Trump muutti maailmaa neljässä vuodessa – tämä kaikki on nyt toisin

Yhdysvallat ja koko maailma olivat neljä vuotta sitten erilaisia kuin nyt. Monesta muutoksesta voi kiittää tai syyttää Donald Trumpia.

Kävipä Yhdysvaltain presidentinvaaleissa miten hyvänsä, jo nyt voidaan todeta, että viimeiset neljä vuotta, jotka Donald Trump on ollut Yhdysvaltain presidentti, ovat muuttaneet Yhdysvaltoja ja koko maailmaa monella tavalla.

Talous oli hetken huippukunnossa

Trump peri Barack Obamalta kasvavan talouden. Suurimman osaa hänen kauttaan tuo kasvu kiihtyi.

Trump leikkasi veroja. Talouden tuntijat kiistelevät siitä, poikkesivatko hänen tekonsa paljoakaan edellisistä republikaanipresidenteistä tässä asiassa. Joidenkin mielestä vaikkapa George W. Bushin veroleikkaukset olivat isompia.

Trumpin leikkaukset tuntuivat kuitenkin toimivan. Pörssikurssit kehittyivät suotuisasti ja työpaikkoja syntyi. Yhdysvaltain työttömyys oli alhaisimmillaan puoleen vuosisataan. Kriitikoiden mielestä talousihme oli velalle rakennettu.

Ruoka-apua jaetaan New Yorkissa. Trumpin kausi oli Yhdysvaltain talouden kulta-aikaa, kunnes koronakriisi iski.­

Vuonna 2020 talouskasvu törmäsi pandemian seinään. Ennätysnopean romahduksen jälkeen koettiin myös nopeaa elpymistä. Silti epävarmuus on suuri.

Rotujännitteet räjähtivät

Trump nousi presidentiksi kampanjoimalla laitonta siirtolaisuutta vastaan. Hänen kuuluisa muurinsa jäi rakentamatta, mutta siirtolaisten tulo Yhdysvaltain etelärajan yli kyllä vaikeutui huomattavasti.

Trumpin puheissa kuultiin paljon peiteltyä rasismia, erityisesti meksikolaisia vastaan. Yhdysvaltain arin paikka näissä asioissa on kuitenkin kotoperäinen, afroamerikkalaisten asema.

Oregonin Portlandista tuli yksi viime kesän levottomuuksien keskipisteistä. Kuva poliisiväkivaltaa vastustavasta mielenosoituksesta Portlandissa 5. syyskuuta.­

150 vuoden takaisen orjuuden muistot elävät yhä sekä valkoisissa että mustissa. Mustien asema on monessa suhteessa huonompi. Kesällä 2020 jännitteet purkautuivat suurina poliisiväkivallan vastaisina mielenosoituksina. Mellakoitakin syntyi. Liikkeellä oli myös aseistettuja valkoisen vallan kannattajia.

Väestöryhmien välit ovat tulehtuneempia kuin kertaakaan sitten 1960-luvun. Nyt auenneet haavat eivät nopeasti umpeudu.

Obaman perintö henkihieverissä

Trumpin edeltäjän Barack Obaman suuri saavutus oli Obamacarena tunnettu sairasvakuutusohjelma. Trump halusi hävittää sen kuten muutkin Obaman hankkeet.

Tässä hän ei kuitenkaan täysin onnistunut. Asiaan vaikutti se, että Trump ei pystynyt itse esittämään korvaavaa hanketta.

Trumpille avautui mahdollisuus muuttaa korkeimman oikeuden kokoonpanoa konservatiivisemmaksi. Tämä tulee vaikuttamaan jopa vuosikymmeniä.

Ympäristö riidan aiheena

Trumpin kiistellyimpiä tekoja oli ilmoittaa, että Yhdysvallat vetäytyy Pariisin ilmastosopimuksesta. Yhdysvaltain hallinnossa ilmastoskeptikot saivat sananvaltaa.

Trump ylpeili kyvystään purkaa turhana pitämäänsä säätelyä. Suuri osa siitä koski ympäristöasioita.

Taustalla on se, että Yhdysvaltain asema merkittävänä energiantuottajana on vahvistunut vesisärötystekniikan ansioista. Se mahdollistaa sekä kaasun että öljyn tuottamisen lisäämisen. Ekologinen hinta on kuitenkin kova.

