yrityksestä vai törkeästä pahoinpitelystä. Jos teko olisi tappo, silloin tuomioistuimella ei olisi ollut edellytyksiä päästää tekijää vapaaksi.

Avainsana on vangitsemisen kohtuullisuuden arviointi ja se altistaa käräjäoikeuden päätöksen siihen kohdistuvalle kritiikille.

– Mikä on kohtuullista, se on venyvä käsite eikä sitä voi matematiikalla laskea. Tällaiset päätökset olisivat helppoja, jos ihmisen ajatukset voisi ennalta arvata. Kun niitä ei ole käytössä, oikeus joutuu toimimaan niillä tiedoilla, joita sillä on ja siihen on tyytyminen, Tolvanen sanoo.

Tampereen puukotuksen tutkinnanjohtana toiminut poliisi totesi IS:lle aikaisemmin, että alle 18-vuotiaiden vangitsemiseen tarvitaan nykyisellään painavat perusteet. ”Tässä voisi olla ehkä pieni lainmuutoksen paikka, rikosylikomisario Jari Kinnunen totesi.