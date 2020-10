Suomen eri osissa voi kohta olla peräti 30 asteen lämpötilaero

Etelässä voi olla 10 astetta plussalla, kun Pohjois-Lapissa pakkanen voi laskea yöllä jopa -20 asteeseen.

Selvästi tavanomaista lämpimämpi sää jatkuu pyhäinpäivän viikonlopun yli ja pitkälle ensi viikkoon.

Lämpötilan vuorokausivaihtelut voivat silti olla suuria maan eri osien välillä. Näin erityisesti lauantain vastaisena yönä, jolloin Pohjois-Lapissa pakkanen voi laskea -20 asteeseen. Samaan aikaan Etelä-Suomessa päivälämpötila voi nousta paikoin 10 asteen tuntumaan, mikä tarkoittaa 30 asteen lämpötilavaihtelua maan eri osien välillä.

Vuorokauden keskilämpötilat ovat useita asteita ajankohdan keskiarvoja korkeammalla koko maassa.

Torstain vastaisena yönä pakkasta oli vain Lapin pohjoisosissa, ja lämpö nousee plussalle maan pohjoisimpia osia myöten.

– Esimerkiksi Utsjoen Kevolla oli -1,9 astetta pakkasta. Muonion Laukkukeron asemalla oli hieman pakkasta, mutta kirkonkylässä jo plussalla, päivystävä meteorologi Petri Hoppula Ilmatieteen laitokselta sanoo.

Ruska loisti Mustikkamaalla Helsingissä keskiviikkona.­

Tänään tai perjantaina 10 asteen raja voi ylittyä Lounais-Suomessa ja Salpausselän vaiheilla. Yö- ja päivälämpötilojen vaihtelu on vähäistä.

– Pilvipeite tasaa vuorokausivaihteluita. Esimerkiksi Jyväskylässä päivän korkein lämpötila oli eilen 8,5 astetta ja yön alin 6,8 astetta.

Säätyyppi jatkuu pilvisenä, joskin taivas voi repeillä torstaina Lounais- ja Etelä-Suomessa. Lyhyen selkeän jakson jälkeen samasta suunnasta saapuu kuurosateita, jotka voivat antaa lauantaina vettä maan keskiosissa. Sademäärät jäävät kuitenkin vähäisiksi alle viiden millin.

Lapista itärajaa pitkin aina alas Pohjois-Karjalaan satanut ensilumi on huvennut lämpöjakson aikana anhittomiin ja on enää oikeastaan vain Ylä-Lapissa. Lumiraja kulkee Länsi-Lapista Pellon vaiheilta viistosti kohti Rovaniemeä. Esimerkiksi Saariselällä on luonnonlunta neljä senttiä.

– Lumipeitteen vahvistumista on vaikea luvata, sillä vähäiset sateet tulevat sielläkin todennäköisesti räntänä tai vetenä, Hoppula sanoo.

Pyhäinpäivänä täysikuu vilahtelee mahdollisesti repeilevän pilviverhon takaa koko Suomessa, sillä täysikuu asettuu lokakuun 31. päivän yölle.