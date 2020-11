Koronatilanne pahenee Sodankylässä: Altistuneita yli 300 – uusia rajoitustoimia käyttöön

Sodankylän kunta peruu kaikki omat liikunta- ja kulttuuritapahtumat.

Sodankylän kunnan koronatilanne on huonontunut nopeasti.

– Sodankylässä on todettu kolme uutta covid-19-tartuntaa sunnuntaina 1.11.2020. Todennettujen tartuntojen kokonaismäärä oli sunnuntai-iltana yhteensä 9, Sodankylän kunta tiedottaa.

Altistuneita on tällä hetkellä yli 300. Viimeisin tiedossa oleva joukkoaltistuminen on tapahtunut Pahtavaaran kaivoksella, jonka toiminta on altistumisten vuoksi lähes keskeytynyt.

Jääkiekko-ottelun tapahtumat taustalla

Merkittävä osa tartunnoista liittyy kunnan mukaan Sodankylän jäähallilla lauantaina 24.10.2020 pidettyihin pelitapahtumiin.

– On erittäin tärkeää, että tuolloin Sodankylän jäähallilla paikalla olleet hakeutuvat koronatestiin heti lievissäkin oireissa ja pysyvät kotona karanteenimaisissa oloissa testituloksen saamiseen saakka, vt. kunnanjohtaja Tarja Lempeä kertoo Ilta-Sanomille.

Jäljitystyö ja testaus ovat menossa.

– Saimme viime viikolla pikatestit käyttöön, hän sanoo.

Sodankylässä todetut tartunnat ovat yhteydessä Rovaniemen ja edelleen Vaasan tartuntoihin.

– Koronatartuntojen ilmaantuvuusluku Sodankylässä on ollut kuluneella viikolla 108 tapausta 100 000 asukasta kohti.

Uusia rajoituksia käyttöön

Sodankylän kunta on päätynyt ottamaan käyttöön yhdessä Lapin sairaanhoitopiirin infektiontorjuntayksikön kanssa useita kuntakohtaisia rajoittamistoimenpiteitä ja vahvoja suosituksia 15.11.2020 asti.

Peruskoulut ja lukio siirtyvät etäopetukseen. Kouluruokajakelu järjestetään sitä tarvitseville.

Sodankylän perusopetuksen ja lukion oppilaat siirtyvät etäopetukseen 2.-13.11.2020 väliseksi ajaksi. Oppilaille ja koululaisten huoltajille lähetetään lisätietoa etäopetuksen järjestämiseen liittyen Wilmassa.

Sodankylän kunta tarjoaa etäopetuksessa oleville koululaisille mahdollisuuden noutaa kouluruoka erikseen sovitulla tavalla ja paikasta.

Kouluruoka jaetaan oppilaille kaksi kertaa viikossa tiistaisin ja torstaisin, niin että oppilas tai oppilaan huoltaja voivat noutaa kerralla useamman päivän ruoan päiväannoksiksi pakattuna.

Oppilaiden huoltajat ohjeistetaan ilmoittamaan kouluruoan tarpeestaan Wilmassa saatujen ohjeiden mukaisesti. Kouluruoan jakaminen saadaan käyntiin tiistaina 3.11.2020. Ruokaa jaettaessa ja haettaessa on voimassa vahva maskisuositus.

Myös toisen asteen oppilaitoksille on annettu vahva suositus etäopetukseen siirtymisestä.

Harrastus- ja järjestötoiminnan keskeyttämisestä vahva suositus

– Kunta antaa vahvan suosituksen, että kunnassa toimivat järjestöt ja seurat keskeyttävät kaikki sisätiloissa tapahtuvan harrastus- ja vapaa-ajantoimintansa, jossa kokoonnutaan fyysisesti yhteen, kunta toteaa tiedotteessaan.

Kunta peruu kaikki omat liikunta- ja kulttuuritapahtumat sekä -vuorot. Kunta kannustaa kuntalaisia liikkumaan ja harrastamaan omaehtoisesti, koronaturvallisuus huomioiden ja sosiaalisia kontakteja välttäen.

Yksityistilaisuuksiin 20 hengen kokoontumisrajoitus

Kunnassa astuu voimaan yksityistilaisuuksia koskeva kokoontumisrajoitus. Yhtä aikaa voi olla koolla enintään 20 henkilöä. Kaikissa fyysisissä kokoontumisissa ja sosiaalisissa kontakteissa tulee huomioida hygieniaohjeet, turvavälit ja vahva kasvomaskisuositus.

Vierailukielto koskee Hyvinvointikeskus Sopukan akuutti- ja kuntoutusosastoja, ikäihmisten asumispalveluyksiköitä, kuten Hannuksenkartanoa, Helmikotia ja Nutukasta sekä sosiaalipalveluiden asumispalveluyksiköitä eli Mesikämmentä ja Kieppiä.

Vierailukielto on voimassa myös Vasantien ja Kylälaakson palvelutaloissa, sekä muissa kunnan ikäihmisten tai riskiryhmiin kuuluvien hoitoyksiköissä.

Nämä kunnan rajoitustoimet astuvat voimaan välittömästi ja ovat voimassa 15.11.2020 saakka. Tiukat rajoitustoimenpiteet ovat välttämättömiä, jotta pystytään rajoittamaan viruksen leviämistä paikkakunnalla. Pidetään yhdessä Sodankylän kunta terveysturvallisena ympäristönä näinä haastavina aikoina.

Sodankylän kunnan johtoryhmä seuraa koronatilanteen kehittymistä tiiviisti ja tiedottaa tarvittaessa lisää tilanteesta.

Artikkeli päivitetty 2.11. kello 10.39 Sodankylän vt. kunnanjohtajan Tarja Lempeän kommenteilla.