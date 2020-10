Teemu Laajasalon kolumni: Kaksinkertaisen kriisin vuosi

Rakkaimman menettäminen aikana, jolloin halaaminen kielletään, itkemiselle asetetaan turvavälit ja muistosanoille suodattimet, tuntuu mahdottomalta kestää, kirjoittaa Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo.

Näihin aikoihin 76 vuotta sitten, vuoden 1944 loppusyksyllä, luterilaisella papilla Dietrich Bonhoefferilla oli aikaa miettiä. Hän istui natsi-Saksan salaisen poliisin Geheime Staatspolizein eli Gestapon vankilassa Berliinissä.

Psykiatri-isän ja opettajaäidin poika oli järkyttynyt juutalaisten vainoamisesta ja koki voimakkaan halun toimia vääryyttä vastaan.

Bonhoeffer oli jo aiemmin jäänyt kiinni juutalaisten auttamisesta, mutta kesän 1944 aikana paljastuivat hänen laajemmat Hitleriä vastustavat suunnitelmansa. Tämän johdosta hänet siirrettiin Gestapon vankilaan ja lopulta seuraavana keväänä teloitettavaksi Flossenbürgin keskitysleiriin.

Teloitus toteutettiin 9.4.1945 hirttämällä, vain päiviä ennen leirin vapauttamista ja vain viikkoja ennen koko sodan loppumista.

Mistä Bonhoefferin kertomuksessa on kysymys? Harva vastaisi, että hän on kuolemantapaus. Kuolemantapaus tuntuu vakuutusoikeudelliselta tai väestökirjanpidolliselta kieleltä.

Me emme halua ajatella, että hän on kuolemantapaus. Me haluamme ajatella Bonhoefferin kertomusta ja kasvoja.

Keväästä alkaen kulkutauti on tuonut eteemme ilmaisun ”raportoidut kuolemantapaukset”. Uutisissa ilmaisu tiivistyy numeroksi. Luvut piirtävät mittasuhteita.

Puhumme luontevasti taudin aalloista, tehohoitopaikoista ja kylmäsäilytyskapasiteetista. Selkeä ja hoidettaviksi asioiksi muuttuva kulkutauti on tärkeää toivon ylläpitämiselle. Se kertoo siitä, että me pärjäämme ja osaamme toimia. Etäännyttäminen eheyttää.

” Tämän vuoden aikana monessa perheessä on ollut kaksinkertainen kriisi.

Vaikka luvut auttavat hallitsemaan odottamatonta, meistä jokainen osaa aavistella, että oman läheisen menettäminen ei ole mitattavissa. Kun kuolleen kertomus ja kasvot ovat tutut, luku ei sittenkään ole vain luku.

Rakkaimmasta luopumisessa ei ole mittasuhteita. Kaikkein tärkeimmän ihmisen loppu on meidän loppumme. Ei se ole hallittavissa. Ei se ole kuolemantapaus. Tai korkeintaan se on kuolemantapaus, joka tuntuu surun osalta omalta kuolemantapaukselta. Siltä, että itse kuolee kaipaukseen.

Tämän vuoden aikana monessa perheessä on ollut kaksinkertainen kriisi. Katoavan läheisyyden lisäksi on lähestynyt katoavaisuus. Rakkaimman menettäminen aikana, jolloin halaaminen kielletään, itkemiselle asetetaan turvavälit ja muistosanoille suodattimet, tuntuu mahdottomalta kestää.

Jokaisen tilaston takana on tarina, jonka kuultuamme emme enää voi puhua kuolemantapauksesta.

Pyhäinpäivänä on tapana muistella rakkaita ja käydä sytyttämässä kynttilä hautausmaalle. Kynttilä muistuttaa meitä siitä, että lopulta valo voittaa aina pimeyden, toivo pelon ja elämä kuoleman.

Saksalaisesta vankilasta lähetettiin paljon kirjeitä 76 vuotta sitten. Toivottomuuden ja tuhon keskellä Bonhoeffer kirjoitti niitä rakkaimmilleen. Yksi kirjeissä ollut runo on päätynyt virsikirjaamme. Se rohkaisee luottamaan siihen, että kuolleilla ja kuolevilla on vielä kerran kaikki hyvin.

”Suo, Herra, toivon kynttilöiden loistaa,

tyyneksi, lämpimäksi liekki luo.

Valaiset pimeän, voit pelot poistaa.

Jää keskellemme, Kristus, rauha tuo.” (Virsi 600: 3)

Hyvää pyhäinpäivää!

Kirjoittaja on Helsingin hiippakunnan piispa.