Anna Perhon kolumni: Terapia on ihan tavallista – mutta silti sitä moni häpeää

Vastaamon tapauksessa kiristäjien taka-ajatus liittyy tähän: jos et maksa, kerromme kaikille, että olet rikkinäinen ja outo, kirjoittaa kolumnisti Anna Perho.

Kyllä juu, terapiassa on tullut käytyä, eikä siitä kertominen ole mikään juttu.

Mutta monelle on. Ja nyt ilmassa leijailee vielä uhka, että kaikki se mitä terapeutin kanssa on puhuttu, muuttuu makaaberiksi kansanhuviksi.

Rikollisten alhainen ajatus on häpäistä ihmisiä tekemällä inhimillisistä avohaavoista julkisia ja rankaisemalla lisäksi myös siitä, että niistä on puhuttu terapeutin kanssa.

Häpeä on karmea, lamaannuttava tunne. Se on ajatus siitä, millaisena kuvittelen muiden näkevän minut. Vastaamon tapauksessa kiristäjien taka-ajatus liittyy juuri tähän: jos et maksa, kerromme kaikille, että olet rikkinäinen ja outo.

Rakastetun häpeätutkijan Brene Brownin mukaan häpeästä kärsivä ihminen kuvittelee olevansa ainoa koko maailmassa, jolla on ongelma x. Ja koska hänellä on tämä ongelma, hänessä on myös jotain pahasti vialla, ja siksi hänen pitääkin olla häpeissään.

Häpeävä ajattelee vaikkapa näin: ”Kävin terapiassa, koska pelkään sosiaalisia tilanteita ja kärsin yksinäisyydestä. Minussa on jotain vikaa, kun en pysty olemaan ihmisten kanssa normaalisti. Miten voin olla näin luuseri! Minun sietääkin kärsiä tästä!”

” Häpeä on niin tuskallinen tunne, että olemme valmiita tekemään lähes mitä vain välttääksemme sen.

Häpeä on niin tuskallinen tunne, että olemme valmiita tekemään lähes mitä vain välttääksemme sen. Riippuvuudet, aggressiivisuus ja korostunut piittaamattomuus sosiaalisista normeista tarjoavat pakotien kipua aiheuttavasta häpeän piinapenkistä, samoin kuin perfektionismi: kun ei tee virheitä, ei tarvitse hävetä.

Häpeän lievittämiseen Brown tarjoaa useita keinoja, joista yksi on tiedonhankinta. Data jäytää häpeää horjuttamalla sosiaalisia ja kulttuurillisia myyttejä. Pelkät omat ajatukset ovat tulkintaa maailmasta, mutta eivät välttämättä kerro itse todellisuudesta mitään.

Esimerkiksi Vastaamon skandaali on tehnyt voimakkaasti näkyväksi sen, että todella, todella moni meistä käyttää terapiapalveluja. Joten onko avun hakeminen todellisuudessa friikkien puuhaa, vai itse asiassa modernin ajan suoranainen normi? Ehkä myytti hammasta purevasta pärjääjäkansasta on vanhentunut, ja oikeasti olemmekin oppineet ottamaan vastuuta henkisestä kivunlievityksestä hiljaa kärsimisen sijaan.

Toinen häpeää lievittävä keino on yksilötasolla tapahtuva normalisointi. Sitä tehdään parhaillaan voimakkaasti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, jossa moni kertoo omista terapiakokemuksistaan.

Häpeävä ihminen pelkää eniten maailmassa sitä, että hänen yhteytensä muihin ihmisiin katkeaa. Häpeän vallassa ajattelemme, että jos muut saavat tietää millainen oikeasti olen, he jättävät minut. Häpäisijä pelaa tällä vallalla – jos et toimi kuten haluan, jäät yksin.

Toisaalta tässä on myös portti ulos häpeän kehästä. Brownia siteeraten häpeä toimii ainoastaan, jos uskomme olevamme sen kanssa yksin.

Monet terapeutit käyttävät yhtenä työkaluna uudelleenmäärittelyä – pyrkimystä nähdä jokin ikävä tai surullinen elämäntapahtuma myös myönteisemmässä valossa. Vastaamon tapauksessa tällainen näkökulma on juuri ainutlaatuisuuden murtuminen. Terapiassa käyminen on mainstreamia, koska inhimillinen kärsimys on.

Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.