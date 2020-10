Touhukkaita pesukarhuja ei Korkeasaaren eläintarhassa enää nähdä.

Touhukkaat, puuhakkaat ja leikkisät pesukarhut ovat olleet yksi Korkeasaaren eläintarhan suosikkieläimistä.

Nyt pesukarhujen aika Korkeasaaressa on kuitenkin ohi.

Korkeasaari ilmoitti Facebook-tilillään keskiviikkona, että pesukarhujen iäkäs ryhmä oli kutistunut vuoden aikana kahteen, ja toinenkin niistä lopetettiin viime viikolla vanhuuteen liittyvien vaivojen vuoksi.

Pesukarhupesueesta jäi jäljelle vain 4-vuotias Lilli, ja sille etsitään nyt uutta kotia jostakin Keski-Euroopan maan eläintarhasta.

Korkeasaaren ilmoitus keräsi paljon lukijakommentteja, joissa vaadittiin, että Lilli jää Korkeasaareen vaikka yksin tai sitten että se siirretään muualle.

Hankalaksi tilanteen tekee se, että pesukarhu on määritelty haitalliseksi vieraslajiksi koko EU:n alueella, joten pesukarhua ei saa vapaasti kuljettaa EU:n sisällä maasta toiseen.

Suomessa vuonna 2016 voimaan tulleen vieraslajiasetuksen mukaan pesukarhun maahantuonti, kasvatus, myynti, muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty.

Sen takia Korkeasaari ei voi hankkia Lillille lajitovereita muualta. Ja monessa maassa samanlainen lainsäädäntö estää Lillin viennin Suomesta ulkomaille. Todennäköisesti Lillille löytyisi kyllä paikka jostakin Keski-Euroopan maan eläintarhasta, mutta ongelmaksi voi tulla lainsäädäntö. Korkeasaaren mukaan se on saanut poikkeusluvan siirtoon.

– Lopputulos riippuu Suomen ja kohdemaan viranomaisista ja lainsäädännöstä. Katsomme, mikä on paras vaihtoehto. Ainakin parhaamme yritämme, Korkeasaaren tiedottaja Mari Lehmonen sanoi.

– Me olemme saaneet pitää pesukarhut erikoisluvalla, koska ne ovat tarhassa, eivät lisäänny eivätkä pääse luontoon.

Lehmonen huomauttaa, että pesukarhut olisivat Korkeasaaresta kadonnut joka tapauksessa siinä vaiheessa, kun luonnollinen poistuma olisi ne hävittänyt.

Korkeasaari on myös selvittänyt Ähtärin ja Ranuan eläinpuistojen tilanteet, mutta Lillin siirtäminen kumpaankaan niistä ei ole mahdollista.

Pesukarhut elävät etenkin tarhaoloissa helposti 10-vuotiaaksi, eli Lillillä olisi vielä paljon elinvuosia jäljellä.

Eikö Korkeasaari voi pitää Lilliä yksin, sillä pesukarhut eivät ole laumaeläimiä?

– Pesukarhu on luonteeltaan yksineläjä, mutta Lilli on elänyt laumassa pienestä asti ja on tottunut muiden läsnäoloon. Tässä tilanteessa seura on sen hyvinvoinnin kannalta oleellista, siksi se ei jää Korkeasaareen yksin, Lehmonen kuvasi.

Pesukarhuja on pidetty paljon myös kotieläimiä, mutta se on Lehmosen mukaan ”aivan kamala lemmikki”. Pesukarhuja on vaikea kesyttää, ne ovat erittäin aktiivisia ja uteliaita ja aiheuttavat sen takia kotona paljon tuhoa ja sotkua.

Pesukarhut ovat Keski-Euroopassa olleet eräänlainen kesäkissan korvike, eli niitä on kesän päätyttyä jätetty runsaasti luonnon helmaan. Lehmosen mukaan vieraslajiksi luokittelu on lähtöisin juuri Keski-Euroopasta, sillä siellä pesukarhut ovat aiheuttaneet luonnossa paljon ongelmia.

– Pesukarhu ei kuulu eurooppalaiseen luontoon. Se on pohjoisamerikkalainen laji, ja sen takia EU on tehnyt säännöt, ettei pesukarhua saa kasvattaa tai myydä ulkomaille.

– Ihmiset saattavat miettiä, miksi vieraslaji voi olla niin haitallinen. Monessa paikassa vieraslajin tunkeutuminen luontoon on tarkoittanut, että luonnon monimuotoisuus köyhtyy. Suomessa hyvä esimerkki on espanjansiruetana. Ne syövät kaikkea, mutta kukaan ei syö sitä, Lehmonen kuvaa.

Lehmonen sanoo, että talviunille vetäytynyt Lilli tuskin tiesi mitään viimeisen lajitoverinsa poistumisesta.

– Lilli oli todennäköisesti täysin tietämätön koko asiasta.

Lehmonen sanoo, että Korkeasaareen ei enää kannata sännätä siinä toivossa, että näkisi pesukarhun vielä kerran.

– Lilli on hyvin uninen ja on jo otettu sisätiloihin. Jos siirto muualle onnistuu, se on ajateltu tehtäväksi mahdollisimman pian, jotta Lillin taas keväällä virkistyessä se pääsisi heti lajitoveriensa seuraan.