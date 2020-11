Toivo Sukari tienasi viime vuonna mielestään ”marginaalisesti” 192 500 € – nyt korona jakoi bisnekset täysin kahtia

Liikemies Toivo Sukari kertoo panostaneensa viime vuonna uusiin investointeihin. Koronavuosi on ollut Sukarin bisneksille kaksijakoinen.

Liikemies Toivo Sukari kertoo saaneensa vuonna 2019 ansiotuloja 42 500 ja pääomatuloja 150 000 euroa, eli Sukarin tulot olivat yhteensä 192 500 euroa.

Edellisenä vuonna 2018 Sukarin ansiotulot olivat 113 743 euroa ja pääomatulot 42 524, eli tulot olivat yhteensä 156 267 euroa.

Vuoden 2019 verotiedot tulevat kokonaisuudessaan julkisiksi tiistaina 3. marraskuuta.

Sukari arvioi, ettei ole tänä vuonna verotilastojen kärkipaikoilla, koska hän ei ole esimerkiksi tehnyt isompia yrityskauppoja.

– Mulla on hyvin marginaaliset tulot olleet tänä ja viime vuonna. Onhan minulla tietysti omaisuutta. Tietysti jos jonkun yrityskaupan tekisi, niin niistä voisi tulla miljoonia rahaa, Sukari sanoo.

Sukari toteaa, ettei nostanut vuonna 2019 lainkaan muita osinkoja kuin 150 000 euroa Sukari Konserni Oy:ltä, sillä hän panosti uusiin investointeihin. Esimerkiksi Seinäjoen Ideaparkkiin hän kertoo investoineensa noin 100 miljoonaa euroa. Seinäjoelle avattiin marraskuussa 2019 Suomen kolmas Ideapark, kaksi muuta ovat Lempäälässä ja Oulussa.

– Ei siinä paljon pääomatuloa nostella. Olen sen verran hullu, että kaikki rahat laitetaan uuteen bisnekseen eli voitot kiertoon.

Sukari kertoo, että koronapandemian värittämä vuosi 2020 on ollut tähän mennessä hänen liiketoimiensa suhteen kaksijakoinen.

– Esimerkiksi Lempäälän ja Seinäjoen Ideaparkit kärsivät kyllä keväällä. Kun kauppakeskuksissa lyötiin kiinni ravintolat, huvipuistot ja sisäliikuntapaikat, niin kyllähän se pahalta näytti, Sukari sanoo.

Kesällä päästiin jo lähes normaalitilaan kauppakeskusten suhteen, mutta toinen aalto on taas vähentänyt ihmisten halua lähteä liikkeelle ja kuluttamaan.

Toisena puolena Sukari mainitsee Maskun kalustetalon, joka teki kaikkien aikojen parhaan tuloksen.

– Siellä on nettikauppa jopa viisinkertaistanut. Samoin ihan perinteinen huonekalukauppa on kiinnostanut, kun ihmiset eivät pääse matkustamaan tai ravintoloihin viihtymään, niin on ollut aikaa laittaa kotia kuntoon.

Liikemies katsoo kohtuullisin luottavaisin mielin ensi vuoteen. Hän ei usko, että viime kevään kaltaista yhteiskunnan sulkemista enää koetaan.

– Ei ihmiset jaksa sellaista enää toista kertaa: tulee henkistä pahoinvointia, talous menee kuralle ja tulee irtisanomisia. Suomalaiset on kuuliaista kansaa. En näe mitään syytä sille, että yhteiskunta pitäisi uudelleen sulkea.

Ketkä Suomessa tienasivat yli 100 000 euroa vuonna 2019? Katso IS:n Verokoneesta tiistaina 3. marraskuuta.