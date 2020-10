Suora lähetys kello 17: Pormestari Jan Vapaavuori tiedottaa Helsingin koronatilanteesta

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori tiedottaa torstaina kaupungin koronavirustilanteesta.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori tiedottaa torstaina kaupungin koronavirustilanteesta. Tilaisuus alkaa kello 17. IS seuraa tiedotustilaisuutta suorana.

Koronavirustartuntoja on todettu Helsingissä keskiviikon tilanteen mukaan yhteensä 4 961. Helsingin osuus Suomen tartunnoista on 32,3 prosenttia.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus julkaisi viime viikon lopulla harrastuksia ja yleisötilaisuuksia koskevan periaatepäätöksen.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus julkaisi viime viikon lopulla harrastuksia ja yleisötilaisuuksia koskevan periaatepäätöksen.

Vapaavuori tyrmäsi päätöksen, koska siinä ei lueteltu tarkasti, mitä urheilulajeja ja harrastuksia tulisi suositella keskeytettäviksi.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä päätti tiistaina uusista harraste- ja vapaa-ajantoimintaan liittyvistä suosituksista ja toimenpiteistä.

Kaikessa harrastustoiminnassa on jo tehty ja on tehtävissä lisää muutoksia, jotka vähentävät viruksen leviämisen riskiä. Tavoitteena on, että lasten ja aikuisten harrastetoiminta voi jatkua mahdollisimman turvallisesti.