Suomeen vyöryy ennätyksellinen lämpöaalto – Meteorologi: ”Ei ihan jokavuotista ole”

Marraskuun edellinen lämpöennätys mitattiin viisi vuotta sitten Kemiönsaarella. Tuolloin mittari kohosi 14,3 asteeseen.

Valtava matalapaine kehittyy tällä hetkellä Atlantin valtameren eteläosissa. Sieltä lämmin ilma liikkuu Ranskan, Saksan ja Tanskan yli kohti Skandinaviaa ja saavuttaa Suomen länsirannikon maanantai-iltana.

Matalapaine tuo mukanaan ennätyslukemia hipovat lämpötilat. Forecan päivystävä meteorologi Kristian Roine kertoo, että ainakin koko marraskuun ensimmäinen viikko on mnäillä näkymin vuodenaikaan verrattuna poikkeuksellisen lämmin.

Edellinen marraskuun lämpöennätys on vuodelta 2015. Silloin Kemiönsaarella mitattiin 3. marraskuuta lämpötilaksi 14,3 astetta. Nyt ainakin jollain mittausasemalla on mahdollisuus rikkoa tuo ennätys lämpötilojen kohotessa Länsi-Suomessa lähelle 14:ää astetta tai sen yli.

Toisin kuin lämpiminä vuodenaikoina, päivän lämpimin hetki ei ole iltapäivällä. Roineen mukaan korkeimmat lukemat mitataan maanantai-illan ja tiistaiyön aikana. Vaikka ennätyksiä kolkutellaan, ei sääilmiö itsessään ole erityisen poikkeuksellinen.

– Tämä menee sääkarttaa katsoen ihan tavanomaisen säänvaihtelun piikkiin, mutta kyllä se ilmamassa erittäin lämmintä on. Ei varmaan nyt ihan jokavuotista ole, että näin lämmintä ilmamassaa Suomeen pääsee. Heittämällä yli viisi astetta ollaan tavanomaisia lämpötiloja korkeammissa lukemissa, Roine sanoo.

Maanantai-iltana navakka etelätuuli puhaltaa koko maassa.­

Muualla Suomessa ennätyslukemiin tuskin ylletään, sillä ilmamassa viilenee Suomen yli edetessään Silti mittarit kohoavat maan itäosissakin kymmenen asteen tuntumaan ja sen yläpuolelle. Lämmintä riittää tiistaiyönä vielä Oulun korkeudelle asti, mutta Pohjois-Lapissa ja käsivarren alueella jäädään jo lähemmäksi nollaa astetta.

– Tiistaipäivä on aavistuksen viileämpi, mutta ei sitä kyllä hirveän koleaksi voi sanoa, kun silloinkin Etelä-Suomessa on monin paikoin sellaista kymmentä, yhtätoista astetta. Kyllähän se on todella kova lukema marraskuulle sekin.

– Enemmänkin voi puhua, että on erittäin lämpimiä päiviä ja sitten on vain tavallisen lämpimiä päiviä. Ei tähän oikein mitään viileää hetkeä taida mahtua, Roine sanoo.

Lämpöennätyksiä rikotaan Suomessa kohtalaisen usein. Ne – toisin kuin pakkasennätykset – eivät Roineen mukaan ole yleensä kovinkaan vanhoja, ja ennätyslämpötiloja on 2000-luvulla mitattu useita kertoja.

– Jos Suomessa tehdään lämpöennätys, niin totta kai se on tavatonta, kun mittaushistoria voi olla sata vuotta. Onhan se tavatonta, että kerran sataan vuoteen tällaista tapahtuu. Se edellinen ennätys voi kuitenkin olla ihan muutaman vuoden takaa, koska sadassa vuodessa ilmasto on muuttunut niin paljon ja lämpöennätyksiä on syntynyt 2000-luvulla huomattavan paljon, Roine kertoo.

Matalapaineeseen liittyy olennaisesti myös sateet ja tuulet, ja niin on myös tämän poikkeuksellisen lämpöaallon kohdalla. Roineen mukaan tuuliennuste näyttää selkämerelle ja merenkurkkuun noin 19 m/s lukemia. Myrskytuulen raja on 21 metriä sekunnissa.

– Kokemusperäisesti voin sanoa, että silloin menee jossain myrskyraja rikki. Kyllä tästä varmaan uskaltaa ihan syysmyrskynä puhua.

Roineen mukaan myrskyraja ei rikkoudu kovin laaja-alaisesti mutta muutamilla mittausasemilla myrskylukemia tullaan todennäköisesti mittaamaan. Maanantai-iltana navakka etelätuuli puhaltaa koko maassa ja myrskypuuskia voi esiintyä todennäköisimmin Oulun korkeudelta etelään päin.

– Se on voimakkuudeltaan noin kymmentä metriä maa-alueilla. Se tarkoittaa, että tällaiset lyhytkestoiset tuulenpuuskat voivat käväistä myrskylukemissa. Puuskamaksimi on usein kaksi kertaa keskituulenvoimakkuus, Roine kertoo.

Matalapaineeseen liittyy olennaisesti myös sateet ja tuulet.­

Sateita alkaa Roineen mukaan levitä maanantain kuluessa Länsi-Suomesta koko maahan. Enimmäkseen kyse on tihkusateista. Ajoittain voi esiintyä reippaampaa vesisadetta.

Runsaimmat sateet osuvat Pohjanmaalta Oulun seudulle ja Länsi-Lappiin ulottuvalle alueelle, missä voidaan puhua jo rankkasateista sademäärien ollessa kymmeniä millimetrejä. Muualla maassa sademäärät jäävät vähäisiksi.

Roineen mukaan on hyvin loogista, että lämmin sää tuo mukanaan myrskytuulia ja sateita.

– Tarvitaan yleensä valtava matalapaine, että se pyöräyttää tuolta lähestulkoon Etelä-Euroopasta asti meille tällaisen tosilämpimän ilmamassan.

Sateet ja tuulet eivät Roineen mukaan vaikuta yleiseen lämpötilaan tähän vuodenaikaan.

– Auringon lämmitys on lähes olematon ja koko maan päällä on paksu pilvikerros. Lämpötilan määrää ihan se ilmamassan lämpötila, joka meidän päällä on. Vesisateista huolimatta on hyvin lauhaa, Roine toteaa.