Keski-ikäinen mies katosi Keuruulla liki kaksi viikkoa sitten – poliisi julkaisi kuvan ja pyytää vihjeitä

Keuruun poliisi kaipaa havaintoja 16. lokakuuta kadonneeksi ilmoitetusta Ari Haka-Ahosta.

Poliisin mukaan Ari Haka-Aho poistui kodistaan Keuruulta 16. lokakuuta, eikä hänestä ole tämän jälkeen tehty havaintoja.

Haka-Aho on syntynyt vuonna 1964, hän on 183 cm pitkä ja painaa noin 75 kg. Ruumiinrakenteeltaan hän on hoikka. Haka-Ahon silmät ja hiukset ovat ruskeat.

Poliisi on kiinnostunut kaikista Haka-Ahon katoamiseen ja liikkumiseen liittyvistä havainnoista ja vihjeistä. Havainnoista pyydetään ilmoittamaan Keuruun poliisin päivystysnumeroon 0295 448 176 tai poliisin vihjesähköpostiin vihjeet.keski-suomi@poliisi.fi.

Poliisi pyytää otsikoimaan sähköpostin sanoilla ”Kadonnut Haka-Aho”.