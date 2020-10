Suomalaiset ohjeistivat toimittajaa imitoimaan pääministerin pukeutumista ja olemusta.

Yhdysvaltain sanomalehtijätti The New York Timesin toimittaja Elizabeth Bruenig villiinnytti torstaina suomalaiset Twitter-käyttäjät twiitattuaan aikeistaan esiintyä Halloweenina pääministeri Sanna Marinina (sd). Tähän mennessä twiitti on kerännyt 27 kommenttia, 68 jakoa ja 700 tykkäystä.

Epätavallinen asuvalinta kirvoitti suomalaisilta Twitter-käyttäjiltä kiireen vilkkaan koko joukon vinkkejä onnistuneen Marin-vaikutelman tavoittamiseksi.

– Tarvitset mustan kynähameen, mustan bleiserin, Kalevala-korun (vapaaehtoinen), viileän ja hillityn esiintymistavan ja hyvin älykkään mielen (pakollinen), eräs twiittasi.

– Ja myös maailman upeimman hiuslaadun, jatkoi toinen.

Eräs verkkokeskustelija kehotti toimittajaa tarkkailemaan Marinin kehonkieltä, jonka tunnusmerkkeihin lukeutuu käsien ristiminen lantion kohdalle.

Toiselle käyttäjälle mieleen muistui pääministerin Iltalehden puoluetentissä hiljattain jakama tarina kaupunginvaltuuston etäkokouksen jälkeen nautitusta oluesta.

– Muista osallistua kaupungintalon kokoukseen ja juoda olutta, suomalainen vinkkasi.

Bruenigin Twitter-käytöksen perusteella pääministeri ei ole ainoa suomalainen asia, joka on jäänyt naisen mieleen. Myöhemmin toimittaja pyysi keskustelijoita jakamaan ikoniseen asemaan nousseen lätkämeemin.

– Suomalaiset, näyttäkää se paidaton mies Suomi-lipun kanssa.

Bruening on viitannut Mariniin New York Timesin mielipideosastolla julkaistavissa kirjoituksissaan ainakin kerran. 5. maaliskuuta toimittaja puolusti julkista terveydenhuoltoa ja vanhempainpäivärahaa Yhdysvaltoihin ajavaa demokraattipoliitikko Bernie Sandersia viittaamalla Marinin amerikkalaislehti The Washington Postille antamaan lausuntoon.

Marin oli sanonut, että pohjoismainen hyvinvointivaltio mahdollistaa amerikkalaisen unelman Yhdysvaltain mallia paremmin, koska se turvaa jokaiselle mahdollisuuden tulla miksi haluaa.

Ennen New York Timesille kirjoittamistaan Bruening on työskennellyt muun muassa The Washington Postille ja The New Republicille. Vuonna 2019 hän oli finaaliehdokkaana amerikkalaisen journalistipalkinto Pulitzer Prizen voittajaksi.