Vuodenaikaan nähden lämmin sää jatkuu

Viikonlopuksi luvassa lauhaa ja sateista säätä.

Aamulla Kainuun tienoilla sataa paikoin vettä, Koillismaalla paikoin vähän räntää tai lunta. Päivän kuluessa Lapin ohella myös muualla maan pohjoisosassa selkenee.

Iltapäivällä paikallisia vesisateita tulee lähinnä maan etelä- ja itäosassa. Etenkin lännessä pilvipeite rakoilee paikoin. Tuuli on heikkoa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sää selkenee edelleen iltaa kohti. Lapissa sää on selkeä. Luoteistuuli on etenkin Itä- ja Inarin Lapissa kohtalaista.

Etelässä ja etenkin maan keskiosassa päivälämpötila on vuodenaikaan nähden korkea.

Pohjoisessa päivälämpötilat ovat tavanomaisia, mutta yö on kylmä. Lapissa on vuodenaikaan nähden kylmää.

Yöllä lähinnä aivan etelässä voi vielä tulla vähäisiä vesisateita. Yölämpötilan nollaraja on maan keskiosassa. Luoteis-Lapissa pakkasta on yöllä ja aikaisin aamulla viitisentoista astetta. Lauantain kuluessa lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus voimistuu ja pilvisyys lisääntyy etenkin lännessä ja pohjoisessa. Iltaa kohti Lappiin leviää lännestä lumisade, lännessä sataa paikoin vettä.

Sunnuntaina lauha etelätuuli voimistuu edelleen. Pilvisintä on lännessä ja varsinkin pohjoisessa. Etenkin Lapissa tulee vedeksi muuttuvia sateita. Maan itäosassa sää on poutainen ja osaksi aurinkoinen.

Euroopassa lauantaina Britteinsaarilta liikkuu kohti Manner-Eurooppaa vesisateita, mutta päivä on mantereisessa Länsi-Euroopassa vielä poutainen ja laajalti aurinkoinen, kuten myös Välimerellä. Itäisestä Keski-Euroopasta Mustallemerelle sen sijaan on pilvisempää ja paikoin sataa.