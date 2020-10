Jan Vapaavuoren mukaan uusissa koronavirustartunnoissa erottuu neljä ryhmää: koti, sosiaaliset tapahtumat, työpaikat ja harrastukset.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoi torstain koronaviruskatsauksessaan, mistä helsinkiläiset viruksen ovat tyypillisesti saaneet.

– Viime kalenteriviikon aikana ylivoimaisesti suurin määrä tartuntoja on tullut samasta taloudesta, voi sanoa kotoa. Toiseksi suurin tartuntojen lähde ovat olleet muut sosiaaliset tapahtumat, joihin kuuluvat muun muassa yksityisjuhlat ja muut yksityiset tapahtumat. Kolmanneksi eniten tartuntoja on saatu työpaikoilta, Vapaavuori sanoi.

– Tartuntoja on myös tullut harrastuksista, yksittäisiä tartuntoja on tullut ravintoloista. On hyvä toki muistaa, että osa näistä kategorioista kuten harrastukset, sosiaaliset tapahtumat ja ravintolat vähän risteävät, Vapaavuori jatkoi.

Sen sijaan lasten ja nuorten kansoittamista kouluista ja muista oppilaitoksista tartuntoja ei ole juuri tullut.

– Kouluista, opistoista, päiväkodeista ja terveydenhuollosta ei juuri ole tullut uusia tartuntoja.

Vapaavuoren mukaan koronavirustilanne Helsingissä on tasaantunut. Luvut ovat pysyneet samankaltaisina tai jopa vähän pienentyneet viime viikoista. Helsingin ilmaantuvuusluku (uusia tartuntoja / 100 000:tta asukasta / 14 vuorokautta) oli torstain lukujen jälkeen 125.

– Se on korkea, mutta on se ollut korkeampikin.

Uusia tartuntoja viikon aikana on ollut 375. Määrä on hiukan laskenut. Sairaalahoidossa on 14 helsinkiläistä koronapotilasta.

– Oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut rajoitukset ovat tepsineet. Nyt ei saa yhtään herpaantua. Pitää erittäin kuuliaisesti noudattaa kaikkia säännöksiä, Vapaavuori muistutti.

Vapaavuori kuitenkin muistutti, että jatkuva tasapainoilu jatkuu: rajoituksia täytyy asettaa, jotta tartuntamäärät saadaan laskuun, mutta niitä pitäisi asettaa vain sinne, minne niitä todella tarvitaan. Tarpeettoman tiukkojen rajoitusten henkiset, terveydelliset ja taloudelliset kustannukset nousisivat muutoin liian korkeiksi.

– Oikein mitoitetuilla toimilla ja ihmisten vastuullisella käyttäytymisellä voidaan varmistaa, että yhteiskunta voidaan pitää mahdollisuuksien mukaan auki ja talouden rattaat pyörimässä. Mikäli tilanne sitä vaatii, totta kai on mentävä tiukempiin rajoituksiin, Vapaavuori korostaa.