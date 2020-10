Kommentti: Valheet eivät auta koronapelkoon

Kun totuus on vaikea ja sattuu, on helpompi uskoa salaliittoihin, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Alkuviikosta useissa Italian kaupungeissa oli rauhatonta. Yhteenottoja sattui ainakin Milanossa, Torinossa ja Napolissa. Syynä oli hallituksen määräys, että ravintoloiden ja baarien pitää sulkea ovet iltakuudelta.

Tämä ei ole ainutkertaista. Kautta Euroopan on kuluvalla viikolla taas käytetty kovia keinoja koronaviruksen pysäyttämiseksi. Ne voivat olla voimassa pitkään.

Nuoret aikuiset ovat harmissaan. Harva heidän iässään kuolee tautiin, jollei perussairauksia ole. Pitkistä ja vakavista sairastumisista on näyttöä, mutta asiaa ei vielä tunneta hyvin.

Seuraa etsiville nuorille ihmisille hiljaisten sulkujen kuukaudet ovat kamalia. Ollaan valmiita ottamaan riski ja myös asettamaan muut riskille alttiiksi.

” Kulkutauteja ovat aina seuranneet valheet, joilla haetaan syyllisiä onnettomuuteen.

Koronaviruksen aiheuttamalla turhautumisella on jo poliittisia seurauksia. Valko-Venäjän presidentti oli vaarasta välinpitämätön. Se on pääsyitä sille, että hän nyt taistelee vallastaan. Valkovenäläisten raivon ymmärtää.

Paljon enemmän vaivaa pitää nähdä ymmärtääkseen saksalaista julkkiskokkia Attila Hildmannia. Hildmann on varotoimien vastaisten mielenosoitusten dynamo. Hän uskoo, että virusvalheiden avulla kansaa orjuutetaan.

Hildmannin reseptissä on muutakin kuten antisemitismiä. Hiljan hänen kannattajiaan epäiltiin oudosta museoesineiden töhrimisestä.

Poliitikot flirttailevat QAnonin kanssa

Hildmann ei ole ainoa salaliittoteorioista innostunut. Niiden tunnetuin runsauden sarvi on yhdysvaltalainen QAnon. Liikkeen mukaan koronapetos liittyy suureen pedofiilien salaliittoon.

Presidentti Donald Trump taistelee sitä vastaan. Netissä näkemyksiään jakavaa salaperäistä Q:ta väitetään itse Trumpiksi. Konnien joukossa on miljonääri George Sorosin kaltaisia menestyneitä juutalaisia.

Trump on flirttaillut QAnonin kanssa. Liike on levinnyt Eurooppaan, myös Suomeen. Täälläkin jotkut poliitikot ovat jo olleet valmiita leikkiin sen kanssa.

Tarina on saattanut lähteä alun perin liikkeelle jonkun pilasta. Toki epäiltyjen joukossa on myös Venäjän tiedustelupalvelu. Tosin on niin, että salaliittoteorioita vastaan ei kannata ehkä taistella keksimällä uusia salaliittoteorioita.

Historian tunnetuimpia salaliittoteorioita on Siionin viisaiden pöytäkirja. Yli sata vuotta sitten joku kirjoitti muka maailmanvaltaa havittelevan juutalaisjärjestön pöytäkirjan. Se parsittiin kokoon suurelta osin aivan muista valmiista teksteistä. Tästäkin muuten epäiltiin Venäjän, tosin tsaarin Venäjän, tiedustelupalvelua.

Julmuudesta tuli kansanhuvia

Tiedustelupalveluilla ja poliitikoilla on varmasti osansa erilaisten tarinoiden sepittämisessä ja levittämisessä. Ne alkavat kuitenkin äkkiä elää omaa elämäänsä, joka voi olla paljon pidempi kuin niiden sepittäjien elinvuodet. QAnonin yhteydessä on taas noussut esiin aivan samankaltaisia väitteitä, jotka aikoinaan keksittiin Siionin viisaiden suuhun.

Salaliittoteoriat eivät ole vaarattomia. Ne liittyvät 1900-luvun suuriin diktatuureihin. Natsi-Saksassa Siionin viisaat otettiin tietysti vakavasti. Juutalaisten synteihin laskettiin myös Saksan häviö ensimmäisessä maailmansodassa. Tähän ei ollut mitään järkevää syytä, mutta monet järkevät saksalaiset uskoivat sen, ja Hitlerin noustua valtaan loput olivat järkevästi hiljaa.

Stalinin Neuvostoliitossa uskollisia puolueen jäseniä tuomittiin näytösoikeudenkäynneissä brittien vakoojina, vaikka sellaisista ei ollut maassa enää hajuakaan 1930-luvun lopulla. Oikeudenkäynneistä tuli itsetarkoitus. Ei vain hävitetty Stalinin vastustajia, vaan tarjottiin sirkushuvia kansalle. Rötösherrat kiinni!

Syylliset keksitään aina

Kansa osaa keksiä salaliittoja itsekin. Näin on käynyt erityisesti kulkutautien jyllätessä. Niiden levittämisestä syytetään noitia, kerettiläisiä, naapurimaalaisia ja tietysti juutalaisia.

Usein luullaan, että tiedon valo tappaa valheet. Mutta tieto vain lisää tuskaa, ja valhe on siihen särkylääke.

Kun kirjapainotaito keksittiin, suorastaan saatanalliset salaliittoteoriat lähtivät lentoon. Paavi oli antikristus ja Luther itse perkele. Ja sitten sodittiin.

Kansoilta kesti kauan tajuta, että kaikki mikä on painettu paperille, ei ole totta. Ja sitten puskivatkin päälle jo radio, televisio ja internet. Koronavirus leviää lentomatkustajien mukana, valheiden virus leviää kännykän näytöllä.

” Ahdistaa. Olisi niin helppo uskoa, että kaikki on vain katalaa huijausta.

Tauti on monimutkainen asia. Vuosia opiskelleet tiedemiehetkään eivät sitä vielä tunne. Ahdistaa. Olisi niin helppo uskoa, että kaikki on vain katalaa huijausta. Hokkuspokkus ja paha on poissa!

Lääketiede ei ole ainoa vaikea asia maailmassa. Talouttakin on vaikea ymmärtää. Mitä pitäisi tehdä, kun korona kaataa maailman talouden? Monimutkaisia laskelmia. Kuka niistä ottaa selvän? Helpompaa on uskoa yksinkertainen tarina salaliitoista.

Saduissa ei ole mitään vikaa ennen kuin aikuiset alkavat uskoa niihin.