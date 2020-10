Supon päällikkö Vastaamon varastetuista potilastiedoista: ”Tiedustelupalvelut voivat olla hyvinkin kiinnostuneita”

Koronaviruspandemia lisäsi kybervakoilun määrää. Erityisesti Venäjä ja Kiina kohdistavat Suomeen systemaattista kybervakoilua.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron yhteydessä kiristäjä sai haltuunsa ehkä jopa 40 000 suomalaisen potilastiedot.

Tapauksen rikostutkinta on keskusrikospoliisin hoteissa, mutta myös suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari kommentoi asiaa lyhyesti torstaina, kun supo julkaisi kansallisen turvallisuuden katsauksensa.

IS kysyi Pelttarilta, voivatko Vastaamon vuotaneet potilastiedot kiinnostaa ulkomaalaisia tiedustelupalveluita tai voivatko tiedustelupalvelut käyttää niitä hyväkseen.

– Tämäntyyppiset tiedot ovat sellaisia, joista vieraiden valtioiden tiedustelupalvelut voivat olla hyvinkin kiinnostuneita, sanoo Pelttari.

Pelttari kuitenkin tarkentaa, että tämänhetkisen tiedon mukaan Vastaamon tietomurron taustalla itsessään ei ole valtiollisia toimijoita.

– Kyseessä on kuitenkin erittäin vakava rikos, ja osoitus digitalisaation nurjasta puolesta. Mekin olemme pyrkineet korostamaan tietoturvan merkitystä ja huolellisuutta tällaisten kriittisten järjestelmien ylläpidossa ja kehittämisessä.

Suojelupoliisin mukaan koronaviruspandemia on lisännyt kybervakoilun määrää myös Suomessa.

Tämä johtuu siitä, että koronavirusepidemian alkuvaiheessa käyttöön otetut rajoitukset esimerkiksi matkustamisessa vaikeuttivat rajojen yli tapahtuvaa laitonta henkilötiedustelua.

Vaikka ihmiset eivät liiku, tieto liikkuu. Koronavirus avasi vakoilua harjoittaville maille uusia mahdollisuuksia hankkia tietoa Suomesta muun muassa tietojärjestelmiin tunkeutumalla. Tähän vaikutti muun muassa etätyöhön siirtyminen äkkirysäyksellä.

– Koronaviruspandemian myötä on tehty kaikenlaisia ratkaisuja etätyöhön siirryttäessä hyvin nopeasti, jolloin esimerkiksi käyttöoikeuksien hallinta ei ole ollut täysin hallussa, sanoo supon erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki.

Supo muistuttaakin, että pandemian jatkuessa huolellinen tietoturvatyö on vielä tärkeämpää kuin normaalioloissa. Kybervakoilu on tällä hetkellä tavanomaista aktiivisempaa, ja turvallisuuden vaarantavan poikkeaman tunnistaminen on nyt normaalia haastavampaa.

– On erittäin todennäköistä, että aktiivinen kybervakoilu jatkuu, koska pandemia vaikeuttaa yhä matkustamista. Uusia kohteita ovat lääketeollisuus ja virustutkimus, sanoo Pelttari.

Systemaattista kybervakoilua Suomeen kohdistavat Venäjä ja Kiina. Ne ovat muutenkin kiinnostuneita Suomesta tiedustelullisesti. Supon mukaan Suomessa on pysyvästi sijoitettuja ulkomaisten tiedustelupalveluiden työntekijöitä useita kymmeniä.

Supon mukaan vakoilun taustalla on pitkäaikainen kiinnostus Suomea kohtaan.

Supon mukaan ulkomaisen tiedustelutoiminnan keskeisimpiin päämääriin kuuluvat Suomen politiikan eri osa-alueiden ennakoiminen ja poliittiseen päätöksentekoon vaikuttaminen.

Ulkomaiset tiedustelupalvelut ovat supon mukaan kiinnostuneita myös suomalaisesta teknologiasta sekä siihen liittyvästä osaamisesta.