8 esimerkkiä Suomesta: Nämä kunnat ovat säästyneet koronalta

Kainuusta ja Varsinais-Suomesta löytyy ”koronavapaita” kuntia.

Kainuun maakunnan pohjoisosassa sijaitseva Suomussalmi on yksi Suomen koronavapaista kunnista.

Suomussalmen kunnanjohtaja Erno Heikkinen kertoo, että noin 7 700 asukkaan kunta on säästynyt virukselta täysin.

– Tiedossa ei ole, että koronavirustartuntoja olisi meillä Suomussalmella ollut yhtään koko pandemian aikana. Olen ylpeä siitä, miten tosissaan koronavirus on Suomussalmella otettu.

Heikkinen toteaa, että suurin vastuu tilanteen hoidossa on yksilöillä, vaikka tuuriakin on hänen mukaansa ollut matkassa. Kunnanjohtajan mukaan suomussalmelaiset ovat jaksaneet noudattaa suosituksia.

– Varsinkin keväällä, esimerkiksi kaupoissa noudatettiin hyvin turvavälejä ja käsidesiä käytettiin varsin mallikelpoisesti. On hienoa huomata, että sama käytäntö jatkuu edelleen.

Myös iäkkäämmät omaksuivat keväällä annetut suositukset.

Suomussalmen kunnanjohtaja Erno Heikkinen.­

– Kun ikäihmisten suositukset olivat voimassa keväällä, ei ikäihmisiä kylillä juuri näkynyt.

Heikkinen kertoo, että pandemian alkuvaiheessa Suomussalmella reagoitiin tilanteeseen muuta maata nopeammin.

– Kouluihin annettiin määräyksiä, kuntosalit suljettiin ja kokousten osallistujamääriä rajoitettiin nopeammin, kuin mitä valtiotasolla ohjeistettiin.

Tällä hetkellä kunnassa ei ole voimassa tavallista tiukempia määräyksiä.

– Jatkuvasti pitää silti olla varpaillaan ja käyttäytyä ikään kuin, että meillä koronavirusta täällä olisi.

Kunta on pyrkinyt tiedottamaan ja ohjeistamaan asukkaitaan riittävästi koronatilanteen aikana.

Mikäli Suomussalmi ja Kainuu siirtyisivät perusvaiheesta joko kiihtymis- tai leviämisvaiheeseen, ovat suunnitelmat Heikkisen mukaan valmiina.

– Pystymme välittömästi tekemään muutoksia palveluverkkoon, esimerkiksi rajoittamaan joidenkin palveluiden kävijämääriä tai sulkemaan palveluita kokonaan. Tärkeintä on muistaa se, että koronavirusta ei olla vielä voitettu. Valppaana pitää olla.

Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari.­

Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari kertoo, että tilanne Kainuussa on tällä hetkellä rauhallinen.

– Kainuussa on muutamia kuntia, joissa tapausmääriä on ollut hyvin vähän tai ei ollenkaan. Osaltaan maantiede on ollut meille suotuisa, mutta kiistatta tuuriakin on ollut. Läpikulku ja rajaliikennettä ei ole juuri sattunut.

Koukkarin mukaan materiaalinen varautuminen on Kainuussa hyvällä tolalla, sillä suojaimia riittää useamman kuukauden tarpeisiin. Testaamisen ja jäljittämisen osalta maakunnassa toimitaan seitsemänä päivänä viikossa.

– Suomussalmella on pikatestaus ollut käytössä nyt reilun kuukauden. Testituloksen saamisen viivästyminen on pyritty pikatestauksella minimoimaan.

Koukkari kertoo, että tartunnan jäljittäminen pyritään käynnistämään mahdollisimman nopeasti positiivisesta testituloksesta.

– Näytteenottoon pääsee käytännössä saman päivän aikana ja myös tuloksen saa saman päivän aikana. Riippumatta siitä, missä päin Kainuuta näyte otetaan, tieto välittyy välittömästi oikeille henkilöille, jotta jäljittäminen päästään käynnistämään.

