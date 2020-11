Kun toiset lähtivät baariin, Ville Toivonen lähti kalastamaan – tällaista on elämä ammattikalastajana

Kalan saaminen on aina hieno hetki, vaikka Teijon vesillä Salossa ammatikseen kalastava Ville Toivonen on pyytänyt niitä yli 30 vuotta. Avovaimo Henna Kyyrä nappaa ahvenen haaviin.­

Kun vedet viilenevät, alkaa ammattikalastaja Ville Toivosen sesonki. Elanto ei tule helpolla, mutta valinta ei kaduta.

– Minulla on neljä enoa, jotka veivät minua pienestä pitäen kalaan. Siitä jäi hirveä kipinä. Kun muutin omilleni ja muut lähtivät baariin, meitä oli viiden hengen porukka, joka lähti kalaan, Ville Toivonen kertoo.

Monen suomalaisen ainoa kosketus kalaan tulee marketin kalatiskiltä.

Kalastaja ja kalastusopas Ville Toivosella kuitenkin koko elämä on kiertynyt eväkkäiden ympärille.

Kun ovet Paraisten ammattikorkean ”kalakouluun” eivät aikoinaan auenneet, opiskeli Toivonen vuoden ajan merikapteeniksi.

Työt eri paateilla eivät tuntuneet omilta, ja lopulta työkokemuspisteet kalanjalostusfirmasta auttoivat pääsemään alalle. Toivonen valmistui iktyonomiksi 2005.

– Sain Ympäristökeskukselta heti työpaikan. Olin erinäisiä pätkiä valtiolla seitsemän vuotta ja loppuajan kalastusmestarina Turussa Ely-keskuksella. Pätkien välissä toimin Ruotsissa kalanviljelijänä ja kalakaupassa töissä. Olin myös kala-alan neuvontajärjestössä töissä. Kaikki muu vaihtui ympärillä, kala pysyi, Toivonen kertoo.

Vaikka toimeentulo on tiukassa eikä tukia tule, Toivonen ei ole harkinnut alanvaihtoa.­

Loppuvuonna 2015 Toivonen päätti siirtyä ammattikalastajaksi. Vakka-Suomessa asunut kalastaja oli luvannut lainata Salon seudulla välineitä ja venettä, ja Toivonen osti osuuden vesialueista.

– Tammikuussa 2016 tämä kalastaja sai kalastusreissulla sydänkohtauksen ja kuoli. Yritykseltäni putosi pohja pois.

Toivonen ei luovuttanut vaan hakeutui opiskelemaan kalastusoppaaksi. Samana vuonna hän hankki kalaopasveneen.

– Kala-ToVin olin perustanut jo vuonna 2015. Työkaverit halusivat ostaa minulta kalaa jo silloin, mutta EU-lainsäädäntö sanoo, että merellä ei saa kalastaa kalaa myyntiin, jos ei ole rekisteröitynyt ammattikalastajaksi, hän kertoo.

– Olin kalastusviranomainen ja ryhdyin itse kalastamaan. Ei ollut kaikille helppo niellä, että olin aidan molemmilla puolilla.

Kun Ville Toivonen lähtee vesien kylmetessä kalaan, Henna Kyyrä tekee töitä asiantuntijana ProAgrialla. Opaskeikkoja pariskunta tekee yhdessä.­

Tuo samainen 2016 hankittu vene halkoo nyt pehmeästi hyristen vettä Teijon edustalla. Toivonen pysäyttää veneen harkittuun paikkaan – tästä tulee kalaa. Vilkaisu luotaimeen näyttää, että kalastaja on oikeassa.

– Tuo on kivi, tuossa on ahvenia. Tuo on kuha, Toivonen luettelee samalla, kun avopuoliso Henna Kyyrä valmistelee välineitä jigaukseen.

Läheisessä saaressa on laakea ”tarjoilukivi”, johon Henna Kyyrä kattaa vieraille alkumaljat kalastuksen lomassa.­

Pariskunta tekee opasmatkoilla yhteistyötä. Toivonen vie turistiryhmiä kalaan, ja kun saalista on saatu, se viedään saareen Kyyrälle, joka valmistelee siitä ruoan ryhmälle. Nuotiolla paistettu kala voi jo itsessään olla elämys.

– Kerran täällä oli ryhmä toimittajia Saksasta. Kalastettiin puoli tuntia ja 2,5 tuntia juteltiin laavulla. He olivat ihmeissään hiljaisuudesta ja Hennan ruoista.

Myös muu perhe on tuotu pienestä pitäen lajin pariin.

– Meidän nuorimmainen on neljä, ja hän heittää avokelalla suvereenisti. Nyt hän opettaa jo mummoakin kalastamaan, Toivonen nauraa.

– Meidän lemmikitkin on kaloja, Malawi-järven kirjoahvenia. Laji elää yhdessä ainoassa järvessä maailmassa, Kyyrä lisää.

Korona vei ulkomaiset turistit, mutta pikkuhiljaa suomalaiset ovat löytäneet kalastusretkille.

– Ihmiset ovat olleet ihan ihmeissään, että ei tarvitse lentää 4 000 kilometriä vaan voi ajaa sata kilometriä ja pääsee tänne. Toivotaan, että se on pysyvä ilmiö, Toivonen sanoo.

Neljän tunnin kalastusreissu turisteille tarkoittaa oppaalle kahta työpäivää.

