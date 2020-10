THL:n viesti on selvä: kannattaa miettiä kahdesti, järjestääkö talven aikana suuria perhejuhlia. Asiantuntijan mukaan luovuutta käyttämällä ikäihmisille ja riskiryhmään kuuluville voi tehdä mukavan joulun, vaikka yhdessä ei fyysisesti voisikaan kokoontua.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen sanoi ääneen sen, mitä kukaan joulun ystävä ei haluaisi kuulla: Salminen suositteli torstaina THL:n tiedotustilaisuudessa harkitsemaan kahdesti, järjestääkö talvella suuria perhejuhlia. Vaikka Salminen ei suoraan puhunut joulusta, siihen suositus ennen kaikkea iskee.

Jouluna perinteisesti kokoonnutaan yhteen syömään, seurustelemaan ja jakamaan lahjoja. Tänä vuonna monissa perheissä on luvassa erilainen joulu.

Virologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta sanoo IS:lle, että mikään ei viittaa siihen, etteikö koronatilanne olisi hankalampi myös Suomessa, mitä syvemmälle talvea mennään.

– Vaikka jouluun on vielä melkein kaksi kuukautta aikaa, niin olisi aika ylioptimisista ajatella, että tartuntatautitilanne tästä paranisi. Kylmä ja kuiva ilma edesauttaa viruksen säilymistä, ja kun ollaan sisätiloissa, niin virus myös leviää tehokkaammin.

Virologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta sanoo, ettei koronatilanne Suomessa ole menossa ainakaan parempaan suuntaan.­

Edessä on siis suurella todennäköisyydellä hyvin erilainen joulu ja uusivuosi kuin mihin Suomessa on totuttu. Miten jouluna ja talvella ylipäätään voisi viettää turvallisesti aikaa läheisten kanssa?

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas muistuttaa, että tautitilanne Suomen sisällä voi olla hyvin erilainen. Esimerkiksi Rovaniemellä on hyvin erilainen tilanne kuin vaikkapa Posiolla, jossa ei Broasin mukaan ole rekisteröity koronavirustartuntoja koko epidemian aikana.

– Jos perhejuhlaan saman katon alle tulevat asuvat kaikki alueella, jossa ei ole tautitapauksia, niin silloin kokoontuminen on huomattavasti turvallisempaa kuin tilanteissa, joissa yksi tai useampia on tulossa esimerkiksi leviämisvaiheen alueilta tai vaikkapa ulkomailta.

Järjestä perhetapahtumia ulkona

Broasin mukaan talven erilaiset perhetapahtumat kannattaa pyrkiä järjestämään ennen kaikkea ulkotiloissa, jossa taudin leviämiselle on sisätiloja pienemmät riskit ja samalla voi nauttia raikkaasta ulkoilmasta ja liikunnasta. Infektioylilääkäri muistuttaa, että perheet, jotka viettävät muutenkin koko ajan aikaa yhdessä voivat viettää hyviä hetkiä yhdessä myös jouluna ja uutenavuotena.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas sanoo, että alueellisella tautitilanteella on merkitystä, kun kodeissa pohditaan perhejuhlien järjestämistä talven kuluessa.­

– Isot uudenvuoden juhlat kannattaa tänä vuonna jättää kokonaan väliin, sillä niissä piilee iso tartuntariski.

Broasin mukaan tänä jouluna ja talvena kannattaa käyttää luovuutta mahdollisuuksien mukaan. Broasin mukaan esimerkiksi joulupöydän tai takkatulen ääreen voisi kokoontua nyt virtuaalisesti.

– Olisi mukavasti tehty, jos teknisesti osaavat sukulaiset voisivat mahdollisuuksiensa mukaan käydä virittämässä ikäihmisille älylaitteen tai läppärin ja siihen sopivat ohjelmat valmiiksi etäjoulua varten. Samalla voisi viedä vaikka kinkkua ja laatikkoa. Sitä kautta voisi järjestää poikkeuksellisen, mutta kuitenkin onnistuneen joulun kokemuksen myös ikäihmisille ja muille riskiryhmille. Tällaisillakin vierailuilla tulisi muistaa käyttää maskia.

Myös Vapalahti puhuu maskien merkityksestä perhejuhlissa. Vapalahti painottaa, että jos turvavälejä ei voi noudattaa ja joukossa on riskiryhmäläisiä, etenkin jos muuten harvoin tavataan, jokaisen paikalla olevan tulisi pitää maskia.