”Meille tultiin koronaa pakoon”

Varsinais-Suomen maakuntaan kuuluva noin 1 700 asukkaan Taivassalo on myös säästynyt koronavirukselta.

Taivassalon kunnanjohtaja Vesa Rantala kertoo, että hänen tiedossaan ei ole koronavirustapauksia kunnan alueelta.

Taivassalon kunnanjohtaja Vesa Rantala.­

Rantala pohtii syitä sille, miksi Turun saaristossa sijaitseva Taivassalo on säästynyt tartunnoilta.

– Emme ole sinänsä tehneet mitään erityisen poikkeavia järjestelyitä. Taivassalo on asukasmäärältään pieni kunta ja täällä pystytään hyvin huolehtimaan etäisyyksistä ja noudattamaan suosituksia. Uskon, että kaikki tämä yhdessä vaikuttaa tämänhetkiseen tilanteeseen.

Kunnanjohtaja kertoo, että keväällä koronatilanteen puhkeamisen jälkeen Taivassalo siirtyi muun Suomen mukana noudattamaan annettuja ohjeistuksia.

– Keväällä vanhainkoteihin ja palveluasumisen puolelle asetettiin vierailukiellot. Vapaa-aikapalveluiden, kuten kuntosalin ja kirjaston käyttömahdollisuuksia supistettiin. Näitä samoja toimia tehtiin, mitä muuallakin Suomessa.

Lisäksi tiedotusta on pyritty Rantalan mukaan pitämään yllä kunnan kotisivujen ja esimerkiksi Wilma-ohjelman kautta.

1700 asukkaan Taivassalossa ei ole todettu yhtään koronavirustartuntaa.­

Kevään aikana mökkikuntana tunnettuun Taivassaloon valui väkeä esimerkiksi pääkaupunkiseudulta ja Turusta.

– Meille tultiin koronaa pakoon. Taivassalossa on runsaat 2 000 vapaa-ajan asuntoa. Ihmiset ovat oleilleet mökeillään ja osa on tehnyt täältä käsin töitä etänä. Tämä johti siihen, että keskustassa sijaitsevan kaupan aukioloaikaa pidennettiin, jotta ihmisten asiointia saatiin hajautettua.

Rantala suhtautuu tulevaan toiveikkaana, mutta pelko koronasta vaivaa kunnanjohtajan mieltä siitä huolimatta.

– Totta kai pitää toivoa, että tilanne pysyy yhtä hyvänä kuin mitä se on tällä hetkellä. On valitettavasti kuitenkin mahdollista, että koronavirus ennemmin taikka myöhemmin tänne rantautuu. Sitä pyritään kaikilla keinoin ennaltaehkäisemään.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala toteaa, että niin sanottuja nollakuntia on Varsinais-Suomessa muutamia.

Turun yliopistollisen keskussairaalan infektioylilääkäri Esa Rintala.­

Ylilääkäri arvioi, että muun muassa Taivassalo on säästynyt tartunnoilta siksi, koska kunnan asukkaat ovat osanneet varautua ja suojautua.

– Jossain tapauksissa voi olla ihan sattumaa, että ei koronatartuntoja ei ole ollut. Tähän on vaikea sanoa mitään tiettyä yksittäistä syytä. Tietenkin esimerkiksi Taivassalossa ollaan varmasti iloisia tästä tilanteesta.

Rintala kertoo, että ympäri Varsinais-Suomea ollaan koronavirustilanteen suhteen hyvin varuillaan.

– Varautuminen on hyvää kaikissa kunnissa tällä alueella. Uskon, että ihmiset ymmärtävät käsihygienian merkityksen ja osaavat olla menemättä sairaana muiden ihmisten luokse. Mikäli turvavälejä ei voi pitää, osataan Varsinais-Suomessa myös käyttää maskia. Ihmiset saavat myös tietoa mielestäni riittävästi.