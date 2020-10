Ilmatieteen laitoksen meteorologin mukaan vastaavissa lämpötiloissa suomalainen marraskuu alkaa keskimäärin kerran 10-30 vuodessa.

Tavallista lämpimämpiä kelejä on odotettavissa myös marraskuun ensimmäisen viikon jälkeen.­

Marraskuu laskeutuu Suomeen tänä vuonna poikkeuksellisen lämpimillä säillä. Ilmatieteen laitoksen meteorologi Ari Mustala kertoo Ilta-Sanomille, että vastaavista lämpötiloista suomalaiset pääsevät nauttimaan keskimäärin kerran 10–30 vuodessa.

– Voi sanoa, että kuun alku näyttää hyvältä, Mustala sanoo.

Ennen huippulämpöjä ensimmäistä viikkoa varjostaa kuitenkin kolea alkusoitto. Maanantaina ja tiistain vastaisena yönä lännestä nouseva matalapaine heittäytyy maahan runsaina sateina ja tuulenpuuskina Länsi-Suomesta Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin.

Puuskista ilmoitetaan Mustalan mukaan todennäköisesti vaaratiedotteina ja myrskyvaroituksina. Korkeimmillaan lämpötilat liikkuvat 10 asteessa.

Tiistaiaamuun mennessä matalarintama hiipuu, ja maan länsiosassa kivutaan mahdollisesti Oulua myöten jopa 12 asteen korville. Korkeimmat lämpötilat jatkuvat keskiviikkoon. Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Itä-Suomessa mittari pysyttelee pari astetta alempana.

Kylmintä maassa on Pohjois-Lapissa käsivarren kohdalla, jossa lämpötila yltää aavistuksen verran nollan yläpuolelle.

– Onhan tämä huomattavasti keskivertoa lämpimämpää. Viime vuonna marraskuun ylin lämpötila jäi Pohjois-Lapissa kymmenen asteen alapuolelle ja etelässä lämpöä oli vain muutama aste. 5. päivä enää rannikkoseudulla oli nollaa ja koko muussa maassa pakkasta.

Keskiviikkona säät viilenevät alkuviikon maksimilukemista muutamalla asteella. Etelä- ja Keski-Suomessa vuorokauden keskilämpötilat ovat 4–5 asteen tietämillä. Länsirannikolle iskevät jälleen runsaat sateet, ja lännen puoleinen virtaus pyyhkäisee maan halki voimakkaina tuulina.

Loppuviikon säät jatkuvat Mustalan mukaan lauhoina ja varsinkin etelässä on runsaasti lämpöasteita. Torstain puolella etelässä on lämpöä 8–9 astetta, mutta keli on edelleen tuulinen.

Marraskuun ensimmäisellä viikolla maan etelä- ja keskiosissa yöpakkasista ei ole vielä tietoakaan, ja lumisateita esiintyy vain Lapin puolella. Pohjois-Lapissa saatetaan sukeltaa loppuviikosta pakkasen puolelle.

– Siellä viikon aikana tulee vaihtelevasti vettä ja lunta, Mustala sanoo.

Keskivertoa lämpimämpiä säitä on odotettavissa myös marraskuun ensimmäisen viikon jälkeen. Ilmatieteen laitoksen kausiennusteet povaavat koko marraskuusta tavallista lämpimämpää lukuun ottamatta Etelä-Suomea, jossa signaali on meteorologin mukaan heikompi.

Mustala huomauttaa, että vaikka marraskuu alkaa tänä vuonna epätavallisen leutona, oli lämpöasteita vuonna 2015 vieläkin enemmän. Tuolloin kuukausi oli Suomen mitatun historian lämpimin.