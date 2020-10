Marja Moisander sanoo, että hän menetti poikansa kahteen kertaan: ensin päihteille, sitten lopullisesti.

Marja Moisander vei kynttilän poikansa haudalle. Hän ei käy haudalla usein, koska sieltä on vaikea lähteä pois.­

Varhain helmikuisena maanantaiaamuna Marja Moisanderin, 47, puhelin soi.

Soittaja on hänen poikansa tyttöystävä. Tällä on äidille raskain mahdollinen viesti: äidin ainoa lapsi on kuollut.

– Poliisit olivat jo silloin paikalla asunnossa ja pyysin, että saan puhua heidän kanssaan. Ensimmäisenä kysyin, että onko se oikeasti Samu*. Poliisi ei sillä hetkellä pystynyt antamaan minulle siitä varmuutta, Moisander kertaa tapahtumia.

Moisander muistaa, miten poliisi pahoitteli, että hän sai suruviestin sillä tavoin.

– Sanoin, että älä missään nimessä pahoittele. Olen niin monta kertaa kuvitellut poliisit oven taakse. Minusta oli paljon parempi kuulla se Samun tyttöystävältä kuin viranomaisilta.

Moisanderin poika oli käyttänyt huumeita vuosien ajan, joten äiti oli osannut pelätä menetystä.

Myöhemmin selvisi myös tarkka kuolinsyy: 23-vuotias Samu oli kuollut tapaturmaisesti lääkemyrkytykseen.

Hän oli ottanut liian suuren annoksen lääke- ja huumeaineita sekaisin.

Hautakivenä on luonnonkivi, joka löytyi äidin ja pojan vanhalta yhteiseltä retkipaikalta.­

Samun kohtalo on surullinen, muttei ainutlaatuinen. Huumeisiin kuolee Suomessa entistä enemmän ja entistä nuorempia ihmisiä.

2000-luvun puolivälistä vuoteen 2019 huumemyrkytyskuolemat, eli huumeiden yliannostuksesta johtuneet kuolemat, ovat kaksinkertaistuneet, tilastot paljastavat.

– Suomessa huumemyrkytyksiin kuolleet ovat keskimäärin nuorempia kuin muissa Euroopan maissa, kertoo THL:n oikeuskemisti Pirkko Kriikku.

Oikeuskemistin mukaan tyypillisin huumemyrkytyskuolema Suomessa johtuu suonensisäisesti käytetyn Subutexin, alkoholin ja rauhoittavien lääkeaineiden yhteiskäytöstä.

– Sitten hänet löydetään kuolleena, ”lamput sammuneena”. Tämä on se hirveän tavallinen tarina, johon törmäämme täällä ruumishuoneella, Kriikku sanoo.

Vielä yhdeksänteen luokkaan asti Samun koulunkäynti oli sujunut hyvin.

Sen jälkeen kouluarvosanat romahtivat. Huumeet menivät koulunkäynnin edelle.

Samu oli opioidiriippuvainen. Huumeidenkäyttö alkoi äidin mukaan rippikouluiässä kannabiksella.

Kun lääkkeet astuivat pojan elämään, vanhemmat huomasivat lapsensa käytöksessä radikaalin muutoksen: iloisesta ja aktiivisesta pojasta tuli sulkeutunut ja vetäytyvä. Äiti yritti hakea apua poikansa päihdeongelmaan jopa tekemällä omasta lapsestaan lastensuojeluilmoituksen.

Aikuisiällä asunnot vaihtuivat Samulla tiheään. Poika teki rikoksia rahoittaakseen huumeidenkäyttöään ja kävi sovittamassa niitä vankilassakin.

– Samu ei ottanut apua vastaan. Päihderiippuvuus voi muuttaa aivojen välittäjäaineiden toimintaa niin, että päihderiippuvainen kokee, ettei hänellä ole mitään ongelmaa. Päihderiippuvuus on siitä hankala sairaus, ettei sitä pysty hoitamaan väkisin.

