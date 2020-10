Kommentti: Yhdysvaltain juna kulkee kohti seinää – ensi viikon vaalit voivat olla elinaikamme tärkeimmät

Presidentinvaalissa ei ole kyse vain arvoista ja ideologioista, vaan myös miljardeista dollareista, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Tiistaina huipentuu kamppailu vallasta Yhdysvalloissa. Donald Trumpin ja Joe Bidenin kilpaa kutsutaan suurvallassa ”elinaikamme tärkeimmäksi vaaliksi”. Tämä ajatus on levinnyt Eurooppaan.

Myös Suomessa riittää sekä Bidenin että Trumpin tulisieluisia kannattajia, jotka eivät oikeastaan ole edes erityisen kiinnostuneita Yhdysvaltain sisäpolitiikasta. Trumpista ja Bidenista on maailmalla tullut sellaisten ajatusten asiamiehiä, joista kumpikaan ei välttämättä ole edes kuullut.

Trump on oikeistopopulistien idoli. Varovaisempi voisi silti miettiä, onko hän sitoutunut mihinkään muuhun asiaan kuin itseensä. Republikaanipuolueen vanhoilla arvoilla Trump pyyhki huussin lattian ajat sitten.

Maltillisesta pitkän linjan poliitikosta Bidenista on tehty populismivyöryn pysäyttäjä. Hän on ikänsä sijoittunut demokraattipuolueen keskilinjalle. Maailmalla Bidenille asetetaan odotuksia, joita hän on väärä mies täyttämään. Hänen tavoitteensa ovat varovaisempia ja realistisempia kuin fanit toivoisivat.

Silti kamppailu Amerikan sielusta ei ole vain harha.

Kenen Amerikka?

Kaunopuheinen, harkitseva ja halutessaan hyvin hauska Barack+Obama" class="person">Barack Obama oli kahdeksan valtavuotensa ajan erityisesti eurooppalaisten suosikki. Kun häntä seurasi kiljuva, karjuva ja itseään kehuva Trump, maailma hämmentyi. Hillary Clinton olisi ollut edes sisäsiisti.

Valkoinen Amerikka nosti Trumpin Clintonin ohi. Hän viljeli kampanjassaan vähän piiloteltuja rasistisia piikkejä. Toiset innostuivat niistä, toiset äänestivät Trumpia nenäänsä pidellen.

Trump edustaa eri Amerikkaa kuin...­

...Joe Biden.­

Yhdysvalloissa vähemmistöjen, erityisesti latinojen, merkityksen kasvua on ennustettu pitkään. Osassa englantia puhuvaa valkoista väestöä tämä herättää huolta. Yhdysvaltain mustat olivat satoja vuosia systemaattisen rikoksen kohteena. 150 vuoden jälkeen jäljellä ovat yhä mustien katkeruus, valkoisten syyllisyys ja pelko.

” Trumpista ja Bidenista on maailmalla tullut sellaisten ajatusten asiamiehiä, joista kumpikaan ei välttämättä ole edes kuullut.

Kulttuuri muuttuu kaikkialla, nopeiten taas Yhdysvalloissa. Naisten ja sukupuolivähemmistöjen asema paranee. Se huolettaa konservatiivisia kristittyjä, joita riittää Yhdysvalloissa.

Syntisäkki Trump puhui heidätkin taakseen. Perinteisiä arvoja ikänsä rikkoneesta miehestä tuli äkkiä niiden puolustaja.

Demokraateista on tullut vähemmistöjen puolue, ja ilman heitä Biden ei voi saada enemmistöä äänistä. Siksi varapresidenttiehdokkaana on tumma Kamala Harris, jamaikalaisen ja intialaisen maahanmuuttajan tytär. Biden voittaa vain, jos erilaisista taustoista tulevat amerikkalaiset äänestävät häntä.

Kamppailu suurvallan sielusta on totta eikä unta.

Kenen rahat?

Mutta vaaleissa on kysymys aina muustakin. Rahasta.

Demokraatit pyrkivät vuosikymmeniä sosiaali- ja terveysturvan parannuksiin, jotka viimein toteutuivat edes jossain määrin Obamacare-ohjelmalla. Trump tekee parhaansa sen tuhoamiseksi. Hänen kannattajilleen kyse on sosialismista.

Taustalla liikkuvat vakuutusyhtiöiden ja lääkefirmojen miljardit. Niidenkin liikkeistä yhdysvaltalaiset päättävät äänestäessään joko Bidenia tai Trumpia.