– Maski toimii parhaiten silloin, kun se on tartunnan levittäjän suun edessä.

Joulu ilman joulupukkia

Broasin mukaan sen sijaan joulupukki kannattaisi tänä jouluna unohtaa. Huonolla tuurilla joulupukki on viruksen kantaja, ja jakamalla lahjoja eri kotitalouksiin tulee altistaneensa lukuisan määrän ihmisiä virukselle.

– Ei joulupukin pyytämistä kylään voi kieltää, mutta kannattaa harkita, millaisen riskin se voi aiheuttaa. Jos joulupukki tulee, hänen kannattaa käyttää maskia. Joulupukin Pajakylässä Rovaniemellä joulupukkikin on ottanut maskin käyttöön.

Joulupukkia ei asiantuntijoiden mukaan kannattaisi tänä vuonna kutsua kylään.­

Vapalahti puolestaan sanoo, että mikäli joulupukin haluaa kutsua kylään, kannattaisi tervehdykset ja lahjat jakaa ovella siten, ettei joulupukki tule sisätiloihin.

IS kertoi viime viikolla, että valtaosalla pukeista keikat näyttäisivät vähintään puolittuvan tänä vuonna. Joulupukkiyhdistyksen presidentin Mika Väkeväisen mukaan moni joulupukki on jo päättänyt välivuoden.

Vaikka joulupukki ei kävisikään kylässä, mutta joulupöytään haluaa silti kutsua lähimpiä ystäviä tai sukulaisia, kannattaa Broasin mukaan käyttää kaikkien maskeja, jos turvavälejä ei pystytä pitämään.

– Turvallinen juhla voi toteutua, jos normaalissa kodissa on perheen lisäksi muutama ystävä tai sukulainen ja huolehditaan turvaväleistä, maskeista, hyvästä ilmanvaihdosta, käsihygieniasta – ja tietysti siitä, että edes vähän oireisena ei mennä kyläilemään.

Broas myös muistuttaa, että jos tauti on leviämisvaiheessa alueella, niin silloin ei kannattaisi pyytää tai ottaa ketään perheen ulkopuolisia kylään. Ei edes jouluna.

THL-johtaja Mika Salminen puhui keskiviikkona THL:n ja STM:n tiedotustilaisuudessa, jossa käsiteltiin koronavirustilannetta.­

IS kertoi aiemmin, että joulutraditioista eteenkin joulukirkko kannattaa asiantuntijan mukaan jättää ensimmäisten asioiden joukossa pois listalta.

Sen sijaan perinteiset haudoilla käymiset ovat riskittömiä, sillä koronavirus leviää ulkosalla heikosti.

Ruotsalainen: Kiinnitä huomiota ryhmäkokoon

HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen sanoo, että tällä hetkellä yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei tulisi järjestää. Tätä Ruotsalainen on painottanut jo elokuusta asti. Ruotsalainen muistuttaa, että viime viikolla niistä tartunnoista, joissa lähde saadaan selville, suurin osa tapahtui perhepiirissä.

– Ryhmäkoko on olennainen asia. Lisäksi pitää muistaa kahden metrin turvavälit ja maskit.

HUSin Eeva Ruotsalainen sanoo, että epidemia-aikana sopiva määrä juhlijoita normaalikokoisessa asunnossa on kuusi henkilöä kerrallaan.­

Suomessa tyypillinen perheen asunnon koko on 3–4 huonetta ja keittiö, jossa neliöitä on noin 70–100. Ruotsalaisen mukaan tällaisessa tilassa voisi kerrallaan viettää perhejuhlaa enintään kuusi ihmistä.

– Katson, että esimerkiksi joulun juhlinta tulisi tässä tilanteessa tehdä vain lähipiirissä. Jouluna on tärkeää tavata läheisiä, joko etänä tai läsnä. Jos on läsnä, silloin olennaista on ryhmäkoko, maskien käyttö ja riittävät turvavälit.

Ruotsalainen sanoo, että nyt suomalaisten tulisi tehdä kaikkensa, että tilanne ei pahenisi samanlaiseksi kuin mitä se on jo nyt Keski-Euroopassa, kuten Ranskassa, Hollannissa, Tsekissä ja Belgiassa.

– Epidemia pitää ottaa nyt todella vakavasti, ettemme etenisi jälkijunassa kohti samanlaista tilannetta kuin esimerkiksi Belgiassa, jossa sairaalaan otettujen koronapotilaiden määrä on ylittänyt kevään pahimmat luvut.