Toimittaja Henrik Kärkkäinen on tehnyt pitkään arvokasta kuluttajapalvelujournalismia ja on johtanut psykoterapiakeskus Vastaamon ympärillä käytyä uutisointia.

Toimittaja Henrik Kärkkäinen on Ilta-Sanomien journalistipalkinnon saaja vuonna 2020. IS:n journalistipalkinto jaettiin nyt 21. kerran.

Kärkkäinen on ansioitunut digijournalismissa pitkään arvokkaan kuluttajapalvelujournalismin tekijänä.

Puolitoista viikkoa sitten Kärkkäinen paljasti ensimmäisenä psykoterapiakeskus Vastaamon valtavan tietomurron ja on ollut johtavassa roolissa Vastaamo-kirjoittelussa sen jälkeenkin omalla uutishankinnalla ja näkemyksellisellä kirjoittamisella.

Palkintoraati luonnehti Kärkkäistä myös alati muita auttavaksi kollegaksi.

– Tunnelma on hämmentynyt, olen edelleenkin vähän kipsissä. Aiemmissa palkituissa on ollut kovia nimiä, joita olen aina katsonut ylöspäin ja kuvitellut, etten pystyisi ikinä olemaan samassa kerhossa, Kärkkäinen kuvasi heti palkitsemisen jälkeen.

– Tähän asti digiasioista kirjoittaminen on ollut yleensä enemmän yleisön valistusta ja maailman selittämistä ihmisille. Nyt se on ollut ihan muuta, on oltu ihan siellä uutisten kovimmassa ytimessä. Asiahan on tässä tapauksessa älyttömän ikävä, Kärkkäinen mietti.

Kärkkäinen sanoo, että hän pääsi kiinni Vastaamon tietomurtoon toimitukseen 21. lokakuuta aamulla tulleen uutisvinkin kautta.

– Kun aloin tutkia sitä, aika nopeasti selvisi, että kyseessä on tosi massiivinen juttu. Taisin laittaa uutispäälliköille varoitusviestin, että nyt on aika iso juttu kyseessä. Kokonaiskuvan muodostamisessa meni vähän aikaa, koska kukaan ei alkuun myöntänyt yhtään mitään.

Kärkkäinen on myös yksi harvoista toimittajista, joka on ollut viestiyhteydessä tietomurron tehneen kiristäjän kanssa.

– Siinä vaiheessa aukesi tarkka tasapainottelu, millä tavalla pystytään pitämään yhteyttä mutta kuitenkaan antamatta hänelle ääntä. Kyseessähän on rikollinen. Olin hyvin tarkka siitä, että missään vaiheessa yhtään suoraa sitaattia ei kirjoitettu tai näytetty. Toisaalta yhteydenpidolla pääsi askeleen pari joidenkin muiden edelle.

– Se oli tosi hankala ja absurdi tilanne! Toisessa päässä oli ihminen, joka saattaa olla tuhoamassa tuhansien toisten ihmisten elämää. Kyllä se aika paljon tuli uniin myös.

Yhteydenottoja Vastaamon asiakkaina olleilta ihmisiltä on tullut Kärkkäiselle paljon.

– Yhteydenotoissa oli paljon huolestuneita. Ihmisillä oli ihan hirveän iso hätä, ja he kertoivat suoraan omista kokemuksistaan. Tuli sähköposteja ja puheluita, että ”sillä on mun tiedot, mitä mun pitäisi tehdä? Pitäiskö maksaa lunnaat ja mitä Vastaamon suhteen pitäisi tehdä?” ja niin edelleen.

– Se oli samalla hirveän iso osoitus siitä, että ihmiset luottavat Ilta-Sanomiin ja on hirveän tärkeä olla luottamuksen arvoinen! Kärkkäinen painotti.

Kärkkäinen sanoo ihmettelevänsä, miten Vastaamolta kesti niin kauan aikaa ”kompuroida ja takellella” asiakkaiden hädän kanssa.

– Sen olisi pitänyt olla ihan ensimmäinen asia, että Vastaamo alkaa tarjota tukipuhelimia ja apua siihen, miten näitä luottokieltoja ja muita pystyy tekemään. Siinä meni päiväkausia.

Kärkkäinen on ollut Sanoman palveluksessa 20 vuotta. Ensimmäiset 10 vuotta hän työskenteli tietokoneaiheisessa Mikrobitti-lehdessä.

– Kävin Sanoman toimittajakoulun pitkän kurssin vuonna 2011 ja siirryin sieltä Taloussanomiin 2012. Taloussanomat oli jo silloin osa Ilta-Sanomia, Kärkkäinen taustoitti.

Henrik Kärkkäinen on työskennellyt Sanomalla 20 vuotta, niistä kahdeksan Ilta-Sanomissa.­

Kärkkäinen sanoo, että Ilta-Sanomilla oli jo oma digiosio silloin, kun hän tuli taloon.

– Jonkin aikaa oli sellainen tilanne, että Ilta-Sanomilla oli digi-niminen osio ja Taloussanomilla oli digitoday ja it-viikko. Saman putiikin alla oli kolme tällaista erilaista yksikköä. Nyt sitä on sen verran trimmattu, että on vain IS Digitoday, mikä on sinänsä ihan fiksua, Kärkkäinen sanoo.

Alkuun kirjoittamisen fokus vaihteli sen mukaan, mihin osioon juttu oli menossa.

– Vanha alkuperäinen digitoday ja it-viikko olivat ammattilaisten it-uutissaitteja eli tarkoitettu suht pienelle kohderyhmälle. Ilta-Sanomien silloinen digi oli suurelle yleisölle.

– Tämä nykyinen on sulautunut niistä, eli tarkoitus on kirjoittaa kaikkia kohderyhmiä kiinnostavia artikkeleita. Tulee suuria kohderyhmiä kiinnostavia juttuja, joissa kirjoitetaan uusista tuotejulkistuksista, valistetaan ja annetaan vinkkejä. Tarkoitus on myös saada you heard it first -tyyppistä kovaa uutiskamaa, jotta ammatikseen it-alalla työskentelevät löytävät sieltä mielekästä luettavaa. Myös Digitodayn osaksi tullut esports on kasvanut tosi paljon viime aikoina, Kärkkäinen sanoo.

IS:n journalistipalkinnon palkintosumma on 5 000 euroa.

– En ole ehtinyt miettiä yhtään käyttökohdetta. Matkallekaan ei voi lähteä. No, joulu on ainakin tulossa, Kärkkäinen naurahti.