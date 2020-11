Vallilan veriteko järkytti lähialueen asukkaita – epäiltyinä alaikäisiä: ”Kyllä sydämessä muljahti”

Mäkelänkadun ja Päijänteentien risteykseen oli maanantaina tuotu kynttilöitä.

Helsingin Vallilassa tapahtui perjantain ja lauantain välisenä yönä epäilty henkirikos, jota poliisi tutkii tappona.

Puukotus tapahtui Mäkelänkadun ja Päijänteentien risteyksessä Alepan edustalla. Uhriksi joutui vuonna 2001 syntynyt mies. Hänet vietiin sairaalaan, mutta hän kuoli saamiinsa vammoihin aamuyöllä.

Poliisi tiedotti sunnuntaina, että senhetkisten tietojen perusteella tekoon liittyen epäiltyinä oli kolme poikaa, joista kaksi tavoitettiin lauantaina. Epäillyt ovat iältään 16- ja 14-vuotiaita.

Poliisi ei maanantaina paljastanut epäiltyjen tarkkaa määrää eikä sitä, ovatko kaikki alaikäisiä. Poliisin maanantaina kertoman mukaan rikoksesta epäillään ”useita” henkilöitä.

– Yksi 16-vuotias epäilty on edelleen pidätettynä, ja poliisi on kuulustellut 14-vuotiasta epäiltyä, rikosylikomisario Juhani Vuorisalo Helsingin poliisilaitokselta kertoo maanantaisessa tiedotteessa.

– Useita henkilöitä on epäiltynä, joista kahta on kuulusteltu, Vuorisalo kommentoi STT:lle.

Poliisi kertoi maanantaina edistyneensä henkirikoksen tutkinnassa ja saaneensa asiaan liittyen runsaasti yhteydenottoja. Muutoin poliisi ei ole avannut tapauksen yksityiskohtia.

Ilta-Sanomat vieraili tapahtumapaikalla Mäkelänkadun ja Päijänteentien risteyksessä maanantaina päivällä.

Lauantaiöinen veriteko tuntuu tapahtumapaikalla maanantaina kaukaiselta. Surullisista tapahtumista muistuttavat kuitenkin risteyksen yhteen nurkkaan tuodut kynttilät ja ruusu.

Liikenne virtaa normaaliin tapaansa vilkkaalla Mäkelänkadulla. Alepan ohella risteyksessä sijaitsee kirjasto. Molempien ovista kulkee ihmisiä verkkaiseen tahtiin.

Bussipysäkillä bussia odottaa muutaman talon päässä asuva Sirpa. Hän kertoo kulkevansa tapahtumapaikan ohi lähes päivittäin.

– Kyllähän tällä alueella toki paljon kaikenlaista tapahtuu, mutta ei ehkä juuri tässä kohtaa, vaan enemmänkin Harjun ja Kallion suuntaan. En halua kuvitella eläväni missään lintukodossa, mutta kyllä sydämessä muljahti, että apua, täällä tämmöistä.

Hän kertoo järkyttyneensä etenkin siitä, että poliisin kertoman mukaan epäiltyinä on alaikäisiä. Myös uhri on nuori, vuonna 2001 syntynyt.

– Järkytti sillä tavalla se, että epäillyt ovat kovin nuoria. Että voi ei, tämmöiseenkö on tultu. Kyllä se vähän pysäytti.

Samoilla kulmilla asuva Maria Sundman-Juselius ei kuullut tai nähnyt lauantainyön tapahtumia kotinsa lähistöllä.

Hän pohtii yleisemmin, että Vallilan alueella on ollut jo aiemmin jossain määrin levotonta, mutta hänen tietoonsa tulleet ongelmat ovat liittyneet esimerkiksi pieniin omaisuusrikoksiin.

– Pyörävarkauksia on ollut todella paljon. Taloyhtiön kellarista, vaikka se on lukkojen takana, on lähtenyt pyöriä, auton renkaita ja kaikkea, hän kuvailee.

Sundman-Juselius kertoo yleisellä tasolla, että alueella on pyörinyt myös nuorisoa milloin isompina ja milloin pienempinä porukoina aiheuttaen meteliä ja muuta häiriötä, muttei kuitenkaan mitään vakavaa.

Lauantainen puukotus ei pelästyttänyt Sundman-Juseliusta.

– Yleisesti ottaen Suomessa ihmiset voivat kuitenkin aika turvallisin mielin kulkea kadulla. Oli kellonaika mikä tahansa. En ole ollut paniikissa.

Vastaan tulee koiria ulkoiluttava nainen, joka kertoo asuvansa tapahtumapaikan lähellä Mäkelänkadulla.

– Olimme (lauantaiyönä) hereillä, mutta emme kuulleet mitään. On aika järkyttävää, että se näin lähellä tapahtui. Aika rauhallista tässä kuitenkin on. Mitä nyt jotain pyörävarkaita käy pihassa ja semmoista.

– Kyllä alueella sattuu ja tapahtuu, mutta olen kuullut, että enemmän tuolla Puu-Vallilassa.

Hätäkeskukseen tuli lauantaiyönä kello yhden tienoilla ilmoituksia puukotuksesta Mäkelänkadun ja Päijänteentien risteyksessä Alepan edustalla. Ilmoituksen mukaan tekijöitä oli useita. Poliisin saavuttua paikalle tekijät olivat poistuneet.

Poliisi teki alueella lauantaina teknistä ja taktista tutkintaa ja muun muassa katsoi alueelta löytyvien valvontakameroiden tallenteita.