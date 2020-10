Tällainen on ministeriön hyllyttämä Aku Louhimiehen koronavideo – vaaditut korjaukset lähes tuplasivat hinnan

STM hyllytti keväällä Aku Louhimieheltä tilatun hengennostatusvideon liikojen maskien takia. Valtioneuvoston kanslian viestintäpäällikön asiasta käytiin pitkä keskustelu.

ŽValtioneuvoston kanslian tilaamalla videolla haluttiin kiittää poikkeusolojen keskellä työskennelleitä ihmisiä. Valtioneuvoston kanslia tilasi videon keväällä ohjaaja Aku Louhimiehen ja näyttelijä Andrei Alénin tuotantoyhtiöltä.

– Video kuuluu Suomi toimii -viestintäkokonaisuuteen, mikä aloitettiin poikkeusolojen alussa. Video kuvattiin todella nopeasti ja valtioneuvoston kanslia hyväksyi valmiin videon huhtikuussa, kertoo valtioneuvoston kanslian viestintäjohtaja Päivi Anttikoski.

Hyllytetty video on artikkelin yläpuolella.

Videota ei kuitenkaan koskaan näytetty. Sosiaali- ja terveysministeriö halusi kieltää alkuperäisen videon käyttämisen, koska siinä näkyi ministeriön mielestä liikaa kasvomaskeja.

– STM halusi siinä tilanteessa, että maskeja ei käytetä videolla, koska meillä ei ollut voimassa olevaa maskisuositusta. Me ymmärsimme heidän kantansa ja kuvasimme videon uudestaan, Anttikoski kertoo.

Valtioneuvoston kanslian viestintäjohtaja Päivi Anttikoski.­

Anttikosken mukaan asiasta käytiin pitkä keskustelu.

– Kyllä me käytiin ihan reipas keskustelu, mutta mielestäni se kuuluu viestintään, että asiat käydään kunnolla läpi ja perustellaan.

– Me valtioneuvostossa olimme sitä mieltä, että tämä on ajankuva Suomesta ja me ei olla millään tavalla erityisesti ohjeistettu, eli ohjaaja Aku Louhimiehellä oli tässä vapaat kädet.

Ylläoleva video on Valtioneuvoston kanslian hyväksymä uusi versio.

Valtioneuvosto ei pitänyt videolla näkyviä maskeja ongelmallisina.

– Ei me sitä ajateltu sillä tavalla, koska emme osanneet ajatella videota maskien kautta, vaan kampanjassa videota lähdettiin tekemään ajankuvana, Anttikoski sanoo.

Alkuperäinen video maksoi 20 000 euroa. Uuden videon kuvaaminen maksoi Anttikosken mukaan noin 17 000 euroa lisää.

– Ammattilaisille maksetaan ja he tekivät työn nopeasti ja sellaisena kuin se pyydettiin. Me maksamme sen summan, mikä työstä kuuluu maksaa. Totta kai siinä tuli meille suunnittelematonta lisäkulua, mutta joskus käy näin, Anttikoski toteaa.

Anttikoski ymmärtää, että ylimääräinen rahanmeno voi herättää kritiikkiä.

– Ymmärrän ilman muuta, että tulee ihmetystä siitä, että joudutaan käyttämään rahaa. Eihän me mielellään tietysti käytetä rahaa enempää kuin mitä ne maksaa. Me mietitään täällä rahanmenoa kokoajan, koska sitä ei liiemmin ole, niin sitä on pakko miettiä.

Tapauksesta otetaan Anttikosken mukaan opiksi.

– Mielestäni tuossa poikkeusolotilanteessa ilman muuta sattuu tilanteita, joissa ei kaikki mene heti kerralla oikein. Tällaisia ei saisi enempää syntyä tietenkään. Eikä ole sen jälkeen syntynytkään. Kyllä sikäli opiksi otetaan.

– Tämä ei välttämättä johtunut tiedonkulkuongelmista, vaan se johtui erilaisista näkemyksistä, joita ei kiireellisessä tilanteessa välttämättä pysty aina ottamaan huomioon. Tekevälle sattuu ja yritettiin parhaamme mukaan hoitaa tilanne hyvin.

Aiheesta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.