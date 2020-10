Helsingin polkupyöräilijöiden yhdistys hermostui kahdesta liikennemerkistä

Kantelu oikeuskanslerille liikennemerkeistä.

Helsinkiläisten polkupyöräilijöiden yhdistys Helsingin Polkupyöräilijät (HePo) on hermostunut Helsingin kaupunkiin.

HePo on noin 1 500 pääkaupunkiseudulla polkupyöräilevän henkilön edunvalvontajärjestö.

Se kertoo kannelleensa oikeuskanslerille.

Kaupunki kielsi pyöräilijöiltä ohitukset kahdella suurella ja pitkäkestoisella työmaa-alueella, Lauttasaaren sillalla ja Ratapihantiellä Pasilan aseman kulmalla.

Lauttasaaren siltä keskustasta Lauttasaareen päin.­

Lauttasaaren sillalle tuli nopeusrajoitus 20 km/t ja Ratapihantien erittäin ahtaaseen sumppuun 10 km/t.

HePon mielestä kaupungin omat liikennemerkit tai merkkien lisäkilvet ovat vastoin tieliikennelakia.

”On sietämätöntä, että puutteellisia ja vaarallisia työmaajärjestelyitä paikkaillaan nyt lainvastaisilla lisäkilvillä sen sijaan, että järjestelyt olisi hoidettu turvallisesti alusta alkaen”, toteaa tiedotteessa polkupyöräilijöiden puheenjohtaja Timo Hast.

”Tieliikennelaissa on erikseen kielletty asettamasta kilpeä, joka voitaisiin sekoittaa viralliseen liikennemerkkiin.”

HePolaisten mukaan polkupyöräilijöiden ohittelua ei voi kieltää liikennemerkillä, koska tieliikennelain ohituskielto­merkki koskee vain moottoriajoneuvojen ohittamista.

Pasila. Tämäkin suututti pääkaupunkiseudun polkupyöräilijöiden etujärjestön.­

Puheenjohtaja Hast, selvitittekö etukäteen juridiikkaa?

– Ajattelimme että oikeuskanslerin tehtävä olisi tämä selvittää, juristeilta emme ole kysyneet mitenkään alustavasti.

Teillä on vihi, että tämä on mennyt väärin?

– Liikennemerkkien kanssahan ollaan tarkkoja. Mediassa näkyy juttuja, joissa ihmiset laittavat omia merkkejä ja poliisi tai kunta käy niitä poistamassa.

– Pari vuotta sitten kaupunki haki itse poikkeusluvan saadakseen laittaa opasteita Baanalle ja kehäykkösen varteen.

Näille ei ollut poikkeuslupaa?

– Näin oletamme.

Se Ratapihantie on äärimmäisen ahdas loukku?

– Kyllä.

Jopa 10 km/t tuntuu kovalta, entä 20 km/t sillalla?

– Se ei ole ongelma, vaan se, että laitetaan itse keksittyjä merkkejä eikä kiinnitetä huomiota liikennejärjestelyn turvallisuuteen.

Mikä olisi ollut oikea tapa Ratapihantiellä?

– Olisi voinut katsoa, olisiko ajoradalta (autoilta) saanut otettua tilaa.

Eikä olisi ollut järkevintä kehottaa pyöräilijöitä taluttamaan se lyhyt pätkä?

– Taluttaminen on jalankulkua, ei pyöräliikenteen ratkaisu.

Mikä olisi ollut vaihtoehto Lauttasaaren sillalla?

– Autoliikenne olisi pitänyt siirtää viereiselle moottoritiesillalle. Toki silta olisi pitänyt pitää auki huoltoyhtiöiden traktoreille, mutta sen olisi voinut muuttaa pyöräkaduksi.

Lauttasaaren siltaa esittävässä (tiedotteen) kuvassanne pyöräilijöitä on jalankulkijoiden puolella ja lisää pyörätien puolella (ja osa ohittaa toisiaan)?

– Luultavasti he ovat joutuneet väistämään, se on niin kapea. Lauttasaaren silta on Suomen vilkkain pyöräilyväylä.

Miten jalankulkijoiden käy?

– Niinpä, sitä pitää kysyä kaupungilta.

Voisiko ajatella, että tässä tilanteessa jopa 20 km/t on aika paljon kun ollaan sikin sokin, harva ajaa niin lujaa hengästymättä?

– Nopeusrajoituksessa sinänsä ei ole vikaa, mutta on hassua laittaa sellainen, kun käytännössä kaikki ajavat sen alle muutenkin.

Paitsi ne nopeat työmatkapyöräilijät, joista keskustellaan mediassa koko ajan (HS 29.10 ”Kamikaze-pyöräilijä oli ajaa minut kumoon”)?

– Toki siinä pystyy halutessaan lujempaakin ajamaan, mutta tässä on olennaista, että kaupunki on viranomainen ja käyttää kyseenalaista hallintotoimea asettaessaan laittomia liikennemerkkejä.

Mitä mieltä olette yleisellä tasolla pyörien nopeuksista, onko siellä peiliin katsomisen paikkaa?

– Toki on välillä liian korkeita tilannenopeuksia, mutta edelleen on myös todella huonosti toteutettuja pääväyliä.

Jos pääväylä on huonosti toteutettu eikö se ole syy ajaa hiukan hiljempaa kunnes on saatu parempi toteutus, ettei satu onnettomuuksia?

– (hiljaisuus)... ... kyllä jokainen varmasti ajaa sillä omalla nopeudellaan ja pitää huolta omasta tilannenopeudestaan.

Onko termi ”trikookamikaze” tuttu?

– Sekin on kyllä kuultu.

Eivät ne kai tyhjästä synny?

– No kyllä ja ei varmaan. Kun ahtailla väylillä ajetaan samassa tilassa jalankulkijoiden kanssa, niin varmasti voi tuntua, että ajetaan liian lujaa ja joissakin tilanteissa niin varmasti tapahtuukin. Se on jokaisen henkilökohtainen peiliin katsomisen paikka.

– Pyörien nopeudet ovat kuitenkin paljon hiljaisempia kuin ohi kulkevien autojen nopeudet, Hast muistuttaa.

IS ei tavoittanut Helsingin liikenne- ja katusuunnittelun päällikköä Reetta Putkosta kommentoimaan HePon näkemystä liikennemerkkien laittomuudesta.

Lauttasaaren silta Lauttasaaresta keskustaan päin.­