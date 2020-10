Suojaako influenssarokotus koronalta? HUSin Järvinen suosittelee rokotteen ottamista

Alankomaalainen tutkimus kertoo, että influenssarokote saattoi antaa pientä suojaa myös uutta koronavirusta vastaan. Suomalaisasiantuntija suosittelee influenssarokotteen ottamista.

Alankomaalainen tutkimus kertoo tuloksesta, jonka mukaan viime influenssakauden rokote antaisi jonkin verran suojaa myös uuden koronaviruksen aiheuttamaa covid-19-tautia vastaan.

Tutkimuksessa havaittiin, että viime talvena influenssarokotteen ottaneilla sairaalatyöntekijöillä oli alhaisempi todennäköisyys koronavirusinfektiolle.

Kyse oli siitä, että influenssarokote voi terästää solut puolustautumaan tehokkaammin uutta koronavirusta eli SARS-CoV-2:ta vastaan.

Tutkimus oli tehty sairaalahenkilökunnalle. Infektiomäärä oli 39 prosenttia alhaisempi influenssarokotteen ottaneille.

Vertaisarvioimattomasta tutkimuksesta kertoi MedRxiv.

HUSin Järvinen: Suosittelen influenssarokotteen ottamista

IS kysyi HUSin Infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järviseltä asiasta.

– En tunne juuri tätä nimenomaista tutkimusta. Olen sen sijaan tutustunut kahteen samantapaiseen tutkimukseen aiemmin. Yksi niistä oli matemaattisesti laskettu malli, jonka mukaan influenssarokote saattoi antaa pientä suojaa myös uutta koronavirusta vastaan, hän kertoo.

HUSin infektiolinjan johtaja ylilääkäri Asko Järvinen kuvattuna Meilahden sairaalalla kesäkuussa 2020.­

Kaksi tautia on pahempi kuin yksi.

– Lisäksi on todettu, että jos sairastuu yhtä aikaa tai peräkkäin kausi-influenssaan ja covid-19-tautiin, koronaviruksen aiheuttama tauti on todennäköisesti rajumpi. Kaksi tautia on pahempi kuin yksi, HUSin Järvinen sanoo.

Hänellä on selvä viesti asiasta.

– Suosittelen influenssarokotteen ottamista, Järvinen korostaa.