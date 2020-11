Myrsky tänään pahimmillaan iltapäivällä ja illalla Pohjanmaalla – sähköt voivat katketa ja myös tulvat ovat mahdollisia

Myrskytuulen puuskat ovat pahimmillaan 20–25 metriä sekunnissa Pohjanmaalla, joten myös sähköt voivat katketa puiden kaatuessa linjoille.

Suomeen leviää tänään myrskyävää säätä ja kovat tuulet sekä vesisateet moukaroivat etenkin maan länsiosia.

– Myrsky on pahimmillaan Pohjanmaan tienoilla. Myrskytuulen puuskat ovat kovimmillaan 20–25 metriä sekunnissa, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari Mustala kertoo.

Mustalan mukaan myrsky tuntuu Pohjanmaan lisäksi pahimmin Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Merialueilla myrsky vaikuttaa Pohjois-Itämereltä Perämerelle asti.

– Iltapäivällä ja illalla myrsky on pahimmillaan Pohjanmaalla ja tuulet vaikuttavat aika pitkään. Voimakkaan tuulen alue alkaa Pohjanmaalta ja se painuu sieltä itään ja kaakkoon. Tuulet hellittävät Pohjanmaan tienoilla huomisen puolelle mentäessä.

Myös Etelä-Suomeen on annettu varoitus 20 metriä sekunnissa puhaltavasta tuulesta. Vain maan kaakkoiskulma jää ilman varoitusta.

Pohjanmaan tienoilla on vaara, että kovimmat tuulenpuuskat aiheuttavat myös sähkökatkoja, jos puita kaatuu sähkölinjoille. Kello 11.30 tienoilla maanantaina ilman sähköä Suomessa oli sähkökatkokartan mukaan noin 11 000 asiakasta.

Pohjanmaalle luvassa runsaita sateita

Kovan tuulen lisäksi on luvattu runsaita sateita sekä maanantaille että tiistaille.

– Tänään runsaimmat sateet ovat Pohjanmaan maakunnan tienoilla ja toisaalta Länsi-Pohjassa Tornion ja Kemin alueella. Vettä on luvassa 30 milliä tai jopa sen yli. Tiistaina Pohjanmaa on myös erittäin sateinen, Mustala sanoo ja lisää:

– Vaasan, Oulun, Kuusamon ja Kajaanin sisäpuolella oleva alue on kaikkein sateisin tiistaina ja silloin voi sataa edelleen 30 milliä.

Mustalan mukaan itään päin mennessä sademäärä vähenee. Pääkaupunkiseudulle on luvassa maanantaina ja tiistaina kumpanakin päivänä 5–10 milliä vettä.

Tulvavaroitus annettu länsirannikolle

Runsaat sateet puolestaan nostavat vedenpintaa joissa, ja Suomen ympäristökeskus (Syke) on varoittanut tulvista. Tulvavaroitus on annettu Uudeltamaalta Varsinais-Suomen kautta länsirannikkoa pitkin Pohjanmaalle sekä Pohjois-Pohjanmaalle ja Pudasjärvelle. Joet voivat tulvia pelloille ja katkaista teitä. Ainoastaan Keski-Pohjanmaan maakunta on lännessä välttynyt tulvavaroitukselta.

Lisäksi ilman lämpötila on marraskuun alkuun nähden poikkeuksellinen maanantaina ja tiistaina.

– Kun rintamavyöhyke siirtyy itään, aamuyön tunteina ja aamuun mentäessä on kaikkein lämpimin ajankohta. Huomisaamuna on vielä poikkeuksellisen lämmintä Etelä- ja Lounais-Suomessa – 11–12 astetta ylimmillään, Mustala arvioi.