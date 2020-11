Boko Haramin kerrotaan tappaneen 12 ihmistä lähellä Nigerian Chibokia

Paikallisen sotilasjohtajan mukaan hyökkääjät ajoivat kylään kuudella lava-autolla, mitä seurasi tulitaistelu sotilaiden kanssa.

Jihadistinen äärijärjestö Boko Haram tappoi sunnuntaina kaksitoista ja kaappasi seitsemän ihmistä hyökättyään kylään lähellä Chibokin kaupunkia Nigeriassa. Asiasta kertoi paikallishallinnon tukemien sotilasjoukkojen johtaja.

Vuoden 2014 koulutyttöjen kaappaus tapahtui juuri Chibokissa. Tuolloin Boko Haram hyökkäsi kouluun ja kaappasi tytöt, mikä herätti paljon kansainvälistä huomiota.

Paikallisen sotilasjohtajan mukaan hyökkääjät ajoivat kylään kuudella lava-autolla, mitä seurasi tulitaistelu sotilaiden kanssa. Chibokista tulleet apujoukot eivät riittäneet, vaan jihadistit saivat muun muassa vallattua auton.

Paikallisyhteisön johtajan mukaan hyökkääjät kaappasivat kolme naista ja neljä lasta sekä polttivat 70 taloa ryöstettyään ensin ruokatarvikkeita.

Chibokissa on ollut sotilasjoukkoja vuoden 2014 kaappauksen jälkeen, mutta Boko Haramin tappavat hyökkäykset ovat jatkuneet alueella. Osa kaapatuista koulutytöistä on paennut ja osa on saatu pelastettua, mutta yli sata on edelleen tiettävästi Boko Haramin vankina.