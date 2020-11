Tämä on Suomen koronatilanne nyt – katso sunnuntain tuoreimmat tiedot

Suomessa on todettu 178 uutta koronavirustartuntaa, THL kertoi sunnuntaina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi sunnuntaina, että Suomessa on raportoitu 178 uutta koronavirustartuntaa.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 867 tartuntaa, mikä on 19 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Yhteensä koronavirustartuntoja on Suomessa raportoitu 16 291.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia oli raportoitu perjantaihin mennessä 358. Sairaalahoidossa oli perjantain tietojen mukaan 58 ihmistä, joista 10 tehohoidossa.

Husin diagnostiikkajohtaja arvelee epidemian olevan puolivälissä

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen arvioi Uuden Suomen blogissaan, että Suomi on tällä hetkellä koronaepidemian puolivälissä.

– Vaikka pandemia jatkuu ja tartuntatilanne juuri nyt näyttää huonolle monessa Euroopan maassa, on hyvinkin mahdollista, että epidemia saadaan hallintaan kesään 2021 mennessä, Lehtonen kirjoitti.

Hän uskoo, että epidemia saadaan hallintaan luomalla rokotesuoja väestölle. Tällä hetkellä useat lupaavat rokotekandidaatit ovat kliinisen kehitystyön loppuvaiheessa, Lehtonen kertoi blogissaan.

– Suomessakin jo suunnitellaan laajamittaisten rokotusten järjestämistä, niin pian kuin sopiva rokote on saatavilla.

SaiPan alle 20-vuotiaiden joukkueessa todettiin kuusi koronatartuntaa

Lappeenrantalaisseura SaiPan alle 20-vuotiaiden jääkiekkojoukkueessa todettiin kaikkiaan kuusi positiivista tulosta koronavirustesteissä. Lauantaina todettiin yksi tartunta ja sunnuntaina viisi uutta, SaiPa kertoi sivuillaan.

SaiPan alle 20-vuotiaiden joukkue kohtasi Jokerit junioreiden SM-sarjan ottelussa 24. lokakuuta. Jokereissa ilmeni tartunta, ja sen jälkeen SaiPan joukkue asetettiin hetimmiten karanteeniin ja testattiin. Tartuntajäljitystä tehdään SaiPan mukaan yhä.

– Tällä hetkellä osa tartunnan saaneista on kokonaan oireettomia, ja osalla on lieviä oireita, SaiPa kertoi sairastuneiden voinnista.

SaiPalta siirrettiin viikonlopun kaksi peliä. Seuraava ottelu joukkueella on ensi perjantaina, ja vaikka negatiivisen testituloksen saaneet altistuneet vapautuvatkin karanteenista ennen sitä, seurassa ei ole vielä tehty päätöstä seuraavien otteluiden pelaamisen suhteen.

Kaksi koulualtistusta Kouvolan seudulla

Valkealan lukiossa yhdellä henkilökunnan edustajalla on todettu koronavirustartunta, Kouvolan kaupunki tiedotti sunnuntaina Facebook-sivuillaan. Opettaja oli ollut tekemisissä 57 opiskelijan kanssa. Sairastunut ja 57 opiskelijaa asetetaan karanteeniin, joka kestää ensi sunnuntaihin saakka. Lukiossa on yhteensä 73 opiskelijaa. Altistuksen laajuuden vuoksi koko lukio siirtyy etäopetukseen ensi viikoksi.

Myös Kouvolassa Korian koululla on varmistunut yksi koronavirustartunta. Altistumisen vuosi yksi koululuokka on asetettu karanteeniin. Lisäksi muutamia muita luokan ulkopuolisia oppilaita ja koulun henkilökuntaan kuuluvia on altistunut, ja heidätkin asetetaan karanteeniin. Kaupungin mukaan karanteenin on määrä kestää ensi perjantaihin saakka.

Kymsote selvittää altistuneita ja tartuntaketjua ja on suoraan yhteydessä altistuneisiin.