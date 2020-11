Vieri viereen tuodut kynttilät sytyttivät männyn tuleen Helsingissä Malmin hautausmaalla

Pieni mänty kärsi palovahinkoja menneiden sukupolvien muistelupaikalla.

Hieman yhdeksän jälkeen sunnuntaiaamuna Malmin hautausmaalla syttyi pieni tulipalo.

Malmin pelastuslaitoksen ylipalomies Aimo Henriksson kertoo, että hautausmaalla sijaitsevalle muistomerkille oli tuotu satoja hautakynttilöitä vieri viereen eilisen ja sunnuntaiaamun aikana. Tiivissä muodostelmassa olleet kynttilät olivat kuumentuneet niin, että liekit roihahtivat viereisiin istutuksiin.

– Hautamerkin muodon ja koon vuoksi kynttilät olivat liian lähekkäin ja niitä oli liian paljon, Henriksson sanoo.

– Ne alkoivat pikkuhiljaa polttaa muistomerkin yhteydessä olevaa havupuuta.

Ylipalomies arvelee, että palamaan syttynyt puu on mänty.

– Ainakin se näytti pieneltä männyltä. Toki en ole hortonomi enkä käynyt mitään puutarhakursseja.

Kyseessä on muistelupaikka, joka on käytössä erityisesti pyhäinpäivänä ja jouluna, mutta kynttilöitä on saanut tuoda myös muina aikoina.

Pelastuslaitos vaahdotti muistelumerkillä olleet kynttilät.­

Ohikulkijan paikalle hälyttämä pelastuslaitos sammutti palon nopeasti. Pelastuslaitoksella ei ollut muuta mahdollisuutta kuin sammuttaa kaikki kynttilät, jotta muut puut säästyisivät liekeiltä. Kynttilämeri peittyi vaahtoon.

– Se on aika sottaista puuhaa, eikä muistomerkki ole enää käyttökelpoinen tähän tarkoitukseen pariin päivään.

Palosta ei ollut vaaraa ihmisille eikä eläimille. Vain puu kärsi.

Malmin hautausmaalle kasattu kynttilämeri syttyi sunnuntaiaamuna palamaan.­

Henriksson kertoo pelastuslaitoksen ehdottaneen seurakunnalle, että muistelupaikan ”koostumusta” muutettaisiin niin, että se olisi pelkkää kiveä.

– Katsotaan, mitä muistomerkin ylläpitäjät ehdotukseen vastaavat.

– Se on hieno muistomerkki, ja on monelle tärkeä rituaali viedä kynttilät. Toivotaan, että rituaali säilyy, mutta muistomerkin koostumusta voisi miettiä tarkemmin.

Pelastuslaitos toivoo, ettei kynttilöitä laitettaisi muistelupaikoille tiiviisiin rykelmiin.