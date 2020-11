Villisiat puijasivat tutkijoita Lappeenrannassa – lähettivät pikkupossut tutkimaan loukkua

Tutkijat rakensivat loukun yli 60-kiloisten villisikojen tutkimista varten. Viisaat vanhemmat villisiat lähettivätkin nuoremmat tutkimaan loukkua. Aiheesta kertoi aiemmin Yle.

Luonnonvarakeskus tutkii villisijoja Ylämaalla, Lappeenrannassa. Paikka sijaitsee lähellä Venäjän rajaa. Villisikojen käyttämän reitin varrella ojan reunassa on vanerista valmistettu loukku, jonka pohjalla on maissia. Karsinassa on sulkeutuva ovi, jonka saa kiinni kauko-ohjauksella. Loukun sisällä on reaalikaista videokuvaa lähettävä kamera, jonka välittämää kuvaa tutkijat tarkkailevat.

Loukulla otetaan villisikoja kiinni. Tutkimukseen halutaan yli 60-kiloisia villisikoja, joille laitetaan pannat. Pikkuiset possut eivät siis kelpaa tehtävään.

– Suunnittelimme loukut siten, että siat itse laukaisevat ne. Kävi pian ilmi, että usein vanhemmat siat lähettävät ensin nuoremmat yksilöt tutkimaan loukkua. Näyttää siltä, että isot villisiat saapuvat paikalle vasta sitten, kun paikka tuntuu tiedustelijoiden jälkeen turvalliselta, Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Mervi Kunnasranta kertoo Ilta-Sanomille.

Kun sopivan kokoinen villisika astuu sisään loukkuun, sen koko arvioidaan ensin videokuvan perusteella.

Koska villisiat liikkuvat öisin, tutkijaryhmän täytyy toimia lähellä majapaikassa, jotta kauko-ohjattava loukun ovi saadaan kiinni.

Tutkijat menevät sitten loukulle ja nukuttavat villisian, jolle laitetaan seurantapanta. Sitten eläin herätetään ja se päästetään luontoon. Kaiken tämän pitäisi hoitua tunnissa. Pannan avulla voidaan seurata pohjoisen villisikakannan elämää.

Kunnasranta kertoo, että Loukun suunnitteluun otettiin alun perin mallia vuosi sitten Ruotsista.

– Tutkimuksessa seurataan villisian käytöstä ja sitä, millaisia haittoja ne aiheuttavat.

Vaikka Suomessa on ollut ennenkin villisikoja, villisikojen uusin muutto alkoi uudelleen Suomeen vasta 1970-luvulla.

– Tutkimamme siat ovat tulleet Venäjältä. Ne tulevat vain öisin Suomeen syömään, Kunnasranta kertoo.

Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden tavoitteena on saada panta noin kahdellekymmenelle sialle, mikä ei ole helppo tehtävä, sillä villisika on viisas eläin. Kun villisialla on panta, tutkijat saavat tietoa sen liikkeistä satelliitin välityksellä.