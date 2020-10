Lotossa 15,5 miljoonan ennätyspotin Lohjalla voittanut mies: ”Ei tarvitse miettiä hintoja”

Loton historian toiseksi suurimman potin voittaja jatkaa rahapelaamista.

Lotossa saatiin vuosi sitten helmikuussa historian suurin voitto: 15,5 miljoonaa euroa.

Mies oli täyttänyt kupongin Lohjalla Routionmäen Tarmo lähikaupassa. Kupongissa oli muutamia Lotto-rivejä. Viimeisessä rivissä oli ainoana valtakunnassa kaikki seitsemän numeroa oikein.

Lohjalla pelattu ennätys rikkoutui tämän vuoden helmikuussa. Uudessakaupungissa pelattiin rivi, jolla länsisuomalainen mies voitti 15,6 miljoonaa euroa.

Lohjalla voittorivin pelannut mies kertoo, ettei hänen elämänsä ole mitenkään erityisellä tavalla muuttunut miljoonavoiton jälkeen. Mies on vaimon kanssa eläkkeellä.

– Normaalielämää on eletty eikä ole alettu leveilemään, mutta kyllähän suuri voitot on tietenkin tuonut helpotusta elämään. Ei tarvitse sillä tavalla miettiä hintoja, jos on tarpeita, mies sanoo Veikkauksen tiedotteessa.

Voittaja oli täyttänyt kupongin Lohjalla Routionmäen Tarmo lähikaupassa.­

Veikkaus ja paikallinen kauppias juhlistivat voittoa Routionmäellä Lohjalla. Mukana lottopallot Johana Kadak ja Miika Piekkala.­

Mies kertoo, että hän on vaimonsa kanssa aina pitänyt matkustelusta. Häntä harmittaa nyt se, että korona estää matkustelun.

– Olen pelannut jonkin verran golfia ja elellään menemään, kun ei täältä mitään lopulta kuitenkaan mukaansa saa, mies kertoo tiedotteessa.

Mies on jatkanut rahapelaamista. Miestä kiinnostavat Valioliiga-pelit. Englannin jalkapallo kiehtoo.

Onnea on jatkunut Loton jättivoiton jälkeen.

– Minulla kävi käsittämätön onni, kun voitin myös eräästä toisesta pelistä ison voiton. Kyllä peleissä vieläkin jännitystä on. Pikkupanoksilla ja jalat maassa mennään, miljoonavoittaja kertoo tiedotteessa.