Kohtalokkaassa ulosajossa kuoli yksi ja loukkaantui toinen lauantain vastaisena yönä. Kumpikin mies on iältään nelikymppinen.

Poliisi on kertonut lisätietoa myöhään perjantaina Saarijärvellä sattuneesta liikenneonnettomuudesta, jossa kuoli yksi ihminen.

Rajussa ulosajossa Karstulantiellä kuoli nelikymppinen pohjoisesta Keski-Suomesta kotoisin oleva mies. Jyväskylästä kotoisin oleva samanikäinen mies loukkaantui turmassa vakavasti. Hän on sairaalahoidossa.

– Hätäkeskukseen on ilmoitettu rattijuopumusepäilystä, jota poliisi on lähtenyt selvittämään. Sitten vastaan on ajanut auto, jota on yritetty pysäyttää, mutta se on lähtenyt pakenemaan, kertoo rikoskomisario Sami Salo Sisä-Suomen poliisista.

Tällä hetkellä poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Päihteiden osuutta turmaan ei olla vielä pystytty varmistamaan.

Tilanne sai alkunsa kello 23 kun poliisipartio yritti pysäyttää henkilöauton Karstulantiellä Saarijärvellä. Henkilöautoa kuljettanut mies ei totellut annettua pysäytysmerkkiä vaan kiihdytti vauhtiaan ja lähti pakenemaan.

Partio menetti näköyhteyden pakenevaan autoon. Hetken kuluttua ilmeni että pakeneva auto oli suistunut ulos tieltä kovalla nopeudella.