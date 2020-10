Koronatartunta yökerhossa lähti eskaloitumaan nopeasti – THL:n ylilääkäri kertoo esimerkin elävästä elämästä

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoo todellisen esimerkin siitä, miten koronatartunta lähtee leviämään.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen otti ravintolarajoituksista kertovassa tiedotus­tilaisuudessa esiin karun esimerkin eteläsuomalaisesta yökerhosta, josta lähtenyt koronavirustartunta ketjuuntui ja poiki useita kymmeniä jatkotartuntoja.

– Meiltä usein kysytään, paljonko ravintoloissa on tapahtunut tartuntoja. Ehkä tämä esimerkki hieman valottaa sitä, minkä takia tämän arvion tekeminen on vaikeaa. Meillä on eteläsuomalaisen yökerho, jossa on enimmillään yhden illan aikana tapahtunut yli 20 tartuntaa – ja tartuntoja on ollut useana iltana syksyn kuluessa.

– Yksi näistä tartunnan saaneista, oireeton, lähti pelaamaan pallopeliä, ja joukkueessa tapahtui jatkotartuntoja alle 10 kappaletta, määränä ihan huomattava. Tartuntoja levisi seuran sisällä myös muihin joukkueisiin, ja tällä hetkellä selvitetään pallopeliturnaukseen osallistuneiden muiden joukkueiden tartuntatilannetta.

Puumalaisen mukaan yhden yökerhossa tapahtuneen tartunnan seurauksena on tullut ainakin parikymmentä jatkotartuntaa liittyen harrastukseen.

– Jos ajatellaan näitä yökerhoissa tapahtuneita tartuntoja, niin niitä on yksistään jo useita kymmeniä ja jatkotartuntoja on edelleen useita kymmeniä. Tämä ketju jatkuu, kunnes se sitten saadaan karanteeni-, testaus- ja jäljitystoimilla kuriin, Puumalainen kuvasi.

Puumalaisen mukaan voidaan esittää perusteltu kysymys, onko ravintolassa tapahtuneita tartuntoja esimerkin valossa joitakin kymmeniä vai onko määrä kaikki mukaan lukien yli sata tai jopa pari sataa.

– Tämä ketju on lähtenyt ravintolasta, mutta jatkotartuntoja tapahtuu kaikkialla, missä on sosiaalisia kontakteja eli kotona, lähipiirissä, harrastuksissa tai työpaikalla.

– Tämäntyyppisiä tartuntaketjuja on havaittu joka viikko syksyn aikana eri puolilla Suomea. Tämä esimerkkiketju on ehkä poikkeuksellisen suuri, pienempiä on raportoitu viime viikon aikana, Puumalainen jatkoi.

Positiivisena suuntauksena Puumalainen näki sen, että aukiolorajoitusten vuoksi altistumisia ja suoraan ravintoloissa todettuja tartuntoja tuli viime viikolla vähemmän kuin aikaisempina viikkoina.

Puumalainen sanoi, että Euroopassa tehdyn tutkimuksen mukaan korkean riskin ravintolatoiminnan sulkemisella voidaan vähentää tartuttavuuslukua noin 30 prosenttia.

– Tämä kertoo, että korona leviää oloissa, joissa ääntä korotetaan eikä turvavälejä pidetä. Ravintoloiden aukiolon rajoittaminen on osoittautunut varsin tehokkaaksi toimeksi, vaikka se ei yksittäisenä toimena riitäkään, Puumalainen sanoi.