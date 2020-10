Kaikilta yli 15-vuotiailta edellytetään kasvomaskien käyttöä pääkaupunkiseudun kaupunkien hallinnoimissa sisäliikuntatiloissa muulloin kuin urheilusuorituksen aikana.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori piti torstaina alkuillasta perinteisen katsauksen Helsingin koronavirus­tilanteeseen. Ajankohtaisten lukujen ja yleisohjeiden ohella Vapaavuori nosti tiedotustilaisuudessaan esiin aikuisten harrastustoiminnan.

Varsinkin aikuisten liikuntaharrastustoiminta on ollut paljon esillä, koska esimerkiksi sisäpalloilulajeissa ja kamppailu-urheilussa on todettu koronavirustartuntoja ja altistumisia.

Helsinki ja muut pääkaupunkiseudun kaupungit edellyttävät ensi maanantaista (2.11.) alkaen kaikilta yli 15-vuotiailta kasvomaskien käyttöä kaupunkien hallinnoimissa sisäliikuntatiloissa.

– Maskia on käytettävä aina paitsi urheilu- tai liikuntasuorituksen aikana, Vapaavuori sanoi.

Maskia tulee käyttää aula-, saapumis- ja kokoontumistiloissa, pukuhuoneissa, katsomoissa ja muissa vastaavissa tiloissa.

Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä niiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää.

– Uuden käytännön tavoite on, että aikuisten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua.

Lisäksi Vapaavuori korosti, että harrastustoiminnassa ryhmien sekoittamista vähennetään ja mm. huutamista ja halailua vähennetään ja saattajien ja huoltajien määrää tiloissa rajoitetaan.

Vapaavuori korosti, että toimilla pyritään varmistamaan liikuntaharrastusten jatkuminen, ettei tarvitse mennä tiukempiin rajoituksiin, esimerkiksi liikuntapaikkojen sulkemisiin.

Uusi pääkaupunkiseudun kasvomaskipakko koskee mm. puulaakijoukkuetoimintaa niin jääkiekossa kuin muissakin sisäpalloiluissa.­

– Nämä säännöt koskevat kaupunkien itse hallinnoimia sisäliikuntapaikkoja. Suositus on, että myös yksityinen sektori noudattaisi näitä, Vapaavuori sanoi.

Vapaavuori muistutti, että kasvomaskipakon piiriin kuuluvat myös koulujen iltaliikuntakäyttöön vuokraamat liikuntasalit sekä kaupunkien ylläpitämät jäähallit.

Pormestari huomautti, että käytäntö on voimassa koko pääkaupunkiseudun alueen julkisilla sisäliikuntapaikoilla.

– Pääkaupunkiseudulla ajattelemme, että kaikki päätökset pitää tehdä muiden kaupunkien kanssa yhteen sovittaen ja tietoon pohjautuen. Ei ole mitään mieltä tehdä asioita tyhjiössä. Olisi sulaa hulluutta ajatella, että jokin yksityinen rajoitustoimi muuttuisi Helsingin ja Espoon rajalla!

Samansisältöinen päätös on tehty myös Turussa.

Vapaavuori sanoo, että koronavirustilanne Helsingissä on tasaantunut. Luvut ovat pysyneet samankaltaisina tai jopa vähän pienentyneet viime viikoista. Helsingin ilmaantuvuusluku (uusia tartuntoja / 100 000 asukasta / 14 vuorokautta) oli torstain lukujen jälkeen 125.

– Se on korkea, mutta on ollut korkeampikin.

Uusia tartuntoja viikon aikana on ollut 375. Määrä on hiukan laskenut. Sairaalahoidossa on 14 helsinkiläistä koronapotilasta.

– Nyt ei saa yhtään herpaantua. Pitää erittäin kuuliaisesti noudattaa kaikkia säännöksiä, Vapaavuori muistutti.