”Ehkä joku halusi vähän säikäyttää eikä ajatellut seurauksia.”

Kaksi viikkoa sitten hirviporukan makkaranuotio räjähti Kuhmossa Vuosangassa ja kaksi metsästäjää haavoittui lievästi sirpaleista.

Tapaukseen liittyi erikoisia piirteitä, ja poliisi aloitti tutkimukset.

– Lähtökohtaisesti tämä on ollut hyvin hankala selvitettävä, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Hannu Rönkkö.

– Ei ole ollut silminnäkijöitä kertomaan, kuka sen nuotion oli kasannut.

Juuri nuotio saattaa olla mysteerin avain.

Se oli metsässä odottamassa metsästäjiä. Sytykkeetkin olivat valmiina. Metsästäjien ei tarvinnut kuin sytyttää ja laittaa makkarat tikkuihin.

Hirvi ei ollut vielä kaatunut aamulla alkaneessa jahdissa.

– Ei täällä päin todellakaan ole tapana tehdä sytyttämistä vaille valmiita nuotioita toisia odottamaan, sanoo kovia kokenutta hirviporukkaa johtanut Vuosangan metsästysseuran puheenjohtaja Timo Pääkkönen.

– Ainut, mikä tulee mieleen on, että joku oli tehnyt nuotion, mutta hänelle oli tullut kiire pois, Pääkkönen pohtii.

– Mutta miksi se patruuna? Siinä on jo kaksi sattumaa.

Pääkkönen ei jaksa uskoa kahteen päällekkäiseen sattumaan: metsästä löytyy valmis nuotio, ja valmiissa nuotiossa on patruuna, joka ei liity mitenkään nuotion syntytapaan, joka on poikkeuksellinen.

Yhdeksän miestä oli kokoontuneena nuotio ympärille, kun patruuna räjähti. Yksi sirpale teki nirhauman metsästäjän kämmenselkään, toinen metsästäjä sai sentin mittaisen sirpaleen sormeensa.

”Haiskahtaa, että se olisi järjestetty”, avasi Pääkkönen tuoreeltaan tuntemuksiaan Ilta-Sanomille.

Rikoskomisario Rönkkö ei lähde arvailemaan.

– Mahdollista on, että metsästäjiltä on pudonnut patruuna nuotioon tai voi olla, että se on laitettu sinne tahallaan, Rönkkö pohtii.

– Juttu on yhä auki ja sikäli aktiivisessa tutkinnassa, mutta aika vähän tässä on tehtävissä. Odotellaan jos joku antaisi vinkkiä.

Nuotiopaikka on metsäautotien varressa syrjässä asutuksesta.

– Ehkä joku halusi vähän säikäyttää eikä ajatellut seurauksia, mitä voisi sattua, Pääkkönen sanoo.

Pamahdus oli ainakin kova. Pääkkösen mielessä on käynyt ajatus, entä jos sirpale olisi osunut jotakuta silmään.

Vuosangan Metsästysseuraan ei jäänyt mitään pelkotiloja. Jahtiakin jatkettiin heti räjähdyksen jälkeen, ja mukaan tulivat haavoittuneetkin.

Lääkäriin vaikeammin haavoittunut hakeutui vasta illalla, jolloin metsässä paketoidusta sormesta löytyi sirpale ja sormi tikattiin.

– Nyt on tikit pois ja hän oli viime lauantaina metsällä, Pääkkönen kertoo.

– Hirviä tuntuu olevan, mutta hyvin osaavat väistellä. Vaikka eihän tämä liian helppoa saa ollakaan, pitää olla vähän haastetta.

Nuotio oli silti haaste, johon ei osattu varautua. Hirvi ei ammu takaisin, oma nuotio ampui tai kenen nuotio se alun perin olikaan?

– Voi olla, ettei tämä selviäkään. Mysteeri se on edelleen, ei ole selvinnyt ja voi olla, ettei se selviäkään, rikoskomisario Rönkkö sanoo nöyränä.

Vain metsä tietää, vaan ei kerro.

– Vähemmän siellä on silminnäkijöitä kuin kaupungin keskustoissa, Rönkkö muistuttaa.

Niinpä Vuosangan nuotio on yhä, kuten poliisikielellä jutuista sanotaan, pimeä.