Haavisto: Suomen 5g-verkot voidaan suojata teknologialta, johon sisältyy tietoturvariskejä

Ulkoministeri Pekka Haavisto vakuuttaa, että Suomi on tarkkana: digiverkkoon ja tietohallintoon ei saa ujuttautua vieraita elementtejä, joita emme voi hyväksyä. Kiinaa hän ei mainitse nimeltä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) luottaa siihen, että Suomeen rakennettavat mobiiliviestinnän 5g-verkot voidaan suojata vihamielisiltä toimijoilta – verkkovakoilulta, seurannalta ja kybervaikuttamiselta. 5g ei ole vain mobiiliviestintää – siitä tulee osa valtion toiminnalle ja turvallisuudelle keskeistä infrastruktuuria.

– Digitalisaatio muuttaa todella maailmaa nopeasti kaikkialla. Tulevat yhteiskunnat, ja jo nykyiset yhteiskunnat, ovat tavattomasti riippuvaisia digitaalisen teknologian kehityksestä, Haavisto sanoi perjantaina Ulkomaantoimittajat ry:n webinaarissa.

– Nyt on selvästi käynyt ilmi, että digitalisaatio tuo myös sellaisia uhkia, että näitä uusia välineitä, laitteita ja uusia teknologioita voidaan käyttää tiedusteluun, kansalaisten valvontaan ja muuhun.

Ulkoministeri Pekka Haavisto kertoo, että Suomi on hyvin tietoinen 5g-teknologian riskeistä. Kuva Helsingistä 23. lokakuuta.­

Ruotsin posti- ja telehallitus PTS päätti hiljattain sulkea Huawein ja ZTE:n Ruotsin 5g-markkoinoilta. Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo ja puolustusvoimat antoivat PTS:lle lausunnon, jonka mukaan kiinalaisyhtiöt – ja Kiina valtiollisena toimijana – ovat uhka Ruotsin kansalliselle turvallisuudelle.

Ruotsin lisäksi useat muut länsimaat ovat sulkemassa Huaweita ulos 5g-verkon rakentamisesta. Länsimaat ovat vedonneet siihen, että Kiinan lainsäädäntö velvoittaa kiinalaisyhtiöt luovuttamaan valtiolle kansalliseen turvallisuuteen liittyviä tietoja. Niin sanottuja takaportteja tiedon keräämiseen voidaan rakentaa esimerkiksi laitteita ohjaaviin ohjelmistoihin, jolloin niitä on vaikea havaita.

Huawei on johdonmukaisesti kiistänyt syytökset tietojen luovuttamisesta Kiinan tiedusteluelimille ja väitteet teknologiansa tietoturva-aukoista.

Suomen oma suojelupoliisi puolestaan nimesi kansallisen turvallisuuden katsauksessaan Kiinan ja Venäjän valtioina, jotka harjoittavat Suomessa laajaa tiedustelutoimintaa:

– Systemaattista kybervakoilua Suomeen kohdistavat samat maat, joita Suomi kiinnostaa muutenkin tiedustelullisesti, eli Venäjä ja Kiina, sanoi supon erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki torstaina.

Ulkoministeri ei Kiinaa nimeä, vaikka hän puhuukin samasta asiasta.

– Näitä yrityksiä ja tuotteita tulee maista, joissa yritykset saattavat olla sellaisen kansallisen lainsäädännön tai kansallisen viranomaisen toiminnan alaisia, että ne eivät voi itse päättää omasta toimintavapaudestaan – tai siitä millaisia komponentteja tällaiseen teknologiaan sisältyy, Haavisto sanoi perjantaina.

– Tästä tulee meille se vaara: ostamme ikään kuin vapailta markkinoilta teknologiaa, johon voi sisältyä jonkun valtion vahvaa vaikutusta esimerkiksi seurannan tai vakoilun osalta.

5g-verkot eivät ole pelkkää mobiiliviestintää – niistä on tulossa osa valtion keskeistä infraa.­

Haaviston mukaan vaara tiedostetaan Suomessa hyvin. Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen uudesta sähköisen viestinnän palveluja käsittelevästä laista. Esitystä edelsi pitkä valmistelutyö.

– Meillä oli useita palavereja puolustusministeriön, ulkoministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön ja muiden relevanttien ministeriöiden kanssa siitä, miten nämä 5g:n uhat otetaan huomioon tässä uudessa lainsäädännössä, Haavisto kertoi.

– Lainsäädännössä on pykälien takana ikään kuin ajatus siitä, että valinnoissa voidaan huomioida näiden toimittajien ja tarjottavien laitteiden turvallisuus kaikin tavoin kansallisen turvallisuuden näkökulmasta. Suomalainen laki on vähän erilainen kuin Ruotsissa, mutta uskoakseni se antaa aivan yhtä vahvasti mahdollisuuden kontrolloida näitä teknologioita.

” Alan toimijat ovat pelänneet, että tuleeko tästä valtavasti kustannuksia tai joudutaanko jotakin vanhaa teknologiaa poistamaan tai uusimaan tämän lainsäädännön takia.

Lain valmistelussa on käyty keskustelua myös suomalaisten verkko-operaattoreiden ja muiden toimijoiden kanssa.

– Alan toimijat ovat pelänneet, että tuleeko tästä valtavasti kustannuksia tai joudutaanko jotakin vanhaa teknologiaa poistamaan tai uusimaan tämän lainsäädännön takia. Meidän vastauksemme on, että jos voitte taata että se on turvallista ja jos voitte taata, ettei mitään tiedustelutoimintaa tai laitonta toimintaa tapahdu sen teknologian kautta, silloinhan ei ole mitään tarpeita korvata vanhoja investointeja.

Kiistely Kiinan kanssa on hankalaa, ja siihen sisältyy kauppapoliittisia riskejä – Peking on kärkäs puolustamaan kiinalaisyhtiöiden etuja. Haaviston mukaan Kiinan merkitys Suomelle ja koko EU:lle on Haaviston mukaan kiistaton. Se on otettu huomioon valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa, joka julkaistiin torstaina.

– Kiina nähdään monesta näkökulmasta. Kiina on Suomelle hyvin tärkeä kaupallinen kumppani, Haavisto sanoi perjantaina.

– Viennin merkitys Kiinaan on aivan kiistaton, ja monet suomalaiset yritykset ovat liikkeellä Kiinassa. Kiina on myöskin kilpailija Suomelle ja EU:lle joissakin teknologioissa, ja jossakin osaamisessa. Ja totta kai Kiinaan liittyvät myös nämä ihmisoikeuskysymykset, joihin liittyy negatiivisia elementtejä. Niitäkin täytyy voida käsitellä.