Kansanedustaja Veronika Honkasalo kertoo, paljonko hän tienaa – haluaa avoimuutta tuloihin

Tuoreimmat verotiedot julkaistaan tänään. Kansan­edustaja Veronika Honkasalo (vas) kertoo olevansa avoimuuden puolella.

Vuoden 2019 verotiedot tulevat tänään tiistaina julkisiksi. Tänä vuonna noin 4 600 suomalaista on pyytänyt verottajalta, että heidän tietojaan ei jaeta medialle lähetettävässä listassa, vaikka heidän viime vuoden verotukseensa liittyvät tiedot ovatkin julkisia.

Kansanedustaja, vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Veronika Honkasalo kertoo olevansa ehdottomasti avoimuuden puolella.

– Ihmisten, joilla on yhteiskunnassamme poliittista valtaa, on tärkeää olla avoimia tulojensa suhteen. Verotiedot ovat tärkeitä myös tutkivan journalismin näkökulmasta. Monet tiedotusvälineet ovat tehneet todella ansiokasta selvitystyötä niiden pohjalta, esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoon ja palkkaeroihin liittyen, Honkasalo sanoo.

Hän toivoisi nykyistä enemmän avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

– On tärkeää huomata, että kaikki verotiedot eivät ole avoimesti saatavilla, saati erilaiset verojärjestelyt. Esimerkiksi osa pääomatuloista on verottomia. Se ei mielestäni ole avoimuuden näkökulmasta hyvä asia, Honkasalo sanoo.

Honkasalo valittiin kansanedustajaksi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Helsingin vaalipiiristä 5 846 äänellä. Hän on koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori ja on työskennellyt tutkijana Nuorisotutkimusseurassa.

Honkasalon vuonna 2019 yhteenlasketut ansio- ja pääomatulot olivat 93 999 euroa. Vuonna 2018 hänen yhteenlasketut tulonsa olivat 79 052 euroa.

Kansanedustajien palkkiot ovat kestopuheenaihe. Reilun vuoden kansanedustajana toiminut Honkasalo on sitä mieltä, että palkkio on tällä hetkellä ”ihan ok -tasolla” liittyen tehtävän vaativuuteen ja työmäärään.

– Tämä keskustelu saa helposti populistisia piirteitä. Kansanedustajan työ on luottamustehtävä, jota tehdään 24/7. Nostaisin kaikkia kansanedustaja­tasoisten tulojen verotusta, sillä jo sillä olisi kansantaloudellista merkitystä.

Honkasalon mukaan oikeudenmukaisesta verotusjärjestelmästä tuntuu olevan hirveän vaikea keskustella rauhallisesti ja sivistyneesti.

Mistä sitten Honkasalon mukaan pitäisi keskustella? Hän katsoo, että 1993 tehty verouudistus on rapauttanut veropohjaa. Verokeskustelussa tulisi tarkastella myös menneiden ratkaisujen vaikutuksia koko yhteiskuntaan.

– Kaikki palautuu siihen, että oikeudenmukaisen verotusjärjestelmän myötä ylläpidetään hyvinvointivaltion palveluita.