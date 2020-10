Espoon Leppävaaran kampuksen vakava uhkatilanne ohi – poliisi otti uhkaajan kiinni

Poliisin mukaan Leppävaaran tilanne on ohi. Laurean markkinointi ja yhteiskuntasuhdejohtaja Teemu Ylikoski vahvisti uhan aiemmin IS:lle.

Laurean ammattikorkeakoulun Espoon Leppävaaran kampuksen opiskelijat ovat saanet varoituksen vakavasta vaarasta perjantaina.

Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi Twitterissä, että Laurea-ammattikorkeakouluun on tänään 30.10. kohdistettu epäsuora uhkaus ja poliisi on ottanut uhkaajan kiinni. Poliisi ei tässä vaiheessa tiedota asiasta enempää. Tilanne koululla on turvallinen.

– Tilanne on nyt ohi, Länsi-Uudenmaan poliisin yleisjohtaja Matti Högman vahvisti Ilta-Sanomille.

Näin tilanne eteni

– Viesti on minun lähettämäni. Tilanne on nyt päällä, Laurean markkinointi ja yhteiskuntasuhdejohtaja Teemu Ylikoski kertoo Ilta-Sanomille.

Viesti on lähtenyt opiskelijoille kello 11 jälkeen perjantaina päivällä.

Viranomaiset tiedottavat myöhemmin asiasta lisää.

Kaikkia kampuksella olevia kehotetaan pysymään sisätiloissa.