Yhdysvaltain rannikoilla vuosi vuodelta enemmän pelkoa herättävät hurrikaanit. Toiset syyttävät ilmastonmuutosta, toisten mielestä sellaista ei olekaan.

Trump on ilmoittanut Yhdysvaltain jättävän Pariisin ilmastosopimuksen. Hänen ympäristöpolitiikkansa kotimaassa noudattaa samaa linjaa.

Trump piti kampanjatilaisuutta Pennsylvaniassa sunnuntaina.­

Biden haluaa Yhdysvallat täysillä mukaan sopimukseen ja päästöleikkauksia tekemään. Trump pelottelee, että tämä johtaisi öljyteollisuuden ajamiseen alas heti. Biden puhui varomattomasti asiasta vaalikeskustelussa ja antoi Trumpille viimeisen oljenkorren, johon presidentti tarrautuu.

Taas on kyse aatteiden lisäksi rahasta. Sama tietenkin koskee erityisesti verotusta koskevia päätöksiä. Nyt määrätään valtavien rahavirtojen suunnat vuosikymmeniksi.

Kenen maailma?

Yhdysvaltain vaalitulos kiinnostaa kaikkialla, koska se on maailman vahvin maa. Ei tosin niin vahva kuin vaikka parikymmentä vuotta sitten.

Talousmahti on saanut kilpailijoita. Nopeilta voitoilta tuntuneet sodat muuttuivat uuvutustaisteluiksi aavikoilla ja vuorilla. Obamaa ja Trumpia yhdistää se, että kumpikaan ei niistä päässyt pakoon. Kun peto on kerran astunut loukkoon, se ei enää pääse siitä irti muuta kuin verta vuotaen.

” Yhdysvaltain juna kulkee villisti kohti kiviseinää. Ohjaako sitä kukaan?

Trumpin ja Venäjän Vladimir Putinin lämpimistä suhteista puhuttiin. Se taisi jäädä pelkäksi puheeksi. Kongressi ei lämmennyt presidentti Trumpin halulle lähentää suhteita Venäjään. Venäjä odottaa jo Bidenin valintaa. Se luottaa siihen, että tälläkään ei ole keinoja puuttua uuteen valtapiiriin, jota Venäjä on kasvattanut Välimerelle asti.

Kiina on vielä mutkikkaampi ongelma. Trump nosti maiden kilvan näkyviin ja julisti kauppasodan. Pandemian kuukausina Kiina tuntuu käyneen sitä Yhdysvaltoja paremmin. Tässä pitkässä pelissä on kuitenkin heitetty vasta ensimmäiset nopat.

On esitetty, että Biden pystyisi Trumpia paremmin kokoamaan läntisen rintaman Kiinaa vastaan. Mutta Biden on huolissaan ilmaston lämpenemisestä. Sitä ei torjuta, jos käynnistyy uusi kymmenien vuosien kylmä sota, jossa kumpikin puoli pakotetaan pistämään taloutensa ilmaston edelle.

Trumpin pelättiin hajottavan Naton. Hän on vain vähän heiluttanut vesilasia. Isompi ongelma järjestölle on Nato-maa Turkki, joka kilpailee Venäjän kanssa uuden imperiumin rakentajana. Tämä ei ole enää amerikkalaisten peli.

Juna vailla kuskia

Yhdysvaltain presidentinvaalikaan ei muuta koskaan kaikkea, mutta nyt se muuttaa poikkeuksellisen paljon.

Trumpin kaudella Yhdysvallat tuntuu villisti kohti kivimuuria kulkevalta pikajunalta. Bidenin kannattajat uskovat hänen kääntävän sen toiselle raiteelle.

Joe Bidenilla oli drive-in-tilaisuus Atlantassa maanantaina.­

Mutta juna lähti liikkeelle jo, kun Trump ja Biden olivat nuorukaisia. Yhteiskunnan, rotujen ja ympäristön ongelmat ovat muhineet vuosikymmeniä kärjistyäkseen nyt 2020-luvun alussa.

Tämä ei koske vain Yhdysvaltoja, mutta se koskee erityisesti Yhdysvaltoja. Nyt siellä tehdään pitkiä valintoja. Yhdysvaltain voiman ja esikuvan vuoksi näitä valintoja kopioidaan kaikkialla.

Tämä on tärkein vaali, toistaiseksi kuluvan vuosituhannen tärkein. Mutta onko se elinaikamme tärkein vaali?

On toistaiseksi. Kunnes jossain tulee taas joku, joka on vielä tärkeämpi.