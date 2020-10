Suomen paras huumekoira Dani on kuollut – omistajalta koskettava päivitys Facebookissa

Huumekoira Danin omistaja Mika Niemenmaa jätti uskolliselle ystävälleen ja pitkäaikaiselle työtoverilleen lämpimät jäähyväiset Facebookissa.

Tullin kaikkien aikojen menestyksekkäin huumekoira Dani on kuollut. Lähes 13-vuotias Dani kuoli rauhallisesti eläinlääkärin pöydällä ohjaajansa ja omistajansa Mika Niemenmaan läsnäollessa.

Niemenmaa kertoi suru-uutisesta herkällä ja lämpimällä päivityksellään Facebookissa olevalla huumekoira Danin ja Pepin fanisivulla.

Niemenmaa aloitti päivityksen erittäin koskettavalla runolla, jonka ensimmäiset sanat olivat ”Tänään on se päivä”.

Myöhemmin päivityksessään Niemenmaa kertoo, että Danin käytös oli poikkeuksellisen huomiota herättävä. Dani mm. kosketteli kuonollaan Niemenmaan kättä ja katseli Niemenmaata.

– Ihmettelin kovasti käytöstä ja kysyin, mitä yrität kertoa, Niemenmaa kirjoitti.

Dani menehtyi vatsakasvaimen uuvuttamana 12 vuoden ja 10 kuukauden iässä.­

Torstaina aamulla Danin vointi oli mennyt jo niin heikoksi, ettei ruoka maistunut eivätkä jalat kantaneet. Eläinlääkäri löysi Danin vatsasta ison kasvaimen, mitään ei ollut enää tehtävissä.

– Dani oli jo luovuttanut ja pyysi, että saatan hänet Sateenkaarisillan toiselle puolelle ja sen hänelle viimeisenä palveluksena tein, Niemenmaa kuvasi koskettavasti.

Dani ehti lähes kahdeksan vuoden huumekoiraurallaan tehdä yli 1 900 huume- ja lähes 700 lääkelöytöä. Danin tarkka kuono oli usein ratkaisevassa roolissa tarkasti piilotettujen huumausainekätköjen paljastuksissa. Dani työskenteli Helsinki-Vantaan lentoasemalla, Helsingin satamissa ja myös postitullissa.

Danin löytöjen perusteella ehdittiin kirjata yhteensä noin 2 500 rikosilmoitusta.

Dani jäi eläkkeelle tullin huumekoiran tehtävästä helmikuussa 2017, mutta aktiivinen koira ei viihtynyt jouten eläkepäivillä.

Dani ehti löytää urallaan yli 1 900 huumekätköä.­

Puolentoista vuoden eläkepäivien jälkeen lokakuussa 2018 Dani suoritti Niemenmaan ohjauksessa diplomin, jonka myötä se aloitti toiminnan Suomen Karva-Kaverit ry:n kaverikoirana.

Kaverikoirat käyvät vapaaehtoistoimintana ilahduttamassa vanhuksia, kehitysvammaisia, lapsia ja nuoria lastenkodeissa, päiväkodeissa, kouluissa ja erilaisissa tapahtumissa.

– Ei Dani jaksanut olla eläkkeellä, joten nyt on uusi virka. Sitä me naureskeltiin, Niemenmaa sanoi Ilta-Sanomille lokakuussa 2018.

Dani sai urallaan paljon näkyvyyttä ja tunnustusta. Vuonna 2012 Suomen Kennelliitto palkitsi sen Sankarikoiran arvonimellä.

Dani leipätyössään Helsinki-Vantaan lentoasemalla heinäkuussa 2015.­

Se on tullut suomalaisille tutuksi myös televisioruudun kautta: Dani on esiintynyt Lentokenttä-sarjassa, Eläimet töissä -lastenohjelmassa ja tehnyt viisi kautta Suomen Tulli -sarjaa. Lisäksi se on esiintynyt elokuvassa 8-pallo.

Danin ihailijat perustivat sille myös Facebookiin oman fanisivun. Danin kuolema kosketti myös sivuston seuraajia syvästi. Sivustolle kertyi parissa tunnissa yli 5 000 surunvalitteluviestiä.