Yhdysvallat on tienristeyksessä. Uusi tekniikka helpottaa öljyn- ja kaasuntuotantoa, mutta ilmastouhkia se lisää.­

Monet Yhdysvalloissakin siirtyisivät mieluummin uusiin tapoihin tuottaa ja säästää energiaa. Trumpin kannattajat haluavat välitöntä hyötyä.

Liittolaisia vai vihollisia?

Heti Trumpin valinnan jälkeen presidentin puheet järkyttivät Nato-liittolaisia. Trump vaati näitä maksamaan itse omasta puolustuksestaan enemmän. Tässä hän myös osin onnistui toisin kuin pehmeämpipuheiset edeltäjänsä.

Nato-maissa pahimmat pelot eivät toteutuneet. Trumpin melskaaminen jäi lopulta myrskyksi vesilasissa. Sotilasliitto ei juuri voinut mitään Venäjän julmistelulle idässä, mutta eipä sitä saatu hillittyä Barack Obamankaan kaudella.

Trump laskee saavutuksekseen terroristijärjestö Isisin kukistamisen, vaikka rintamalla verta vuodattivat irakilaiset ja syyrialaiset. Vaikka Isiksen johtajat on surmattu, järjestö piileksii. Sen rinnalle voi nousta muita ääri-islamistisia liikkeitä.

Iranin vallan kasvu Lähi-idässä alkoi jo George W. Bushin epäonnisten sotien aikana. Tammikuussa 2020 Trump surmautti iranilaisen kenraalin Qassem Suleimanin Baghdadissa. Maat eivät kuitenkaan päätyneet avoimeen sotaan.

Yhdysvallat on neuvotellut joukkojensa vetämisestä Afganistanista Taleban-järjestön kanssa. Monissa afgaaneissa tämä herättää kauhua hirmuvallan paluusta.

Pohjois-Korealla on yhä ydinaseensa vaikka Trump ja Kim Jong-un kokivat lyhyen ja oudon romanssin tv-kameroiden edessä.

Uusi kylmä sota

Kansainvälisessä politiikassa suurin Trumpin tuoma muutos on avoin kauppasota Kiinan kanssa. Yhdysvallat solmi Maon Kiinan kanssa suhteet 1970-luvulla. Kylmän sodan loppuvaiheissa maat olivat välillä käytännössä liittolaisia.

” Nyt alkanut kilpa voi jatkua vuosia ja jopa vuosisatoja. Se on Trumpin aikaansaannoksista merkittävin.

Talouskasvun uskottiin muuttavan Kiinaa demokraattisempaan suuntaan ja jopa rapauttavan kommunistipuolueen vallan. Näin ei käynyt, ja pitkään virinnyt yhteenotto Yhdysvaltain ja Kiinan välillä toteutui.

Kiinalaisesta Huawei-yhtiöstä tuli suurvaltojen kauppasodan symboli.­

Trumpin määräämät tullit eivät välttämättä purreet Kiinaa niin paljon kuin mahtavan Huawei-yhtiön boikotointi, johon Yhdysvallat halusi pakottaa mukaan myös liittolaisiaan. Amerikkalaisen teknologian vientikiellot merkitsevät sitä, että Kiina vauhdittaa nyt omia hankkeitaan. Talouden suurvallat erkanevat toisistaan tavalla, joka voi olla koko maailmalle kallis.

Nyt alkanut kilpa voi jatkua vuosia ja jopa vuosisatoja. Se on Trumpin aikaansaannoksista merkittävin.

Sitten tuli virus

Trumpin kaikki saavutukset joutuivat uuteen paineeseen kauden viimeisenä vuotena. Silloin koronavirus levisi myös Yhdysvaltoihin. Toistaiseksi se on vaatinut maassa enemmän kuolonuhreja kuin missään muualla.

Yhdysvallat on liittovaltio, jossa tällaisen kriisin keskitetty hoito on vaikeaa. Trumpin sekavat kommentit eivät kuitenkaan asiaa auttaneet. Satoja tuhansia kuolonuhreja vaatinut epidemia jättää jälkensä myös Yhdysvaltain historiaan. Ne voivat olla pitkät.

Lähteet: BBC, Foreign Affairs, the Economist, Reuters