Moisander kertoo poikansa kohtalosta julkisesti, koska haluaa karistaa läheisen päihteidenkäyttöön liittyvää stigmaa ja häpeää. Päihderiippuvuus on sairaus, hän korostaa.­

Moisander on kertonut tarinansa ennenkin. Toukokuussa hän kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa, että vanhempien hätä paheni toden teolla siinä vaiheessa, kun pojasta tuli täysi-ikäinen ja hän pääsi muuttamaan omilleen kaupungin asuntoon.

Alkoi kauhea ralli: Samu otti pikavippejä, ja luottotiedot menivät. Poika katoili vanhemmiltaan.

Kun Samu oli 19, vanhemmat maksoivat tämän huumevelat, noin 3 000 euroa. Sen jälkeen äiti päätti vetää rajat. Aluksi hän vei pojalleen ruokakasseja, mutta lopulta hän päätti, ettei halua mahdollistaa sitä, että Samu tuhoaa elämänsä päihteillä.

Tilastokeskuksen mukaan huumekuolemat ovat kaiken kaikkiaan lisääntyneet.

Tilastoihin sisältyvät myrkytyskuolemien lisäksi esimerkiksi huumeiden pitkäaikaiskäytöstä johtuvat kuolemat ja huumeilla tehdyt itsemurhat. Vuonna 2018 huumeisiin kuolleista yli 70 prosenttia oli miehiä.

– Kuolinsyy voi olla narkomania. Se tarkoittaa, että ei voida sanoa suoraan ainetta, joka olisi myrkytyksen aiheuttanut, mutta huumeiden käyttö on kuluttanut elimistön loppuun, THL:n oikeuskemisti Kriikku kuvailee.

Viime vuosina alle 25-vuotiaiden huumemyrkytyskuolemat ovat lisääntyneet selvästi. Muissa Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa huumeisiin kuolleiden keski-ikä on yli neljäkymmentä. Suomessa sen sijaan huumemyrkytyksiin kuolleet ovat olleet keski-iältään vuosien ajan 33–35-vuotiaita.

– Viime vuonna tapahtui pieni nykäys alaspäin. Vuonna 2019 keski-ikä oli 32. Nämä ovat pieniä, mutta merkittäviä muutoksia. Viime vuonna ensimmäistä kertaa pitkään aikaan huumemyrkytyskuolemissa suurin ikäryhmä olivat 20–24-vuotiaat. Se on tosi huolestuttavaa.

Kriikun mukaan tilastot kertovat siitä, että Suomessa on kasvanut uusi huumeidenkäyttäjien ikäryhmä, joka käyttää huumeita hyvin riskialttiisti.

– Siellä on jotain syvempää yhteiskunnallista problematiikkaa sen takana, että yhä nuoremmat ajautuvat huumemaailmaan ja tuhoisaan toimintatapaan huumeympyröissä, minkä vuoksi näemme yhä enemmän nuorten huumekuolemia. Monissa maissa huumemyrkytyksiin kuolleiden keski-ikä koko ajan nousee, mikä on merkki siitä, että hoito on jossain määrin onnistunut, kun ihmiset pysyvät pidempään hengissä, oikeuskemisti pohtii.

Samu yritti lopettaa huumeidenkäytön useasti ja oli katkaisuhoidossa moneen otteeseen.

Samu lähti myös kaksi kertaa kuntoutukseen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, mutta otti niistä hatkat. Ennen kuolemaansa Samu oli metadonikorvaushoidossa.

Samu käytti vuosien mittaan kannabista, amfetamiinia, erilaisia lääkeaineita ja Subutexia suonensisäisesti.

Silti viimeisellä tapaamiskerralla äiti ei nähnyt huumeidenkäyttäjää, vaan aivan tavallisen nuoren miehen. Moisander halusi tallentaa onnellisen hetken valokuviin. Ravintolassa äiti kehui pojan hyvää ruokahalua. Samu laski leikkiä ja oli pitkästä aikaa oma iloinen itsensä.

Silti äidinvaisto sanoi, ettei kaikki ollut hyvin.

Tapaamisen jälkeen tunne sai vahvistuksen: Samu jätti vastaamatta viesteihin ja katosi pariksi päiväksi niin, ettei ollut parina yönä kotonaankaan.

