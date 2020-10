Valtioneuvoston puhelinvaihteen vastaajaan tunkeuduttiin torstai-iltana ja sen vastaajaviesti vaihdettiin. KRP:lle on tehty asiassa tutkintapyyntö.

Murtautujaksi on ilmoittautunut nuori it-alan yrittäjä Steve Peltonen. Pääsy kävi Peltosen mukaan yksinkertaisella salasanalla ”1234”, joka on todennäköisesti ollut järjestelmän oletussalasana. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti, joka myös kuuli vaihdetun vastaajaviestin.

Peltonen kertoo Ilta-Sanomille kokeilleensa soittaa eri paikkoihin ja syöttäneensä tyypillisimpiä oletussalasanoja. Jos reitti ei auennut näillä, hän lopetti puhelun.

– Voisin sanoa, että kuusivuotiaskin olisi pystynyt samaan. Se on todella simppeli asia eikä mitään hakkerointia, Peltonen toteaa.

Aluksi Peltonen luuli tunkeutuneensa ainoastaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) vastaajaan, mutta pian kävi ilmi, että sama vastaaja on käytössä yhteensä 11 ministeriöllä – eli sisäministeriötä lukuun ottamatta kaikilla.

Hän ei enää muista, miten keksi soittaa juuri STM:n numeroon. Tieto siitä, että hän pääsi käsiksi itseasiassa lähes koko valtioneuvoston vastaajajärjestelmään tuli yllätyksenä.

– Vasta silloin ymmärsin, kuinka kriittinen tuo tilanne oli, Peltonen sanoo.

Peltonen sanoo vaihtaneensa vastaajan salasanan heti, koska hän pelkäsi, että jollain toisella olisi jo pääsy sinne. Tämän jälkeen hän vaihtoi vastaajaviestin, jossa kertoi kuka on ja antoi oman puhelinnumeronsa.

– En tiennyt keneen ottaa yhteyttä enkä halunnut odottaa seuraavaan aamuun.

Ensimmäisenä asiaa alkoi selvittämään STM:n valmiusjohtaja Pekka Tulokas. Hän kertoo keskustelleensa oletetun tunkeutujan kanssa torstai-iltana. Tulokas ei halua avata käytyä keskustelua tarkemmin, mutta kertoo tällä olleen halu auttaa.

Tulokas antoi asian valtioneuvoston tietotoimialan hoidettavaksi, koska vastaaja on kaikkien yhteinen. Tulokkaan mukaan STM:n henkilökunnalla ei ole pääsyä kyseiseen vastaajaan, eikä STM hallinnoi tätä millään tavalla.

Valtioneuvoston tietotoimialan johtaja Max Hamberg kertoo, että sai tietää asiasta torstai-iltana valtioneuvoston sisäisiä kanavia pitkin. Hänen mukaansa tilanne korjattiin välittömästi asian käytyä ilmi. Hamberg teki asiasta perjantaina selvityspyynnön Keskusrikospoliisille (KRP). Hän ei ole itse ollut yhteydessä tunkeutujaksi ilmoittautuneeseen Peltoseen.

– Julkisuudessa on ollut tietoa henkilöstä, joka on ilmoittautunut murtautujaksi. Me emme itse ole olleet yhteydessä tähän henkilöön, vaan olemme pyytäneet poliisia selvittämään, mitä on tapahtunut. Minulla ei ole käsitystä, onko tämä tekijäksi ilmoittautunut henkilö edes oikeasti tekijä, Hamberg sanoo.

Hambergin mukaan kyseessä on puhelintiedote, joka soitetaan virka-ajan ulkopuolella valtioneuvoston vaihteeseen soittaville. Hänen käsityksensä mukaan tätä kautta ei ole ollut mahdollisuutta päästä käsiksi minkäänlaisiin tietoihin.

– Siellä on tiedotepalvelu, joka tulee kun välittäjät eivät ole paikalla. Tämä tiedote on sellainen, jonka voi kuunnella. Siellä ei siis ole tarpeen jättää mitään viestejä eikä siellä ole tarpeen olla mitään dataa siellä tiedotteen takana.

Kuinka vakavana asiana pidätte tätä?

– Tämä on periaatteellisesti hyvin vakava asia, mutta käytännössä tietosuojan kannalta ei niinkään vakava asia, Hamberg sanoo.

Miten tällaista voi päästä tapahtumaan? Pitääkö paikkaansa, että salasana on ollut ”1234”?

– No sitä selvitetään. Siihen en ota lainkaan kantaa, miten on mahdollista, että tällaista on päässyt käymään. Meillä ei ole vielä selvää kuvaa, mitä on tapahtunut ja siksi poliisia on pyydetty tutkimaan tätä. Sen jälkeen voidaan arvioida, minkä luotoinen tapahtuma tämä on ollut, Hamberg kommentoi.

Peltosen mukaan hän sai kuulla valtioneuvoston tekemästä selvityspyynnöstä Ylen toimittajalta, joka soitti hänelle perjantaina. Vasta tämän jälkeen poliisi oli yhteydessä. Peltonen kertoo, että hänet on kutsuttu KRP:n kuulusteltavaksi maanantaina.

Koetko syyllistyneesi rikokseen?

– Nyt tajuan, että tuo täyttää tietyt rikoksen kriteerit. Alunperin en ajatellut, että tämä voisi olla mitenkään rikollista. Yritin pelkästään löytää haavoittuvuuksia etenkin tämän Vastaamo-keissin jälkeen, Peltonen sanoo.

Koetko toimineesi harkitsemattomasti?

– Valitettavasti en näe muuta tapaa, miten olisin voinut toimia. Nyt jälkikäteen mietittynä olisin totta kai voinut ilmoittaa oikeille tahoille asiasta ja jättää muuttamatta salasanan. Silloin siitä ei olisi tullut selvityspyyntöä poliisille. Mutta pelkäsin oikeasti, että joku muu ihminen olisi tuossa systeemissä jo sisällä. Siksi päätin toimia välittömästi. Jos siitä tulee minulle seurauksia, niin minun on pakko vain hyväksyä ne, Peltonen toteaa.