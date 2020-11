Uutuuskirja: onnettomuuspaikalla tapahtui kammottava virhe – johti prinsessa Dianan kuolemaan

Jos prinsessa Dianalla olisi ollut turvavyö, hän olisi kirjan mukaan selvinnyt lähinnä mustalla silmällä ja murtuneilla kylkiluilla.

Iso-Britannian johtavan oikeuslääkärin Richard Shepherdin mukaan Walesin prinsessa Dianan kohtaloksi koitui pienenpieni repeämä keuhkolaskimossa.

Yli 23 000 ruumiinavausta urallaan suorittanut Shepherd ei muista uraltaan toista vastaavaa tapausta.

Shepherd käsittelee prinsessa Dianan onnettomuutta uudessa kirjassaan, josta on nyt ilmestynyt suomennos: Epäluonnolliset syyt, oikeuspatologin elämä ja monet kuolemat (Wsoy).

Prinsessa Diana kuoli 31. elokuuta 1997 Ranskassa auto-onnettomuudessa. Hän oli kuollessaan vain 36-vuotias.

Autoa kuljetti Henri Paul. Diana istui auton takapenkillä egyptiläisen miesystävänsä Dodi Al-Fayedin kanssa. Oikealla etuistuimella istui Al-Fayedin henkivartija Trevor Rees-Jones.

Al-Fayed menehtyi kolaripaikalla ja prinsessa Diana sairaalassa.

Poliisi poistaa murskaantuneen auton onnettomuustunnelista Pariisissa. Dianan kuolemaan johtanut onnettomuus tapahtui 31.8.1997.­

Shepherd ei tehnyt prinsessa Dianan ruumiinavausta, mutta hän oli mukana vuoden 2004 poliisitutkinnassa, jota veti silloinen Suur-Lontoon poliisin komentaja John Stevens.

Shepherd toimi poliisitutkinnan oikeuslääkärinä. Tutkinnan tarkoituksena oli selvittää, oliko perusteita sille, että kuolema oli jotain muuta kuin onnettomuus.

Sellaisia tutkinnassa ei löytynyt, mutta salaliittoteoriat elävät yhä.

Prinsessa Dianalla, Dodilla ja Henri Paulilla ei ollut turvavöitä.

Rees-Jonesin törmäystä kojelautaan vaimensi Shepherdin mukaan turvavyö ja turvatyyny, joka ehti laueta, kun prinsessa Diana syöksyi takapenkiltä eteenpäin.

Rees-Jonesin turvavyö otti Shepherdin mukaan vastaan osan törmäyksestä ja ”Diana sai itse asiassa vain muutaman luunmurtuman ja vähäisen rintavamman”.

Ensihoitajat eivät kirjan mukaan tunnistaneet Dianaa.

Prinsessa Diana 22. helmikuuta 1997. Hän kuoli myöhemmin samana vuonna.­

Prinsessa pystyi vielä kommunikoimaan onnettomuuspaikalla. Syvällä Dianan kehossa oli kuitenkin jo vamma, jota ei heti huomattu.

”Kukaan ei tiennyt, että hänellä oli pienenpieni repeämä keuhkolaskimossa. Se kohta on anatomisesti melko piilossa, syvällä, keskellä rintakehää. Laskimoissa veri virtaa valtimoita pienemmällä paineella, kuten tiedämme. Verta vuotaa laskimoista paljon hitaammin, itse asiassa niin hitaasti, että ongelman paikallistaminen on hankalaa, ja paikallistettuna sen korjaaminen on vieläkin hankalampaa”, Shepherd kirjoittaa.

Koska Dianan vammaa ei huomattu, kaikki huomio kohdistui Shepherdin mukaan alussa Rees-Jonesiin. Samalla Dianan tila huononi, kun verta valui rintaonteloon.

Sairaalassa leikkauksessa Dianan piilossa ollut vamma tuli vihdoin ilmi ja laskimoa yritettiin paikata. Oli kuitenkin liian myöhäistä.

Shepherd valottaa kirjassaan prinsessa Dianan kuoleman lisäksi mm. WTC-iskua, Balin terrori-iskua ja Hungerfordin verilöylyä.­

Walesin prinsessan kuolema oli Shepherdin mukaan klassinen esimerkki siitä, mitä lähes jokaisen kuolemantapauksen jälkeen pohdimme: kunpa vain.

”Kunpa hän vain olisi osunut etupenkkiin aavistuksen toisessa kulmassa. Kunpa hänen törmäämisvauhtinsa olisi ollut edes 15 km/h alhaisempi. Kunpa hänet vain olisi saatu ambulanssiin nopeammin.”

”Mutta kaikkein vakavin ”kunpa” oli hänen omassa vallassaan. Kunpa hänellä vain olisi ollut turvavyö. Jos olisi ollut, hän olisi luultavasti ilmestynyt kahta päivää myöhemmin julkisuuteen silmä mustana ja käsi paketissa, ja hänellä olisi murtuneiden kylkiluiden takia ollut lieviä hengitysvaikeuksia”, Shepherd kirjoittaa teoksessaan.

Yli 30 vuotta kuolleiden parissa viettänyt Shepherd kertoo kirjassaan myös lukuisista muista tapauksista: muun muassa WTC-iskusta, Balin terrori-iskusta ja Hungerfordin verilöylystä.

Kirjan on suomentanut Veera Kaski.