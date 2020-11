Sara Vanninen on ollut sometähtien tulokuningatar – näin paljon tienestit muuttuivat viime vuonna

Sara Vannisen verotettavissa tuloissa näkyy huima lasku, mikä selittyy yhtiömuodon vaihtumisella osakeyhtiöksi. Hän kertoo vinkit nuorille, jotka haaveilevat somevaikuttamisesta työnä.

Sara Vanninen on menestynyt somevaikuttajana.­

Bloggaaja Sara Vanninen oli toissa vuonna, 2018, tunnettujen sosiaalisen median vaikuttajien palkkakuningatar. Tuolloin Vanninen tienasi ansiotuloja huimat 234 000 euroa ja pääomatuloja 1 253 euroa. Mätkyjä hän maksoi 74 649 euroa.

Vuonna 2019 Vanninen nosti palkkaa vain 10 240 euroa. Syynä tähän oli yhtiömuodon vaihtuminen joulukuussa 2018 toiminimestä osakeyhtiöksi. Vanninen omistaa yrityksen kokonaan yksin, ja Suomen Asiakastieto Oy:n rekisterin mukaan yrityksen liikevaihto oli tuoreimmalla tilikaudella 286 000 euroa ja liikevoittoprosentti oli 65,4%.

– Varallisuutta siirrettiin uudelle yritykselle. Elin tuloilla, jotka oli jo verotettu toiminimeltäni. Se, että perustin osakeyhtiön, näkyy eniten verotuksessa. Muuten vuosi 2019 meni aika perinteisesti, ehkä vähän vähemmän tein töitä. Oli sopivasti tekemistä ja kiinnostavia projekteja, Vanninen kuvailee.

Vuoden 2019 verotiedot tulevat kokonaisuudessaan julkisiksi tiistaina 3. marraskuuta.

Mistä asioista tulosi pääasiassa koostuvat?

– Rahavirrat syntyvät pääosin kaupallisesta yhteistyöstä. Minulla on melko vakiintunut asiakaskunta, jolle teen säännöllisesti sisältöjä. Joskus ne ovat vuosisopimuksia, ja joskus taas minuun otetaan yhteyttä, kun halutaan lanseerata jotakin tuotetta. Tiettyjen asiakkuuksien kanssa sovitaan julkaisuista tiettyinä ajankohtina.

Moni nuori haaveilee somevaikuttajan, kuten bloggaajan, urasta. Millaisia neuvoja antaisit näille nuorille?

– Ensinnäkin sisällön on oltava omasta mielestä aidosti itseä kiinnostavaa. Aktiivisuus on tosi tärkeää. Jos tätä lähtee tekemään pelkästään rahan takia, sillä ei ihan hirveän pitkälle pötki, Vanninen sanoo.

– Oman menestykseni salaisuus on se, että yritän tehdä sisällöstä mahdollisimman inspiroivaa ja sellaista, joka antaa seuraajalle oikeasti jotakin: vinkkejä tai ideoita. Ja mitä rehellisemmin ja aidommin tuo itseään esille, se myös näkyy.

Lisäksi Vanninen vinkkaa opettelemaan esimerkiksi netistä sisällöntuotannon perusteita, kuten millainen päivitystahti sopii itselleen parhaiten. Luonnollisesti visuaalisuus on tärkeää, eli selkeät, kiinnostavat kuvat, joissa näkyy oma tyyli.

– Kannattaa olla aktiivisesti yhteydessä brändeihin. Jos on kiinnostunut yhteistyöstä jonkun brändin kanssa, kannattaa kokeeksi kuvata niiden tuotteita ja tägätä niihin, ja sen jälkeen laittaa viestiä perään. Sellaista PR-älyä tarvitaan.

Miten paljon alalle haluavalla nuorella kannattaisi olla kaupallisen alan osaamista?

– Kirjanpidon saa ulkoistettua. Jonkinlainen käsitys on hyvä olla, mutta kyllä tähän kasvaa myös aika hyvin. Meillä on kauhean ihana yhteisö, että kollegoiden kanssa keskustellaan hirveän avoimesti myös rahasta. En koe, että kilpailisimme kauheasti keskenämme, vaan jos joku menestyy, niin se on vain hyväksi koko alalle.

Sara Vanninen osallistui kesällä kuvattuun Selviytyjät Suomi -ohjelmaan.­

Suomessa usein arkaillaan rahasta puhumista. Onko se muuttumassa nuorempien sukupolvien myötä?

– Uskon ja toivon, että se on muuttumassa. Trendi on siihen suuntaan, että avoimemmin puhutaan sijoittamisesta ja rahankäytöstä.

Kuinka koronavuosi 2020 on vaikuttanut yritystoimintaasi?

– Kevät oli aika pommi, kun se tuli päälle. Mutta minulla on monipuolisesti asiakkaita ja se on hajautettu sillä tavalla fiksusti, että bisnes ei niin kärsi. Enemmän tuli olo, että haluaa auttaa hädän keskellä olevia firmoja, ja tuli tehtyä aika paljon pro bono -hommia.

