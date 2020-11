Surmaaja soitti poliisit itse paikalle ja viittoili heidät oikeaan pihaan – lausui oikeudessa vain kaksi sanaa

Reilu tunti ennen surmatyötä poliisipartio oli tavannut suurta kiintoavointa mukanaan kanniskelleen vastaajan.

Heinäkuun alussa Varkaudessa tapahtuneen verityön oikeuskäsittely jatkui maanantaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa todistajien kuulemisella. Kahden poliisin ja murhasta syytetyn miehen ystävien todistajalausunnot loivat kuvan rauhallisesti käyttäytyneestä miehestä, jonka suunnitelmat tulivat hänet tavanneille täytenä yllätyksenä.

Avopuolisonsa vierestä alastomana löytyneen 22-vuotiaan nuorukaisen suurella kiintoavaimella hengiltä nuijinut mies ei oikeudessa tapahtumista omin sanoin kertonut. Vasta oikeuskäsittelyn päätteeksi rauhallisesti käyttäytynyt pienikokoinen mies lausui kaksi sanaa.

– Olen pahoillani, mies totesi.

Kuvaviesti ruumiista

Oikeudenkäynnin loppulausunnot valaisivat esitutkintamateriaalia tarkemmin tapahtumien kulkua, sillä siitä oli iso osa salattu. Samoin osa murha-syytteen saaneen miehen avopuolison kuulemisesta tapahtui edellisellä viikolla suljetuin ovin.

– Puoli neljän aikaan soitettujen puhelujen aikana uhri on kertonut syytetylle, että hän on päässyt sänkyyn tämän puolison kanssa, aluesyyttäjä Marko Myller kertoi loppupuheenvuorossaan.

Syyttäjän mielestä jutussa täyttyy myös murhan kriteeristö useilta osin. Myös vastaajan toiminta tapahtumien jälkeen puhui syyttäjän mielestä omaa kieltään vastaajan päättäväisyydestä ja aikomuksesta kotiinsa saavuttuaan.

– Kuulimme hätäpuhelusta, ettei hän halunnut auttaa uhria millään tavalla. 10 minuuttia soittamisen jälkeen hän meni ja otti kuvan uhrista ja laittoi sen eteenpäin snapchatilla, syyttäjä huomautti.

Verisen uhrin lisäksi kuvassa oli teksti ”Näin käy kun minulle vittuillaan”.

Puolustus kiisti murhan

Puolustusasianajaja Harri Tuuren mukaan henkirikoksen tapahtumat olivat hyvin selvillä, mutta murha ei kyseessä ollut. Autohallilta mukaan lähtenyt lähes puoli metriä ja toista kiloa painava kiintoavain oli otettu mukaan omaksi turvaksi, ei tappovälineeksi.

– Mistä sen tietää, mikä siellä kotona olisi odottanut. Eikö se ole provosointi pahimmista päästä, kun mies tulee kotiin ja näkee sängyssään alastoman miehen. Teko ei ollut harkittu, painotettiin puolustuksen taholta.

Mies lähti kotiinsa, koska puoli neljän aikoihin käydyissä puheluissa uhri oli kertonut vastaajalle, että oli harrastanut seksiä tämän avopuolison kanssa.

– Vastaaja tiesi, että avopuoliso oli harrastanut seksiä näiden kahden talossa olleen miehen kanssa. Kun uhrin humalatila on oli 2,8 promillea ja vastaajakin on ollut humalassa, niin keskustelu ei ole ollut korrekti sananvaihto, jossa on mies kertonut, että olen ollut sukupuoliyhteydessä puolisosi kanssa, muistutti asianajaja Harri Tuure loppupuheenvuorossaan.

Poliisipartio pysäytti ennen veritekoa

– Mies oli hyvin asiallinen ja ystävällinen meitä kohtaan, kun puhutimme häntä. Hänestä kyllä näki, että hän oli juovuksissa, mutta hän käveli suoraan, todistajana kuultu naispoliisi kertoi.

Suuren työkalun kantoa mies perusteli poliiseille sillä, että hänen pitäisi korjata auton rengastaan muutaman sadan metrin päässä olevan uimahallin pihassa.

– Meidän oli aikomus vielä keskustasta palatessa käydä katsomassa, onko sieltä joku auto lähtenyt, mutta meille tuli juopuneen kuljetus ja se jäi, poliisi kertoi oikeudessa.

Opasti poliisin paikalle

Peruuttamaton oli tapahtunut aamuviiden jälkeen. Avovaimon vieressä alastomana maannut nuori mies oli hakattu suurella kiintoavaimella hengettömäksi. Yövuorossa ollut poliisipartio kiisi paikalle sen jälkeen, kun mies soitti hätäkeskukseen kello 5.17.

– Siellä nuori mies istui rappusilla ja huitoi kädellään, että tänne päin. Hän oli hyvin rauhallinen ja hänen vierellä oli kaksi avattua oluttölkkiä, joita hän siinä riipi ja poltti tupakkaa, ensimmäisenä rikospaikalle partiokaverinsa kanssa saapunut poliisimies kertoi oikeudessa.

– Kun kysyin, mitä sisällä on tapahtunut, niin hän sanoi, että kyllä te tiedätte mitä täällä on tapahtunut. Puhutuksen aikana tuli selväksi, siellä sisällä on joku hengettömänä. Otin häneltä kaljatölkin kädestä ja sanoin, että nyt on oluet juotu, todistajana kuultu poliisi kertoi miehen pidättämisestä.

Kun surmatyön tekijä oli poliisiautossa tallessa, niin partio siirtyi sisälle. Näky rintamamiestalon makuuhuoneessa oli järkyttävä jopa kokeneelle poliisimiehelle.

Uhri ei ennättänyt puolustautua

Jotain lohtua poliisilla oli kerrottavana oikeudessa paikalla olleille vainajan läheisille.

– Hän makasi kädet ja jalat hyvin levollisena selällään. Hän ei ollut ehtinyt puolustautua millään tavalla, poliisimies arvioi.

Oikeudessa kuultiin todistajana myös syytetyn miehen ystävää, joka käytti häntä puolenyön aikaan talolla, jossa hänen avovaimonsa ja perheen pikkupoika olivat nukkumassa. Tosin vierailun aikana paljastui, että talossa oli myös vierailulla ylimääräisiä miehiä, joista toisen kanssa tuli pieni käsirysy.

Vastaaja lähti ystävänsä kanssa vielä Varkauden keskustaan, mutta palasi sieltä takaisin surullisin seurauksin.

– Jos olisin pitänyt häntä väkivaltaisena, niin olisin laittanut autosta ovet lukkoon ja ajellut ympäri kyliä. En osannut tuollaista yhtään odottaa, kuskina ollut tuttava kertoi.

Jutussa annetaan tuomio kahden viikon kuluttua.