– Edellisenä päivänä pesen veneen ja laitan kamat kuntoon. Seuraavana päivänä olen rannassa noin kaksi tuntia ennen asiakkaita ja varmistan, että kaikki toimii. Kun tullaan takaisin rantaan, leikkaan asiakkaille kalat ja pakkaan ne mukaan. Seuraavana päivänä on veneen pesu ja kaluston huolto, Toivonen sanoo.

Kun ilmat syksyllä viilenevät, alkaa verkkokalastuskausi. Toivonen saapuu rantaan kello 6–7:n aikaan, sillä verkkoja on vedessä keskimäärin kilometrin verran. Vesillä saattaa vierähtää 12:kin tuntia.

– Yleensä pistän kalat jäihin ja herään seuraavana päivänä aikaisin leikkaamaan niitä, kun ne ovat hiukan jäykistyneet. Sitten putsaan, pakkaan ja jäädytän ne puhaltavalla pakastimella. Suurimman osan kaloista asiakkaat tulevat hakemaan.

Toivonen käy alkusyksystä joka toinen päivä verkoilla ja myöhemmin joka kolmas.

– En voi käydä tiheämmin. Silloin pitäisi viedä kalat tukkuun, hinta romahtaisi ja minun pitäisi lisätä verkkoja kolminkertaisesti. Se taas rasittaisi kalakantaa, ja sitä en halua. Kalastusoppaana opetan vastuullista kalastamista ja silti olen kaupallinen kalastaja, joka tappaa kalaa elääkseen. Kalastan niin, että kanta kestää sen, Toivonen sanoo.

Ammattikalastajan arki on byrokratian viidakko. Se tulee konkreettisesti esille, kun kuha nappaa kiinni kesken haastattelun. Se on päästettävä takaisin mereen.

– Minun on päästettävä kuha pois, koska se on 40,5 senttiä. Jos olisin toisella veneellä, saisin ottaa tämän. Toinen vene on rekisteröity ammattikalastukseen, jolloin kuhan alamitta on 40 senttiä. Tässä veneessä pyydystettävien alamitta on 42 senttiä. Kuha kutee ensi kerran keskimäärin 40-senttisenä. Alamitta on siinä mielessä tosi järkevä, Toivonen selventää.

Kalastus on ainoa alkutuotanto, johon ei saa mitään valtion tukia. Toivonen ei viranomaisena toimiessaankaan kuullut koskaan perusteluita sille. Hän toivoisi, että edes saaliinmenetyksiin voisi saada tukea.

– Hylje tuhoaa täälläkin paljon verkkoa, ja se pystytään näyttämään. Ne jättävät kaloista pään ja rintaevät. Verkkoja ei oikein voi enää korjata.

– Maatalouteenkin on erilaisia tukia. Jos maanviljelijä menettää sadon, hän saa tukia, kalastaja ei. Villen työ on arvokasta mutta rankkaa, eikä viivan alle usein jää paljon mitään. Ville lähtee aina pyytämään kalaa, sitä ei mennä vain ottamaan. Meren edessä ollaan nöyriä, ja meri antaa jos antaa, Kyyrä lisää.

Asiakas saa aina pyytämänsä kalat mukaan, mutta pariskunnalla on vielä yksi ässä hihassaan. Kyyrä loihtii asiakkaalle koruja tämän pyytämän kalan evistä, nahasta tai jopa leukaluusta.

Jokainen koru on uniikki ja käsin tehty.

– Olen opetellut tämän itse. Ensin evät pestään, ja sitten ne kuivataan auringossa tai uunissa. Sen jälkeen ne upotetaan lakkaan, jonka kuivumisessa menee vuorokausi. Lakkakerroksia tulee 15–20. Sitten evään kiinnitetään korurengas.

– Korun tekemisessä menee noin kuukausi, koska teen tätä sivutyönä. Lopuksi koru pakataan rasiaan ja siihen tulee mukaan tarina alkuperästä, Kyyrä kertoo.

Kalan evistä syntyy kuivauksen ja lukuisten lakkakerrosten jälkeen upeita ja uniikkeja koruja.­

Upeita oransseja koruja katsoessa ymmärtää, miksi Kyyrä hihkaisi ”hyvä korukala”, kun merestä nousi pullea ahven.

Korujen lisäksi pariskunnan käsissä syntyy erilaisia makukokeiluita. Kylmäsavukuha vietiin käsistä joulumyyjäisissä, mutta se uskallettiin viedä artesaaniruoan SM-kisoihin vasta toisella kutsulla.

– He pyysivät kolme pakettia kisaan, ja meillä oli edellisestä erästä juuri se määrä. Tältä seudulta oli lähdössä kisoihin yksi tuttu tuottaja, ja hän otti meidän kalat kyytiin. Voitto tuli, ja sitä oli aika vaikea uskoa, Toivonen kertoo.

– Meillä olisi ideoita enemmän kuin on aikaa toteuttaa, Kyyrä lisää.

Vaikka Toivonen kalastaa syksystä kevääseen ja tekee opaskeikkoja, leipä on tiukassa. Siksi hän myös pystyttää työkseen mökkejä kesäisin.

– Jos olisi yksi opaskeikka per viikko ja kylmän ajan kalastaisi, sillä ehkä juuri pärjäisi. Mutta keskimäärin päivä viikossa täytyy tehdä vielä muita hommia.

Kala on kulkenut Toivosen mukana yli 30 vuotta. Onko rankan ammatin valinnut kalastaja koskaan harkinnut alan vaihtoa?

– En koskaan.

Kenties perusteita ei tarvita, kun näkee Toivosen ilmeen kiiltäväkylkisen kuhan tarttuessa koukkuun. Siinä on joka kerta aitoa iloa, kunnioitusta ja arvostusta.