Päihteidenkäyttäjän äidille tunne oli tuttu: hän oli elänyt vuosia jatkuvassa pelossa poikansa puolesta.

– Joku on sanonut hyvin, että päihdekuoleman kautta lapsensa menettänyt on menettänyt lapsensa kahteen kertaan: ensin päihteille ja sitten lopullisesti.

Marja Moisander kertoo, että hänen elämänsä jakautuu nyt aikaan ennen ja jälkeen lapsen kuoleman.­

Vaikka lapsen kuolemasta on kulunut alle vuosi, Moisander puhuu kipeästä asiasta yllättävän reippaasti ja avoimesti. Hän on saanut paljon apua keskustelemalla menetyksestä vertaistukiryhmässä, läheistensä kanssa ja psykoterapiassa.

Tänä syksynä hän palasi pitkän sairausloman jälkeen työhönsä opettajana. Työnsä ohella Moisander opiskelee päihde- ja mielenterveystyötä. Hän aikoo kouluttautua kokemusasiantuntijaksi.

– En tiedä, onko se tietoinen päätös, mutta tiedän, että tulen elämään hyvän elämän. Ei Samukaan olisi halunnut, että elämäni olisi päättynyt tähän.

Siitä Moisander on kiitollinen, että Samu sai nukkua pois omassa sängyssään tyttöystävänsä vieressä. Paljon pelottavampaa olisi ollut, jos kuolema olisi tapahtunut väkivaltaisissa olosuhteissa tai kodittomana kadulla, äiti miettii.

Moisander haluaa kertoa poikansa kohtalosta julkisesti, koska haluaa karistaa läheisen päihteidenkäyttöön Suomessa liittyvää stigmaa ja häpeää.

Päihderiippuvuus on sairaus, johon sairastuminen ei ole kenenkään syy, Moisander korostaa. Toisaalta kenenkään läheisen ei tarvitse jäädä yksin kipeän asian kanssa, sillä jopa lakiin on kirjattu, että päihderiippuvuutta hoidettaessa on hoidettava myös läheisiä.

– Valitettavasti se on niin, että läheisten on pyydettävä apua itse, mutta sitä on mahdollista saada.

Nyt äidin elämä jakautuu aikaan ennen pojan kuolemaa ja sen jälkeen. Saman vuoden sisällä Moisander on kokenut kaksi pahinta hetkeään: ensimmäinen tuli eteen, kun hän meni tunnistamaan poikansa ruumista.

– Sitä ei voi sanoin kuvailla, millainen tyhjyys ja toivottomuus siihen hetkeen tiivistyy, kun näkee oman lapsensa kuolleena. En saanut koskea Samuun, koska ruumiinavausta ei ollut tehty. Olisin hirveästi halunnut halata häntä ja sanoa, että rakastan.

Toinen vaikea paikka oli nähdä oman lapsen arkku tämän siunaustilaisuudessa.

– Ahdistumisen tunne tuntui siltä kuin makaisi lattialla, rinnan päällä olisi kymmenen kilon levypaino ja yrittäisi hengittää.

Sinä päivänä, kun Moisander sai tietää lapsensa kuolleen, hän alkoi shokkitilassa järjestää asioita tehokkaasti: hän soitti ja kertoi kuolemasta kaikille, joiden hän arvioi tarvitsevan tietää. Muun muassa työpaikalleen. Hän sopi, että seuraavana päivänä perhe menee tunnistamaan Samun ruumista. Sen jälkeen hän lähti ajamaan toiseen kaupunkiin tapaamaan ystäväänsä ja poikansa serkkua.

Kun hän tulee kotiin talvipimeällä, kello on vierähtänyt yli seitsemään illalla.

Kotiovella Moisander putoaa eteisen lattialle.

– Sanoin aviomiehelle, että odota, lepään tässä vain hetken. Seuraava yö meni valvoessa ja itkiessä.

*Samun nimi on muutettu.

Pyhäinpäiväin tienoilla eri puolella Suomea järjestetään huumeisiin kuolleiden muistotilaisuuksia. Esimerkiksi Helsingin Vanhassa kirkossa sytytetään kynttilät edesmenneiden läheisten muistoksi tiistaina 3. marraskuuta kello 18.00.